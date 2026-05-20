«Ιστορίες από τη ζούγκλα» – Το νέο tracklist του 12ου Πίθηκου

Ο 12ος Πίθηκος επιστρέφει δυναμικά με νέο υλικό και βάζει «φωτιά» στη σκηνή του ελληνικού hip-hop ανεβάζοντας το επίσημο tracklist του επερχόμενου EP του, «Ιστορίες από τη ζούγκλα». Οι fans περίμεναν με ανυπομονησία νέα μουσική και τώρα παίρνουν μια πρώτη γερή γεύση από το τι έρχεται. Το project, που θα είναι διαθέσιμο από αύριο, 21/05, φαίνεται σκοτεινό, ώριμο και φορτωμένο με raw ενέργεια, όπως μόνο ο 12ος μπορεί να προσφέρει. Με έξι ολοκαίνουργια κομμάτια, το EP προμηνύει μια νέα δημιουργική φάση του καλλιτέχνη.

Το tracklist αποκαλύπτει συνεργασίες με μερικούς από τους πιο δραστήριους παραγωγούς του ελληνικού hip-hop, δημιουργώντας ένα μωσαϊκό από vibes που κινούνται από boom bap μέχρι πιο σύγχρονους ήχους. Στις παραγωγές συναντάμε τους Rjay, Sumo Beats, Rjay & Dof, ενώ τα scratch επιμελείται ο Waif, δίνοντας στο EP μια old-school πινελιά που δένει άψογα με την αισθητική του 12ου.

Η μοναδική συμμετοχή στο δίσκο είναι αυτή του Ταφ Λάθος στο κομμάτι «Ευθύνη», κάτι που από μόνο του έχει ήδη ανεβάσει τον ενθουσιασμό του κοινού.

Το «Ιστορίες από τη ζούγκλα» φαίνεται έτοιμο να προσφέρει μια ωμή, πραγματική και προσωπική ματιά σε όσα θέλει να επικοινωνήσει ο 12ος Πίθηκος μέσα από τον στίχο του. Με παραγωγές που ενισχύουν το σκοτεινό storytelling, scratches που δίνουν χαρακτήρα και μια συνεργασία-έκπληξη, το EP διαμορφώνεται σαν μία από τις πιο ενδιαφέρουσες hip-hop κυκλοφορίες της χρονιάς. Οι fans ήδη μιλούν για ένα comeback με ουσία, ένταση και έντονη καλλιτεχνική ταυτότητα.

Αν κάτι είναι σίγουρο, είναι ότι ο 12ος Πίθηκος ξέρει πώς να χτίζει προσμονή γύρω από τη μουσική του και το συγκεκριμένο project δεν αποτελεί εξαίρεση. Το μόνο που μένει τώρα είναι η επίσημη κυκλοφορία, για να δούμε πώς θα «δέσουν» όλα αυτά τα κομμάτια μαζί και τι ιστορίες θα μας αφηγηθεί αυτή τη φορά «από τη ζούγκλα».

