«Ερχόμαστε κατά πάνω σας» – Το χιουμοριστικό βίντεο του Γιάννη Αντετοκούνμπο με γάντια του box

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο υπόσχεται να προστατεύσει τις κόρες και τους γιους του με ένα πρόσφατο χιουμοριστικό βίντεο που έγινε viral
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για ακόμη μια φορά έκλεψε την παράσταση, αυτή τη φορά όχι μέσα στο παρκέ, αλλά με ένα απολαυστικό και χιουμοριστικό στιγμιότυπο από την καθημερινότητά του. Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA μαζί με τη σύζυγό του, Μαράια, εμφανίστηκαν φορώντας γάντια του μποξ, σε ένα βίντεο που έγινε αμέσως viral, συνδυάζοντας οικογενειακό χιούμορ και… «προειδοποιήσεις» για το μέλλον.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε συνάντηση για το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας.
Με τον γνωστό του παιχνιδιάρικο τρόπο, ο Αντετοκούνμπο απευθύνθηκε στους υποψήφιους συντρόφους των παιδιών του στο μέλλον, λέγοντας πως εκείνος και η σύζυγός του είναι ήδη «έτοιμοι» να προστατεύσουν τις κόρες και τους γιους τους όταν έρθει εκείνη η στιγμή. Όπως είπε χαρακτηριστικά, μπορεί να χρειαστούν ακόμη 12 έως 14 χρόνια μέχρι να γίνει αυτό πραγματικότητα, όμως η… προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει.

«Εσείς που μελλοντικά θέλετε να κάνετε σχέση με τις κόρες μου και τους γιους μου, να ξέρετε ότι ερχόμαστε κατά πάνω σας», είπε γελώντας, δείχνοντας τα γάντια του και αστειευόμενος πως η «εκπαίδευση» είναι σε πλήρη εξέλιξη. Δεν δίστασε μάλιστα να αναφερθεί και στη σύζυγό του, τονίζοντας πως και εκείνη είναι εξίσου… έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο, συμπληρώνοντας με χιούμορ ότι όποιος ενδιαφερθεί για τους γιους του θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος για αντίστοιχη «δοκιμασία».

Το στιγμιότυπο προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων στα social media, με τους fans να σχολιάζουν το χιούμορ και τη χαλαρή πλευρά του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που σπάνια λείπει από δημόσιες εμφανίσεις του. Για ακόμη μια φορά, ο Greek Freak έδειξε πως πέρα από ένας από τους κορυφαίους αθλητές στον κόσμο, είναι και ένας οικογενειάρχης με έντονη δόση χιούμορ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε αγώνα του NBA, με αφορμή τα σενάρια μεταγραφής του στους New York Knicks.
Η ανάρτηση έγινε γρήγορα viral, καθώς οι εικόνες του ζευγαριού με τα γάντια του μποξ έδωσαν αφορμή για αμέτρητα σχόλια και memes, επιβεβαιώνοντας ότι ο Αντετοκούνμπο ξέρει να τραβάει την προσοχή και εκτός γηπέδων.

AIFF: Οι Ελληνικές Μικρές Ιστορίες στις Νύχτες Πρεμιέρας Πρόσκληση υποβολής ελληνικών ταινιών Μικρού Μήκους

Marc Jacobs beauty: Το cult brand ομορφιάς του 2010 κυκλοφορεί ξανά!

Ρένα Μόρφη για Ακύλα: «Πρέπει να προστατευτεί η ψυχολογία του»
Kate Moss – David Beckham: Πώς τα δύο μεγαλύτερα είδωλα της Βρετανίας έγιναν… τριαντάφυλλα
Βίκυ Σταυροπούλου για Δανάη Μπάρκα: «Είχα ενοχές όταν χώρισα»
Pavlos de Grèce: Δεξίωση στο Buckingham για τα 50 χρόνια του King’s Trust
Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Σάκης Κατσούλης: «Θέλαμε να κάνουμε παιδί, δεν έτυχε» – Η εξομολόγησή τους πριν γίνουν γονείς
«Έφαγα πόλεμο όταν είπα ότι είμαι content creator»: Η Χριστίνα Μπόμπα μιλά για τις ισορροπίες της ζωής της
Τόνια Σωτηροπούλου: «Οι top καλλιτέχνες της pop σκηνής είναι συνδεδεμένοι με τη θηλυκή τους πλευρά»
«Πριν από οκτώ χρόνια σαν σήμερα…»: Η Meghan Markle γιορτάζει την 8η επέτειο γάμου με τον Πρίγκιπα Harry
Angelina Jolie – Brad Pitt: Η 21χρονη Zahara εμφανίστηκε στην αποφοίτησή της χωρίς το επίθετό της
4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

