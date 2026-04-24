Celeb World 24.04.2026

Γιάννης Αντετοκούνμπο x Minions – Το απρόσμενο video που έγινε viral σε λίγα λεπτά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ενώνει τον κόσμο του NBA με το σύμπαν των Minions σε ένα ευρηματικό video που έγινε αμέσως viral στα social media
Mad.gr

Όταν μιλάς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ξέρεις ήδη ότι δεν περιορίζεται μόνο στο παρκέ, καθώς κάθε του δημόσια εμφάνιση, συνεργασία ή χιουμοριστική στιγμή μπορεί να μετατραπεί σε παγκόσμιο viral μέσα σε λίγες ώρες. Αυτή τη φορά, ο «Greek Freak» επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από ένα απρόσμενο και ιδιαίτερα διασκεδαστικό διαφημιστικό video για την προώθηση της νέας ταινίας «Minions and Monsters», όπου συνδυάζει τον κόσμο του NBA με τη χαρακτηριστική τρέλα των Minions και καταφέρνει να τραβήξει όλα τα βλέμματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το video που ο ίδιος ανέβασε στα social media δεν είναι μια απλή διαφήμιση, αλλά μια μικρή κινηματογραφική ιστορία με χιούμορ και ανατροπές, που δείχνει γιατί ο Αντετοκούνμπο έχει ξεπεράσει τα όρια του αθλητή και έχει γίνει pop culture πρόσωπο παγκόσμιας εμβέλειας.

Από το «Obsession» στον απόλυτο τρόμο – Ο Curry Barker αναλαμβάνει το «The Texas Chainsaw Massacre»

Στο video, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρουσιάζεται ως κεντρικό πρόσωπο σε διαφορετικές «αφίσες ταινιών», σαν να πρωταγωνιστεί σε χολιγουντιανές παραγωγές, από περιπέτειες μέχρι ρόλους υπερήρωα. Ο παραγωγός του του προτείνει διάφορες ιδέες για ρόλους, όμως εκείνος απορρίπτει με χιούμορ τις επιλογές και δείχνει πως έχει ήδη άλλη κατεύθυνση στο μυαλό του. Η ανατροπή έρχεται όταν τα Minions μπαίνουν στη σκηνή, μετατρέποντας όλη την αφήγηση σε ένα χαοτικά αστείο και απόλυτα viral σκηνικό.

Η πιο χαρακτηριστική στιγμή του video είναι όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, φορώντας στολή μονομάχου, ακούει τη «συμβουλή» του σκηνοθέτη-Minion και αντιδρά με τον δικό του τρόπο. Η φράση «Μείνε πιστός στην ομάδα σου» καταλήγει σε μια αυθόρμητη αντίδραση με τη λέξη «papoy», που οι fans ήδη αναπαράγουν μαζικά στα social media. Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο λειτουργεί σαν το απόλυτο meme moment, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά τη δυναμική του στο internet culture.

https://www.instagram.com/giannis_an34/

Το συγκεκριμένο διαφημιστικό δεν είναι απλώς μια ακόμη καμπάνια, αλλά ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να μετατρέψει μια απλή συνεργασία σε παγκόσμιο ψηφιακό φαινόμενο, συνδυάζοντας μπάσκετ, χιούμορ και pop culture σε ένα ενιαίο, viral αποτέλεσμα.

Netflix: Η Kylie Minogue όπως δεν την έχεις δει ποτέ – Το ντοκιμαντέρ που θα συζητηθεί

minions Γιάννης Αντετοκούμπο ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
«Nike x BRICK AFTER BRICK»: Ένας δρόμος της Νέας Υόρκης μετατρέπεται σε statement τέχνης

«Nike x BRICK AFTER BRICK»: Ένας δρόμος της Νέας Υόρκης μετατρέπεται σε statement τέχνης

«Ακυβέρνητο καράβι η πατρίδα μας»: Η νέα παράσταση του Μάρκου Σεφερλή στο MEGA το Σάββατο 25/4

«Ακυβέρνητο καράβι η πατρίδα μας»: Η νέα παράσταση του Μάρκου Σεφερλή στο MEGA το Σάββατο 25/4

Viral Alert: Η Κατερίνα Καινούργιου μας συγκίνησε με το πιο τρυφερό throwback video!
Viral Alert: Η Κατερίνα Καινούργιου μας συγκίνησε με το πιο τρυφερό throwback video!

Ρένος Χαραλαμπίδης: Η αποκάλυψη που έκανε για την Δήμητρα Ματσούκα
Ρένος Χαραλαμπίδης: Η αποκάλυψη που έκανε για την Δήμητρα Ματσούκα

Jennifer Lopez – Ben Affleck: Το viral βίντεο που «άναψε φωτιές» στα social media
Jennifer Lopez – Ben Affleck: Το viral βίντεο που «άναψε φωτιές» στα social media

Κωνσταντίνος Αργυρός: Όλα όσα δήλωσε για τις φήμες για την πολιτική και τον ερχομό της κόρης του
Κωνσταντίνος Αργυρός: Όλα όσα δήλωσε για τις φήμες για την πολιτική και τον ερχομό της κόρης του

Μαρία Κορινθίου: Η ρομαντική αφιέρωση στον σύντροφό για την επέτειό τους
Μαρία Κορινθίου: Η ρομαντική αφιέρωση στον σύντροφό για την επέτειό τους

Jack Nicholson: Η κόρη του δημοσίευσε σπάνιες εικόνες από τα 89α γενέθλιά του
Jack Nicholson: Η κόρη του δημοσίευσε σπάνιες εικόνες από τα 89α γενέθλιά του

Outpost Estates στο Los Angeles: Η ισπανική βίλα που αγόρασε ο Brad Pitt
Outpost Estates στο Los Angeles: Η ισπανική βίλα που αγόρασε ο Brad Pitt

Dua Lipa – Callum Turner: Σαφάρι στη Νότια Αφρική – Οι εικόνες που έγιναν viral
Dua Lipa – Callum Turner: Σαφάρι στη Νότια Αφρική – Οι εικόνες που έγιναν viral

«Call my psychiatrist» – Η Kehlani μιλά ανοιχτά για τη μάχη της με την ψυχική υγεία
«Call my psychiatrist» – Η Kehlani μιλά ανοιχτά για τη μάχη της με την ψυχική υγεία

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας

