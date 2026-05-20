Marc Jacobs beauty: Το cult brand ομορφιάς του 2010 κυκλοφορεί ξανά!

Μετά το ανατρεπτικό μακιγιάζ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, ο διάσημος οίκος επιβεβαιώνει το επίσημο relaunch της σειράς που άφησε εποχή
Οι φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες στους διαδρόμους της βιομηχανίας της ομορφιάς επιβεβαιώθηκαν πανηγυρικά. Το Marc Jacobs Beauty επιστρέφει επίσημα τον Ιούνιο του 2026, έτοιμο να διεκδικήσει ξανά τη θέση του στα νεσεσέρ μας. Η μεγάλη αποκάλυψη έγινε στο πρόσφατο show του οίκου στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, όπου το brand ανέλαβε ως ο βασικός makeup partner της επίδειξης, δίνοντας μια πρώτη γεύση από τη νέα του εποχή.

Το εντυπωσιακό runway look επιμελήθηκε ο διάσημος Αυστραλός makeup artist Thomas DeKluyver, ο οποίος εκτελεί και χρέη creative director για το μακιγιάζ. Η αισθητική που παρουσίασε στο backstage συνδύαζε παστέλ σκιές στα μάτια, έντονο ροζ ρουζ, δραματικό μαύρο eyeliner και βαθιά oxblood χείλη, ένα αποτέλεσμα που αποθεώθηκε από τους beauty editors και ταίριαξε απόλυτα με το ανατρεπτικό DNA του Marc Jacobs. Λίγο μετά το show, ο επίσημος λογαριασμός του brand στο Instagram επιβεβαίωσε το relaunch για τον επόμενο μήνα, δημοσιεύοντας μάλιστα και την πρώτη φωτογραφία από τις ολοκαίνουργιες συσκευασίες.

Το χρονικό μιας ξαφνικής «εξαφάνισης»

Για όσους θυμούνται το αρχικό λανσάρισμα, το Marc Jacobs Beauty έκανε το ντεμπούτο του το 2013 σε συνεργασία με την Kendo Brands (την εταιρεία πίσω από το Fenty Beauty της Rihanna). Η επιτυχία του ήταν άμεση και σαρωτική. Κατάφερε να παντρέψει την υψηλή απόδοση και την ευκολία στη χρήση με μια ξεχωριστή, fashion-forward αισθητική. Έδινε έμφαση στο έντονο χρώμα, αλλά και στη δροσερή, υγιή όψη της επιδερμίδας.

Το 2021, ωστόσο, η σειρά μακιγιάζ σταμάτησε ξαφνικά να κυκλοφορεί, βυθίζοντας σε «πένθος» το πιστό κοινό της, ενώ στην αγορά παρέμειναν μόνο τα δημοφιλή αρώματα του σχεδιαστή. Η μεγάλη ανατροπή ήρθε όταν η Business of Fashion αποκάλυψε ότι ο Marc Jacobs υπέγραψε νέα συμφωνία με τον κολοσσό Coty (που διαχειρίζεται ήδη τα αρώματά του), με σκοπό να αναστήσει τη σειρά μακιγιάζ. Τώρα, έχουμε πλέον στα χέρια μας τις αποδείξεις ότι το project είναι έτοιμο.

Τα προϊόντα-θρύλοι που περιμένουμε να δούμε ξανά

Η τεράστια απήχηση του brand δεν βασίστηκε μόνο στο όνομα του σχεδιαστή, αλλά σε συγκεκριμένα προϊόντα που απέκτησαν γρήγορα τον τίτλο του «cult». Το ενδιαφέρον γύρω από το relaunch εστιάζεται στο αν θα δούμε ξανά στα ράφια τα αγαπημένα μας staples, όπως το θρυλικό Coconut Primer που γινόταν συνεχώς sold out χαρίζοντας την απόλυτη βάση για φρέσκια επιδερμίδα, αλλά και τη διάσημη mascara του brand που θεωρούνταν από πολλούς η κορυφαία της αγοράς.

Παράλληλα, οι fans ανυπομονούν για την επιστροφή των εμβληματικών jumbo bronzers, που αγαπήθηκαν για το εύχρηστο μέγεθός τους και τη φυσική ηλιοκαμένη όψη που προσέφεραν, καθώς και για τα εξαιρετικά μαλακά kohl liners, τα οποία αποτελούσαν την ιδανική επιλογή για το τέλειο smokey eye.

Το μεγάλο στοίχημα για τον Ιούνιο είναι να δούμε αν το Marc Jacobs Beauty θα ποντάρει αποκλειστικά στη νοσταλγία αυτών των αγαπημένων προϊόντων ή αν θα παρουσιάσει μια πλήρως ανανεωμένη, σύγχρονη πρόταση προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του 2026. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει.

