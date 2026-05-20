«Ερχόμαστε κατά πάνω σας» – Το χιουμοριστικό βίντεο του Γιάννη Αντετοκούνμπο με γάντια του box

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για ακόμη μια φορά έκλεψε την παράσταση, αυτή τη φορά όχι μέσα στο παρκέ, αλλά με ένα απολαυστικό και χιουμοριστικό στιγμιότυπο από την καθημερινότητά του. Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA μαζί με τη σύζυγό του, Μαράια, εμφανίστηκαν φορώντας γάντια του μποξ, σε ένα βίντεο που έγινε αμέσως viral, συνδυάζοντας οικογενειακό χιούμορ και… «προειδοποιήσεις» για το μέλλον.

Με τον γνωστό του παιχνιδιάρικο τρόπο, ο Αντετοκούνμπο απευθύνθηκε στους υποψήφιους συντρόφους των παιδιών του στο μέλλον, λέγοντας πως εκείνος και η σύζυγός του είναι ήδη «έτοιμοι» να προστατεύσουν τις κόρες και τους γιους τους όταν έρθει εκείνη η στιγμή. Όπως είπε χαρακτηριστικά, μπορεί να χρειαστούν ακόμη 12 έως 14 χρόνια μέχρι να γίνει αυτό πραγματικότητα, όμως η… προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει.

«Εσείς που μελλοντικά θέλετε να κάνετε σχέση με τις κόρες μου και τους γιους μου, να ξέρετε ότι ερχόμαστε κατά πάνω σας», είπε γελώντας, δείχνοντας τα γάντια του και αστειευόμενος πως η «εκπαίδευση» είναι σε πλήρη εξέλιξη. Δεν δίστασε μάλιστα να αναφερθεί και στη σύζυγό του, τονίζοντας πως και εκείνη είναι εξίσου… έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο, συμπληρώνοντας με χιούμορ ότι όποιος ενδιαφερθεί για τους γιους του θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος για αντίστοιχη «δοκιμασία».

Το στιγμιότυπο προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων στα social media, με τους fans να σχολιάζουν το χιούμορ και τη χαλαρή πλευρά του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που σπάνια λείπει από δημόσιες εμφανίσεις του. Για ακόμη μια φορά, ο Greek Freak έδειξε πως πέρα από ένας από τους κορυφαίους αθλητές στον κόσμο, είναι και ένας οικογενειάρχης με έντονη δόση χιούμορ.

Η ανάρτηση έγινε γρήγορα viral, καθώς οι εικόνες του ζευγαριού με τα γάντια του μποξ έδωσαν αφορμή για αμέτρητα σχόλια και memes, επιβεβαιώνοντας ότι ο Αντετοκούνμπο ξέρει να τραβάει την προσοχή και εκτός γηπέδων.

