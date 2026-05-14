Living 14.05.2026

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Το πρώτο tattoo μοιάζει συναρπαστικό μέχρι τη στιγμή που συνειδητοποιείς ότι μια λάθος επιλογή σε σχέδιο, σημείο ή tattoo artist μπορεί να μείνει πάνω σου για χρόνια
Πόπη Βασιλείου

Το πρώτο tattoo δεν είναι ποτέ «απλώς ένα tattoo». Είναι εκείνη η στιγμή που κοιτάς ένα σχέδιο και σκέφτεσαι ότι θέλεις να το κουβαλάς πάνω σου για χρόνια. Μαζί με τον ενθουσιασμό, όμως, έρχονται και οι δεύτερες σκέψεις, οι απορίες, το άγχος για τον πόνο και φυσικά η αγωνία για το αν πήρες τη σωστή απόφαση. Είτε σκέφτεσαι να κάνεις ένα μικρό διακριτικό σχέδιο στον καρπό είτε ένα πιο εντυπωσιακό tattoo στην πλάτη ή στο πόδι, υπάρχει μια βασική αλήθεια: όσο πιο προετοιμασμένη είσαι, τόσο καλύτερη θα είναι η εμπειρία σου.

1. Σκέψου αν το θέλεις πραγματικά

Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνεις είναι να καταλάβεις πραγματικά τι θέλεις. Και όχι, το «θέλω ένα λουλούδι» δεν αρκεί. Πρέπει να σκεφτείς το στυλ, το μέγεθος, το σημείο και φυσικά το αν το tattoo έχει κάποιο προσωπικό νόημα ή αν σε εκφράζει καθαρά αισθητικά. Traditional, realism, minimalist, lettering, geometric ή watercolour; Κάθε στυλ έχει τη δική του ταυτότητα και δεν μπορούν όλοι οι tattoo artists να τα υπηρετήσουν το ίδιο καλά.

2. Διάλεξε τον σωστό tattoo artist

Γι’ αυτό και η επιλογή tattoo artist είναι ίσως το πιο σημαντικό βήμα. Δεν αρκεί κάποιος να «ζωγραφίζει καλά». Πρέπει να δεις το portfolio του, να παρατηρήσεις αν ειδικεύεται στο στυλ που θέλεις και – κυρίως – να νιώσεις άνετα μαζί του. Ένα καλό studio πρέπει να είναι πεντακάθαρο, οργανωμένο και να ακολουθεί αυστηρούς κανόνες υγιεινής. Μην φοβηθείς να κάνεις ερωτήσεις ή να ζητήσεις διευκρινίσεις. Το tattoo είναι μόνιμο και αξίζει την έρευνα.

3. Ύπνος και ενυδάτωση

Πριν από το ραντεβού, φρόντισε να έχεις κοιμηθεί καλά, να είσαι ενυδατωμένη και να έχεις φάει σωστά. Το αλκοόλ και οτιδήποτε αραιώνει το αίμα καλό είναι να αποφεύγονται. Επίσης, φόρεσε άνετα ρούχα που επιτρέπουν εύκολη πρόσβαση στο σημείο όπου θα γίνει το tattoo.

4. Πονάει το tattoo;

Και ναι, ο πόνος είναι μια από τις μεγαλύτερες απορίες όλων. Η αλήθεια είναι ότι κάθε σώμα αντιδρά διαφορετικά. Υπάρχουν σημεία που θεωρούνται πιο «εύκολα» και άλλα που δοκιμάζουν περισσότερο τις αντοχές σου, όπως τα πλευρά, τα γόνατα ή η σπονδυλική στήλη. Όμως, οι περισσότεροι περιγράφουν το πρώτο tattoo σαν μια εμπειρία που τελικά άξιζε πολύ περισσότερο απ’ όσο φοβόντουσαν.

5. Φρόντισε το tattoo σου

Το μεγάλο «μυστικό», όμως, ξεκινά μετά το tattoo. Η σωστή φροντίδα είναι εκείνη που θα κρατήσει το σχέδιο καθαρό, φωτεινό και σωστά επουλωμένο. Χρειάζεται καθημερινός καθαρισμός με ήπιο σαπούνι, ειδική κρέμα επούλωσης και πολλή προσοχή στον ήλιο, στη θάλασσα και στην πισίνα για αρκετές εβδομάδες. Και το σημαντικότερο; Όσο κι αν σε φαγουρίζει, δεν το πειράζεις.

Το πρώτο tattoo είναι κάτι περισσότερο από ένα σχέδιο στο δέρμα. Είναι μια εμπειρία, μια ανάμνηση και πολλές φορές ένα προσωπικό statement που σε ακολουθεί σε κάθε φάση της ζωής σου. Γι’ αυτό μην το βιαστείς. Δώσε χρόνο στην επιλογή σου, βρες τον σωστό artist και απόλαυσε κάθε στιγμή αυτής της διαδικασίας.

