Eurovision 2026: Τραυματίστηκε ο Ακύλας λίγο πριν τον τελικό

Λίγες ώρες μετά την εμφάνιση στη σκηνή της Eurovision 2026, ο Akylas βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν απρόσμενο τραυματισμό που τον ανάγκασε να αλλάξει το πρόγραμμά του

Η Eurovision 2026 συνεχίζει να χαρίζει δυνατές στιγμές, έντονες συγκινήσεις και παρασκήνιο που μονοπωλεί το ενδιαφέρον των fans σε όλη την Ευρώπη. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρέθηκε ο Ακύλας, ο οποίος λίγες ώρες μετά την επιτυχημένη του πρόκριση στον μεγάλο τελικό αποκάλυψε πως υπέστη θλάση στην πλάτη. Ο τραγουδιστής, που εντυπωσίασε με την εμφάνισή του στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού, εξήγησε ότι τραυματίστηκε από τον ενθουσιασμό του, όταν πληροφορήθηκε πως πέρασε στην τελική φάση της Eurovision 2026.

Παρά τον πόνο και την αναστάτωση που προκάλεσε ο τραυματισμός, ο Akylas εμφανίστηκε καθησυχαστικός απέναντι στους δημοσιογράφους, ξεκαθαρίζοντας ότι η κατάσταση δεν πρόκειται να τον κρατήσει μακριά από τον μεγάλο τελικό. Μάλιστα, τόνισε επανειλημμένα ότι μέχρι τη μεγάλη βραδιά θα είναι απολύτως έτοιμος, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας τόσο στην αποστολή όσο και στους θαυμαστές του.

Ο τραγουδιστής αναγκάστηκε να προσαρμόσει άμεσα το πρόγραμμά του και να ακυρώσει ορισμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις, ανάμεσά τους και την προγραμματισμένη φωτογράφιση. Η απόφαση ελήφθη ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω καταπόνηση της πλάτης του και να μπορέσει να ακολουθήσει την απαραίτητη αποθεραπεία πριν από τον τελικό της Eurovision.

Παρότι εμφανώς καταβεβλημένος, ο Akylas θέλησε να δώσει το «παρών» στη συνάντηση με τους εκπροσώπους των media, ζητώντας μάλιστα συγγνώμη για την κατάστασή του και εξηγώντας ότι χρειαζόταν να ακυρώσει άλλες δραστηριότητες για να προστατεύσει την υγεία του τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, αντί της προγραμματισμένης φωτογράφισης πραγματοποιήθηκε μια ομαδική σέλφι, ώστε να αποφευχθεί επιπλέον επιβάρυνση.





Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο τραυματισμός του Akylas έφερε ανησυχία στους fans της Eurovision 2026, χωρίς όμως να μειώσει στο ελάχιστο τον ενθουσιασμό γύρω από τη συμμετοχή του. Ο ίδιος δείχνει αποφασισμένος να ανέβει στη σκηνή του τελικού και να δώσει τον καλύτερό του εαυτό, σε μια εμφάνιση που ήδη συζητιέται έντονα στα social media και στους κύκλους των eurofans σε ολόκληρη την Ευρώπη.

