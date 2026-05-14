Πέθανε και ο δεύτερος αδερφός της Sharon Stone

Η Sharon Stone περνάει ξανά μια εξαιρετικά δύσκολη προσωπική στιγμή, καθώς έγινε γνωστό πως πέθανε ο μεγαλύτερος αδελφός της, Mike Stone
Πόπη Βασιλείου

Η Sharon Stone βιώνει ακόμη ένα βαρύ πλήγμα στην προσωπική της ζωή, καθώς έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή ο μεγαλύτερος αδελφός της, Mike Stone, σε ηλικία 73 ετών. Η είδηση του θανάτου του έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά οικογενειακών απωλειών που έχουν σημαδέψει τη Χολιγουντιανή σταρ τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικό υπόβαθρο.

Η Sharon Stone αποχαιρέτησε τον αδελφό της μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του και γράφοντας: «Ο Mike Stone, ο μεγαλύτερος αδελφός μου, πέθανε. Μετά από μια μακρά ασθένεια. Του εύχομαι ειρήνη». Στο τέλος της ανάρτησής της πρόσθεσε και τα ονόματα των τριών γιων της, Roan, Laird και Quinn, δείχνοντας πόσο προσωπική και οικογενειακή ήταν αυτή η στιγμή για την ίδια.

Ο Mike Stone δεν ήταν μόνο ο αδελφός της διάσημης ηθοποιού, αλλά είχε και δική του πορεία στον χώρο της τέχνης, καθώς υπήρξε μουσικός και είχε ασχοληθεί και με την υποκριτική, συμμετέχοντας σε ταινίες τη δεκαετία του 1990, αφήνοντας το δικό του στίγμα στον καλλιτεχνικό χώρο.

Η απώλεια του Mike Stone έρχεται να προστεθεί σε δύο ακόμη τραγικά γεγονότα για τη Sharon Stone, καθώς το 2023 είχε χάσει τον μικρότερο αδελφό της Patrick Stone, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα είχε αποχαιρετήσει και τη μητέρα της. Οι συνεχόμενες αυτές απώλειες έχουν δημιουργήσει ένα βαρύ συναισθηματικό φορτίο που η ίδια καλείται να διαχειριστεί μακριά από τη δημόσια εικόνα της.

Από την Άννα Βίσση στη Δήμητρα Κούστα: To iconic Versace φόρεμα των '90s επέστρεψε στο προσκήνιο

Η περιοδεία της Μαρίνας Σάττι στην Αμερική – Πού θα εμφανιστεί

Ρία Ελληνίδου: Η τρυφερή φωτογραφία με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου για τα γενέθλιά του
«Mom Era»: Η βόλτα της Κατερίνας Καινούργιου με την 40 ημερών κόρη της στο κέντρο της Αθήνας
Demi Moore: Οι δηλώσεις της για την τεχνητή νοημοσύνη που διχάζουν
Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η Γωγώ Μαστροκώστα
Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Η πρόταση γάμου στο Παρίσι και η ανατροπή στον γάμο τους
Victoria Swarovski: Ποια είναι η εντυπωσιακή παρουσιάστρια του Α' Ημιτελικού της Eurovision
George και Amal Clooney: Eντυπωσίασαν στο Λονδίνο στο πλευρό του Βασιλιά Καρόλου
Lady Gaga x Doechii: Το fashion project που κάνει Los Angeles και Νέα Υόρκη να μοιάζουν με ταινία
«Όσο περισσότεροι, τόσο το καλύτερο»: Η συγκινητική αποκάλυψη της Sienna Miller για το τρίτο της παιδί
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

