Celeb News 20.05.2026

Blake Lively – Ryan Reynolds: Το νέο δικαστικό δράμα που απειλεί να τους αφήσει… άστεγους

Το χρυσό ζευγάρι του Χόλιγουντ βρίσκεται αντιμέτωπο με νομικά βάρη και την απειλή πλειστηριασμού για την έπαυλή του στη Νέα Υόρκη
Μαρία Χατζηγιάννη

Η λαμπερή, αψεγάδιαστη εικόνα που εκπέμπει εδώ και χρόνια το πιο αγαπημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ φαίνεται πως δέχεται ένα ισχυρό πλήγμα. Ο Ryan Reynolds και η Blake Lively βρίσκονται στο επίκεντρο ενός σοβαρού οικονομικού και νομικού θρίλερ, το οποίο δεν αφορά κάποιο νέο κινηματογραφικό blockuster, αλλά τα όσα συμβαίνουν πίσω από τις κλειστές πόρτες της υπερπολυτελούς έπαυλής τους στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις της DailyMail, το χρυσό ζευγάρι βρίσκεται αντιμέτωπο με διεκδικήσεις που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια δολάρια από απλήρωτους εργαζομένους και κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες είχαν αναλάβει τη ριζική ανακαίνιση του κτήματός τους.

Στον «αέρα» η ανακαίνιση της έπαυλης και απειλή πλειστηριασμού

Οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως από τα επίσημα αρχεία της κομητείας του Westchester σοκάρουν την κοινή γνώμη. Οι εργολάβοι και οι τεχνικοί που δούλευαν στο οικιστικό συγκρότημα του ζευγαριού αναγκάστηκαν να «παγώσουν» κάθε δραστηριότητα, καθώς οι ροές των πληρωμών σταμάτησαν απότομα.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τους απλήρωτους εργαζομένους σε δυναμικές νομικές κινήσεις, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη επιβληθεί τουλάχιστον 5 νομικά βάρη (liens) πάνω στην ιδιοκτησία των δύο αστέρων. Πλέον, το ενδεχόμενο ενός αναγκαστικού πλειστηριασμού για το υπερπολυτελές κτήμα είναι ορατό, εάν οι οφειλές δεν εξοφληθούν άμεσα. Μέχρι στιγμής, η πλευρά των Lively και Reynolds επιλέγει τον δρόμο της απόλυτης σιωπής, αποφεύγοντας οποιαδήποτε επίσημη τοποθέτηση.

Το χειρότερο timing για τη δημόσια εικόνα τους

Η δικαστική αυτή περιπέτεια έρχεται στην πιο ακατάλληλη στιγμή, ειδικά για την Blake Lively. Η ηθοποιός μόλις είχε καταφέρει να αφήσει πίσω της τη σφοδρή και γεμάτη παρασκηνιακή ίντριγκα κόντρα με τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «It Ends With Us», Justin Baldoni, η οποία είχε λήξει με έναν δαπανηρό εξωδικαστικό συμβιβασμό και είχε ήδη τραυματίσει το προφίλ της στα social media.

Τώρα, οι θεωρίες στο διαδίκτυο οργιάζουν, με πολλούς να αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα ζευγάρια της βιομηχανίας να αδυνατεί να καλύψει τα έξοδα του σπιτιού του. Οι φήμες κάνουν λόγο για μια προσωρινή «οικονομική στενότητα», η οποία αποδίδεται τόσο στα αστρονομικά δικαστικά έξοδα των προηγούμενων μηνών (που λέγεται ότι άγγιξαν τα 20 εκατομμύρια δολάρια) όσο και στις τεράστιες κεφαλαιακές επενδύσεις του Ryan Reynolds στην ποδοσφαιρική ομάδα Wrexham.

Η κραυγαλέα αντίθεση ανάμεσα στην ultra-luxury καθημερινότητα που προβάλλει το ζευγάρι και στους απλήρωτους εργάτες που διεκδικούν τα μεροκάματά τους, έχει πυροδοτήσει ένα μεγάλο κύμα αρνητικής κριτικής, βάζοντας τη δημόσια εικόνα τους στην πιο σκληρή δοκιμασία της καριέρας τους.

Ρένα Μόρφη για Ακύλα: «Πρέπει να προστατευτεί η ψυχολογία του»

