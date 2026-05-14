EUROVISION 14.05.2026

Eurovision 2026: Τραυματίστηκε ο Ακύλας λίγο πριν τον τελικό

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Λίγες ώρες μετά την εμφάνιση στη σκηνή της Eurovision 2026, ο Akylas βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν απρόσμενο τραυματισμό που τον ανάγκασε να αλλάξει το πρόγραμμά του
Πόπη Βασιλείου

Η Eurovision 2026 συνεχίζει να χαρίζει δυνατές στιγμές, έντονες συγκινήσεις και παρασκήνιο που μονοπωλεί το ενδιαφέρον των fans σε όλη την Ευρώπη. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρέθηκε ο Ακύλας, ο οποίος λίγες ώρες μετά την επιτυχημένη του πρόκριση στον μεγάλο τελικό αποκάλυψε πως υπέστη θλάση στην πλάτη. Ο τραγουδιστής, που εντυπωσίασε με την εμφάνισή του στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού, εξήγησε ότι τραυματίστηκε από τον ενθουσιασμό του, όταν πληροφορήθηκε πως πέρασε στην τελική φάση της Eurovision 2026.

https://www.instagram.com/akylas__/
https://www.instagram.com/akylas__/
https://www.instagram.com/akylas__/?hl=el
https://www.instagram.com/akylas__/?hl=el

Παρά τον πόνο και την αναστάτωση που προκάλεσε ο τραυματισμός, ο Akylas εμφανίστηκε καθησυχαστικός απέναντι στους δημοσιογράφους, ξεκαθαρίζοντας ότι η κατάσταση δεν πρόκειται να τον κρατήσει μακριά από τον μεγάλο τελικό. Μάλιστα, τόνισε επανειλημμένα ότι μέχρι τη μεγάλη βραδιά θα είναι απολύτως έτοιμος, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας τόσο στην αποστολή όσο και στους θαυμαστές του.

Πότε θα εμφανιστεί η Antigoni στον Β’ Ημιτελικό – Το «Jalla» είναι το απόλυτο χορευτικό κομμάτι

Ο τραγουδιστής αναγκάστηκε να προσαρμόσει άμεσα το πρόγραμμά του και να ακυρώσει ορισμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις, ανάμεσά τους και την προγραμματισμένη φωτογράφιση. Η απόφαση ελήφθη ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω καταπόνηση της πλάτης του και να μπορέσει να ακολουθήσει την απαραίτητη αποθεραπεία πριν από τον τελικό της Eurovision.

Παρότι εμφανώς καταβεβλημένος, ο Akylas θέλησε να δώσει το «παρών» στη συνάντηση με τους εκπροσώπους των media, ζητώντας μάλιστα συγγνώμη για την κατάστασή του και εξηγώντας ότι χρειαζόταν να ακυρώσει άλλες δραστηριότητες για να προστατεύσει την υγεία του τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, αντί της προγραμματισμένης φωτογράφισης πραγματοποιήθηκε μια ομαδική σέλφι, ώστε να αποφευχθεί επιπλέον επιβάρυνση.


Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο τραυματισμός του Akylas έφερε ανησυχία στους fans της Eurovision 2026, χωρίς όμως να μειώσει στο ελάχιστο τον ενθουσιασμό γύρω από τη συμμετοχή του. Ο ίδιος δείχνει αποφασισμένος να ανέβει στη σκηνή του τελικού και να δώσει τον καλύτερό του εαυτό, σε μια εμφάνιση που ήδη συζητιέται έντονα στα social media και στους κύκλους των eurofans σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Eurovision 2026: Τα highlights του Α’ Ημιτελικού – Ο Akylas «φεύγει» για την κορυφή

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision 2026 Ακύλας
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

14.05.2026
Επόμενο
Eurovision 2026: Διέρρευσαν πλάνα από την πρόβα της Antigoni για τον Β’ Ημιτελικό

Eurovision 2026: Διέρρευσαν πλάνα από την πρόβα της Antigoni για τον Β’ Ημιτελικό

14.05.2026

Δες επίσης

Eurovision 2026: Η εμφάνιση των Lordi στον τελικό και η στάση τους απέναντι στον Ακύλα
EUROVISION

Eurovision 2026: Η εμφάνιση των Lordi στον τελικό και η στάση τους απέναντι στον Ακύλα

14.05.2026
Έλενα Παπαρίζου – Χρήστος Δάντης: Το αξέχαστο ντουέτο στα MAD VMA 2004 που ακόμα μάς ξεσηκώνει
Mad Events

Έλενα Παπαρίζου – Χρήστος Δάντης: Το αξέχαστο ντουέτο στα MAD VMA 2004 που ακόμα μάς ξεσηκώνει

14.05.2026
Η περιοδεία της Μαρίνας Σάττι στην Αμερική – Πού θα εμφανιστεί
Μουσικά Νέα

Η περιοδεία της Μαρίνας Σάττι στην Αμερική – Πού θα εμφανιστεί

14.05.2026
Βίκυ Λέανδρος: «Ο Akylas μπορεί να κερδίσει τη Eurovision 2026»
EUROVISION

Βίκυ Λέανδρος: «Ο Akylas μπορεί να κερδίσει τη Eurovision 2026»

14.05.2026
«Jalla»: Οι ευχές της Άννας Βίσση πριν τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision
EUROVISION

«Jalla»: Οι ευχές της Άννας Βίσση πριν τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision

14.05.2026
Eurovision 2026: Διέρρευσαν πλάνα από την πρόβα της Antigoni για τον Β’ Ημιτελικό
EUROVISION

Eurovision 2026: Διέρρευσαν πλάνα από την πρόβα της Antigoni για τον Β’ Ημιτελικό

14.05.2026
Πότε θα εμφανιστεί η Antigoni στον Β’ Ημιτελικό – Το «Jalla» είναι το απόλυτο χορευτικό κομμάτι
EUROVISION

Πότε θα εμφανιστεί η Antigoni στον Β’ Ημιτελικό – Το «Jalla» είναι το απόλυτο χορευτικό κομμάτι

14.05.2026
Καίτη Γαρμπή x Φοίβος: Επανασύνδεση για το remake του «Υποσυνείδητο» – Αναδρομή στις μεγαλύτερες επιτυχίες του διδύμου
Μουσικά Νέα

Καίτη Γαρμπή x Φοίβος: Επανασύνδεση για το remake του «Υποσυνείδητο» – Αναδρομή στις μεγαλύτερες επιτυχίες του διδύμου

14.05.2026
Το KPop Demon Hunters αποκτά παγκόσμιο concert tour από το Netflix
Μουσικά Νέα

Το KPop Demon Hunters αποκτά παγκόσμιο concert tour από το Netflix

14.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία