«Emily in Paris» στη Μύκονο: Τα backstage που δεν φαντάζεσαι από τα γυρίσματα του Netflix

Η βοηθητική ηθοποιός της σειράς «Emily in Paris» μιλά για τα γυρίσματα στη Μύκονο, τους αυστηρούς κανόνες στο πλατό και την εμπειρία της από το Netflix

Τα γυρίσματα της δημοφιλούς σειράς του Netflix «Emily in Paris» στη Μύκονο έχουν τραβήξει όλα τα βλέμματα, όχι μόνο για το εντυπωσιακό σκηνικό του νησιού αλλά και για όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες. Μέσα από αποκαλύψεις βοηθητικής ηθοποιού, έρχονται στο φως λεπτομέρειες για τους κανόνες της παραγωγής, τις συνθήκες εργασίας και την εμπειρία συμμετοχής σε μια διεθνή τηλεοπτική επιτυχία.

Η Αρετή Λις, γνωστή από τη συμμετοχή της στο «My Style Rocks», μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή και περιέγραψε πώς είναι η καθημερινότητα στα γυρίσματα της σειράς στη Μύκονο. Όπως ανέφερε, οι βοηθητικοί ηθοποιοί υπογράφουν συμβόλαιο και ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες, ανάμεσα στους οποίους είναι και η αποφυγή χρήσης κινητών κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, κάτι που θεωρείται αυτονόητο μέσα στο πλαίσιο της παραγωγής.

Η εμπειρία συμμετοχής σε διεθνή παραγωγή απαιτεί αυστηρή τήρηση κανόνων και επαγγελματική συμπεριφορά στο πλατό. Η χρήση κινητών και η άμεση επικοινωνία με πρωταγωνιστές περιορίζεται για λόγους ασφάλειας και προστασίας του υλικού. Τα γυρίσματα στη Μύκονο φέρνουν κοντά το ελληνικό τοπίο με μια από τις πιο δημοφιλείς σειρές του Netflix.





Η ίδια αποκάλυψε επίσης ότι οι βοηθητικοί ηθοποιοί λαμβάνουν αμοιβή περίπου 150 ευρώ την ημέρα, συμμετέχοντας σε σκηνές ως background παρουσία σε παραλίες, δρόμους και χώρους διασκέδασης, χωρίς όμως άμεση επαφή με τους πρωταγωνιστές κατά τη διάρκεια της δουλειάς.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και περιστατικό που έχει προκαλέσει συζήτηση, σύμφωνα με το οποίο βοηθητικός ηθοποιός φέρεται να διέρρευσε φωτογραφίες από τα γυρίσματα σε site, με αποτέλεσμα η παραγωγή να κινηθεί νομικά, δείχνοντας πόσο αυστηροί είναι οι κανόνες προστασίας του υλικού σε τέτοιου είδους διεθνείς παραγωγές.

Τα γυρίσματα της «Emily in Paris» στη Μύκονο αναδεικνύουν όχι μόνο τη λάμψη μιας μεγάλης τηλεοπτικής σειράς, αλλά και την αυστηρή οργάνωση που απαιτείται πίσω από κάθε σκηνή, όπου τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη.

