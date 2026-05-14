Celeb World 14.05.2026

Hollywood: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση παραγωγός για διακίνηση κεταμίνης στον Matthew Perry

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο θάνατος του Matthew Perry εξακολουθεί να απασχολεί το Hollywood καθώς νέα στοιχεία και δικαστικές αποφάσεις φέρνουν ξανά την υπόθεση στο φως
Πόπη Βασιλείου

Ο θάνατος του Matthew Perry εξακολουθεί να ρίχνει βαριά σκιά πάνω από το Hollywood, με την υπόθεση να επιστρέφει ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά τη νέα δικαστική εξέλιξη που αφορά τη διακίνηση κεταμίνης στον αγαπημένο ηθοποιό των «Friends». Σχεδόν τρία χρόνια μετά τον ξαφνικό θάνατό του, οι αποκαλύψεις γύρω από το παρασκήνιο της υπόθεσης συνεχίζουν να σοκάρουν τόσο τους θαυμαστές του όσο και τον χώρο της αμερικανικής βιομηχανίας θεάματος.

Ο Matthew Perry με γκρι κοστούμι και μπλε γραβάτα σε εξωτερικό χώρο.
Ο Matthew Perry εμφανίζεται σοβαρός φορώντας γκρι κοστούμι και κρατώντας ένα στυλό.

Πρώην παραγωγός του Hollywood καταδικάστηκε σε 2 χρόνια φυλάκισης για τη συμμετοχή του στην παράνομη προμήθεια κεταμίνης προς τον Matthew Perry. Πρόκειται για τον Erik Fleming, ο οποίος είχε παραδεχτεί από τον Αύγουστο του 2024 ότι λειτούργησε ως μεσάζων, αγοράζοντας δεκάδες φιαλίδια κεταμίνης τα οποία στη συνέχεια παραδόθηκαν στον προσωπικό βοηθό του ηθοποιού.

Σε δημοπρασία προσωπικά αντικείμενα του Matthew Perry – Aνάμεσά τους σενάρια των «Friends»

Ο Matthew Perry βρέθηκε νεκρός τον Οκτώβριο του 2023 στο τζακούζι του σπιτιού του, έχοντας καταναλώσει υπερβολική δόση του ισχυρού ηρεμιστικού. Ο θάνατός του σε ηλικία 54 ετών είχε προκαλέσει σοκ παγκοσμίως, καθώς ο ηθοποιός ήταν ιδιαίτερα αγαπητός μέσα από τον ρόλο του Chandler Bing στη θρυλική σειρά «Friends».

Chandler από τα Φιλαράκια βγήκε από το νοσοκομείο

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Matthew Perry είχε μιλήσει δημόσια για τη δύσκολη μάχη που έδινε με τον εθισμό και τις προσπάθειές του να παραμείνει καθαρός. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, λάμβανε κεταμίνη υπό ιατρική επίβλεψη στο πλαίσιο θεραπείας για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης, ωστόσο η υπόθεση πήρε διαφορετική τροπή όταν αποκαλύφθηκαν παράνομες διαδρομές προμήθειας της ουσίας.

νοσοκομείο ο Chandler από τα Φιλαράκια

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης πως ο Erik Fleming είχε προμηθευτεί τα φιαλίδια από την Jasveen Sanga, γνωστή στους κοσμικούς κύκλους του Hollywood ως «βασίλισσα της κεταμίνης». Η ίδια είχε καταδικαστεί τον Απρίλιο σε κάθειρξη 15 ετών από δικαστήριο της Καλιφόρνιας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, όταν πληροφορήθηκε τον θάνατο του Matthew Perry φέρεται να έστειλε μήνυμα στον μεσάζοντα γράφοντας: «Delete all our messages».

15 χρόνια φυλάκιση για την «Ketamine Queen» – Η υπόθεση του Matthew Perry επιστρέφει στο προσκήνιο

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Hollywood Matthew Perry
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Νατάσα Θεοδωρίδου – Χρήστος Μάστορας: Το ντουέτο στο φινάλε των MAD VMA 2021 και το φιλί στο στόμα

Νατάσα Θεοδωρίδου – Χρήστος Μάστορας: Το ντουέτο στο φινάλε των MAD VMA 2021 και το φιλί στο στόμα

14.05.2026
Επόμενο
Νέα νίκη για την Paris Jackson στη μάχη για την περιουσία του Michael Jackson

Νέα νίκη για την Paris Jackson στη μάχη για την περιουσία του Michael Jackson

14.05.2026

Δες επίσης

Νέα νίκη για την Paris Jackson στη μάχη για την περιουσία του Michael Jackson
Celeb News

Νέα νίκη για την Paris Jackson στη μάχη για την περιουσία του Michael Jackson

14.05.2026
Η τρυφερή πλευρά του Γιάννη Αντετοκούνμπο – Οικογενειακή βόλτα στον ζωολογικό κήπο
Celeb News

Η τρυφερή πλευρά του Γιάννη Αντετοκούνμπο – Οικογενειακή βόλτα στον ζωολογικό κήπο

14.05.2026
Ρία Ελληνίδου: Η τρυφερή φωτογραφία με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου για τα γενέθλιά του
Celeb News

Ρία Ελληνίδου: Η τρυφερή φωτογραφία με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου για τα γενέθλιά του

14.05.2026
Πέθανε και ο δεύτερος αδερφός της Sharon Stone
Celeb News

Πέθανε και ο δεύτερος αδερφός της Sharon Stone

14.05.2026
«Mom Era»: Η βόλτα της Κατερίνας Καινούργιου με την 40 ημερών κόρη της στο κέντρο της Αθήνας
Celeb News

«Mom Era»: Η βόλτα της Κατερίνας Καινούργιου με την 40 ημερών κόρη της στο κέντρο της Αθήνας

14.05.2026
Demi Moore: Οι δηλώσεις της για την τεχνητή νοημοσύνη που διχάζουν
Celeb News

Demi Moore: Οι δηλώσεις της για την τεχνητή νοημοσύνη που διχάζουν

13.05.2026
Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η Γωγώ Μαστροκώστα
Celeb News

Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η Γωγώ Μαστροκώστα

13.05.2026
Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Η πρόταση γάμου στο Παρίσι και η ανατροπή στον γάμο τους
Celeb News

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Η πρόταση γάμου στο Παρίσι και η ανατροπή στον γάμο τους

13.05.2026
Victoria Swarovski: Ποια είναι η εντυπωσιακή παρουσιάστρια του Α’ Ημιτελικού της Eurovision
Celeb News

Victoria Swarovski: Ποια είναι η εντυπωσιακή παρουσιάστρια του Α’ Ημιτελικού της Eurovision

13.05.2026
Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία