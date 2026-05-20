Cinema 20.05.2026

«Emily in Paris» στη Μύκονο: Τα backstage που δεν φαντάζεσαι από τα γυρίσματα του Netflix

Η βοηθητική ηθοποιός της σειράς «Emily in Paris» μιλά για τα γυρίσματα στη Μύκονο, τους αυστηρούς κανόνες στο πλατό και την εμπειρία της από το Netflix
Πόπη Βασιλείου

Τα γυρίσματα της δημοφιλούς σειράς του Netflix «Emily in Paris» στη Μύκονο έχουν τραβήξει όλα τα βλέμματα, όχι μόνο για το εντυπωσιακό σκηνικό του νησιού αλλά και για όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες. Μέσα από αποκαλύψεις βοηθητικής ηθοποιού, έρχονται στο φως λεπτομέρειες για τους κανόνες της παραγωγής, τις συνθήκες εργασίας και την εμπειρία συμμετοχής σε μια διεθνή τηλεοπτική επιτυχία.

Η Αρετή Λις, γνωστή από τη συμμετοχή της στο «My Style Rocks», μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή και περιέγραψε πώς είναι η καθημερινότητα στα γυρίσματα της σειράς στη Μύκονο. Όπως ανέφερε, οι βοηθητικοί ηθοποιοί υπογράφουν συμβόλαιο και ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες, ανάμεσα στους οποίους είναι και η αποφυγή χρήσης κινητών κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, κάτι που θεωρείται αυτονόητο μέσα στο πλαίσιο της παραγωγής.

Η εμπειρία συμμετοχής σε διεθνή παραγωγή απαιτεί αυστηρή τήρηση κανόνων και επαγγελματική συμπεριφορά στο πλατό. Η χρήση κινητών και η άμεση επικοινωνία με πρωταγωνιστές περιορίζεται για λόγους ασφάλειας και προστασίας του υλικού. Τα γυρίσματα στη Μύκονο φέρνουν κοντά το ελληνικό τοπίο με μια από τις πιο δημοφιλείς σειρές του Netflix.


Η ίδια αποκάλυψε επίσης ότι οι βοηθητικοί ηθοποιοί λαμβάνουν αμοιβή περίπου 150 ευρώ την ημέρα, συμμετέχοντας σε σκηνές ως background παρουσία σε παραλίες, δρόμους και χώρους διασκέδασης, χωρίς όμως άμεση επαφή με τους πρωταγωνιστές κατά τη διάρκεια της δουλειάς.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και περιστατικό που έχει προκαλέσει συζήτηση, σύμφωνα με το οποίο βοηθητικός ηθοποιός φέρεται να διέρρευσε φωτογραφίες από τα γυρίσματα σε site, με αποτέλεσμα η παραγωγή να κινηθεί νομικά, δείχνοντας πόσο αυστηροί είναι οι κανόνες προστασίας του υλικού σε τέτοιου είδους διεθνείς παραγωγές.

Τα γυρίσματα της «Emily in Paris» στη Μύκονο αναδεικνύουν όχι μόνο τη λάμψη μιας μεγάλης τηλεοπτικής σειράς, αλλά και την αυστηρή οργάνωση που απαιτείται πίσω από κάθε σκηνή, όπου τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη.

«Ιστορίες από τη ζούγκλα» – Το νέο tracklist του 12ου Πίθηκου

32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας – Το αναλυτικό πρόγραμμα

Επιστρέφει το Grey's Anatomy: Το νέο spin off στο Δυτικό Texas με την υπογραφή της Shonda Rhimes
Επιστρέφει το Grey’s Anatomy: Το νέο spin off στο Δυτικό Texas με την υπογραφή της Shonda Rhimes

Μείωσε την επιδότηση της Οδύσσειας το ΕΚΚΟΜΕΔ κατά 5,11%
Μείωσε την επιδότηση της Οδύσσειας το ΕΚΚΟΜΕΔ κατά 5,11%

AIFF: Οι Ελληνικές Μικρές Ιστορίες στις Νύχτες Πρεμιέρας Πρόσκληση υποβολής ελληνικών ταινιών Μικρού Μήκους
AIFF: Οι Ελληνικές Μικρές Ιστορίες στις Νύχτες Πρεμιέρας Πρόσκληση υποβολής ελληνικών ταινιών Μικρού Μήκους

John Travolta: Η εξήγηση για το look που συζητήθηκε όσο κανένα άλλο στις Κάννες
John Travolta: Η εξήγηση για το look που συζητήθηκε όσο κανένα άλλο στις Κάννες

Θρήνος για τον Tom Kane: H θρυλική φωνή του Γιόντα «έφυγε» στα 64
Θρήνος για τον Tom Kane: H θρυλική φωνή του Γιόντα «έφυγε» στα 64

3 ταινίες που έκαναν την Cameron Diaz σημείο αναφοράς στις rom-coms των '90s και '00s
3 ταινίες που έκαναν την Cameron Diaz σημείο αναφοράς στις rom-coms των ’90s και ’00s

Michael Fassbender – Alicia Vikander: Το ζευγάρι που γεννήθηκε στα γυρίσματα επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη
Michael Fassbender – Alicia Vikander: Το ζευγάρι που γεννήθηκε στα γυρίσματα επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη

Η Amazon αποκτά το «Pumping Black» με Natalie Portman και Jonathan Bailey – Η συμφωνία που ταράζει τις Κάννες
Η Amazon αποκτά το «Pumping Black» με Natalie Portman και Jonathan Bailey – Η συμφωνία που ταράζει τις Κάννες

«Emily in Paris»: Tα πολύωρα γυρίσματα στη Μύκονο – Η Lily Collins τραβά όλα τα βλέμματα
«Emily in Paris»: Tα πολύωρα γυρίσματα στη Μύκονο – Η Lily Collins τραβά όλα τα βλέμματα

