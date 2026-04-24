TV 24.04.2026

«Ακυβέρνητο καράβι η πατρίδα μας»: Η νέα παράσταση του Μάρκου Σεφερλή στο MEGA το Σάββατο 25/4

Ο Μάρκος Σεφερλής επιστρέφει με νέο επεισόδιο του «Markos by Night», σατιρίζοντας την επικαιρότητα μέσα από καυστικά σκετς
Μαρία Χατζηγιάννη

Αύριο, Σάββατο 25 Απριλίου στις 22:00, ο Μάρκος Σεφερλής επιστρέφει στη μικρή οθόνη με ένα νέο επεισόδιο του «Markos by Night», συνεχίζοντας το ιδιαίτερο τηλεοπτικό του project που συνδυάζει σάτιρα, θέατρο και επικαιρότητα σε ένα δυναμικό show.

Η νέα παράσταση έχει τίτλο «Ακυβέρνητο καράβι η πατρίδα μας» και κινείται, όπως πάντα, σε ρυθμούς καυστικής σάτιρας. Μέσα από σκετς και θεατρικές αναπαραστάσεις, το πρόγραμμα σχολιάζει με χιούμορ όσα απασχολούν την καθημερινότητα, από την κοινωνία και την πολιτική μέχρι τη σόουμπιζ, με τον Σεφερλή να κρατά τον ρόλο του κεντρικού αφηγητή και σχολιαστή.

Το concept του «Markos by Night» βασίζεται στη λογική της ζωντανής επιθεώρησης, όπου τα όρια ανάμεσα στη σκηνή και την τηλεόραση σχεδόν εξαφανίζονται. Ο ρυθμός είναι γρήγορος, οι εναλλαγές συνεχείς και το ύφος κινείται ανάμεσα στο κωμικό και το σατιρικό, με στόχο τη διασκέδαση αλλά και το σχόλιο της επικαιρότητας μέσα από πιο ανάλαφρη ματιά.

Στο πλευρό του εμφανίζονται η Έλενα Τσαβαλιά, ο Γιάννης Καπετάνιος και άλλοι συνεργάτες, που συμμετέχουν σε διαφορετικά σκετς και ρόλους. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο ίδιος ο Μάρκος Σεφερλής, ενώ τα κείμενα και οι στίχοι των τραγουδιών αποτελούν δημιουργία του ίδιου μαζί με τον Στέλιο Παπαδόπουλο.

Markos by Night ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
