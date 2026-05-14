Hollywood: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση παραγωγός για διακίνηση κεταμίνης στον Matthew Perry

Ο θάνατος του Matthew Perry εξακολουθεί να απασχολεί το Hollywood καθώς νέα στοιχεία και δικαστικές αποφάσεις φέρνουν ξανά την υπόθεση στο φως

Ο θάνατος του Matthew Perry εξακολουθεί να ρίχνει βαριά σκιά πάνω από το Hollywood, με την υπόθεση να επιστρέφει ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά τη νέα δικαστική εξέλιξη που αφορά τη διακίνηση κεταμίνης στον αγαπημένο ηθοποιό των «Friends». Σχεδόν τρία χρόνια μετά τον ξαφνικό θάνατό του, οι αποκαλύψεις γύρω από το παρασκήνιο της υπόθεσης συνεχίζουν να σοκάρουν τόσο τους θαυμαστές του όσο και τον χώρο της αμερικανικής βιομηχανίας θεάματος.

Πρώην παραγωγός του Hollywood καταδικάστηκε σε 2 χρόνια φυλάκισης για τη συμμετοχή του στην παράνομη προμήθεια κεταμίνης προς τον Matthew Perry. Πρόκειται για τον Erik Fleming, ο οποίος είχε παραδεχτεί από τον Αύγουστο του 2024 ότι λειτούργησε ως μεσάζων, αγοράζοντας δεκάδες φιαλίδια κεταμίνης τα οποία στη συνέχεια παραδόθηκαν στον προσωπικό βοηθό του ηθοποιού.

Ο Matthew Perry βρέθηκε νεκρός τον Οκτώβριο του 2023 στο τζακούζι του σπιτιού του, έχοντας καταναλώσει υπερβολική δόση του ισχυρού ηρεμιστικού. Ο θάνατός του σε ηλικία 54 ετών είχε προκαλέσει σοκ παγκοσμίως, καθώς ο ηθοποιός ήταν ιδιαίτερα αγαπητός μέσα από τον ρόλο του Chandler Bing στη θρυλική σειρά «Friends».

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Matthew Perry είχε μιλήσει δημόσια για τη δύσκολη μάχη που έδινε με τον εθισμό και τις προσπάθειές του να παραμείνει καθαρός. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, λάμβανε κεταμίνη υπό ιατρική επίβλεψη στο πλαίσιο θεραπείας για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης, ωστόσο η υπόθεση πήρε διαφορετική τροπή όταν αποκαλύφθηκαν παράνομες διαδρομές προμήθειας της ουσίας.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης πως ο Erik Fleming είχε προμηθευτεί τα φιαλίδια από την Jasveen Sanga, γνωστή στους κοσμικούς κύκλους του Hollywood ως «βασίλισσα της κεταμίνης». Η ίδια είχε καταδικαστεί τον Απρίλιο σε κάθειρξη 15 ετών από δικαστήριο της Καλιφόρνιας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, όταν πληροφορήθηκε τον θάνατο του Matthew Perry φέρεται να έστειλε μήνυμα στον μεσάζοντα γράφοντας: «Delete all our messages».

