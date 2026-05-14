Πέθανε και ο δεύτερος αδερφός της Sharon Stone

Η Sharon Stone περνάει ξανά μια εξαιρετικά δύσκολη προσωπική στιγμή, καθώς έγινε γνωστό πως πέθανε ο μεγαλύτερος αδελφός της, Mike Stone

Η Sharon Stone βιώνει ακόμη ένα βαρύ πλήγμα στην προσωπική της ζωή, καθώς έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή ο μεγαλύτερος αδελφός της, Mike Stone, σε ηλικία 73 ετών. Η είδηση του θανάτου του έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά οικογενειακών απωλειών που έχουν σημαδέψει τη Χολιγουντιανή σταρ τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικό υπόβαθρο.

Η Sharon Stone αποχαιρέτησε τον αδελφό της μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του και γράφοντας: «Ο Mike Stone, ο μεγαλύτερος αδελφός μου, πέθανε. Μετά από μια μακρά ασθένεια. Του εύχομαι ειρήνη». Στο τέλος της ανάρτησής της πρόσθεσε και τα ονόματα των τριών γιων της, Roan, Laird και Quinn, δείχνοντας πόσο προσωπική και οικογενειακή ήταν αυτή η στιγμή για την ίδια.

Ο Mike Stone δεν ήταν μόνο ο αδελφός της διάσημης ηθοποιού, αλλά είχε και δική του πορεία στον χώρο της τέχνης, καθώς υπήρξε μουσικός και είχε ασχοληθεί και με την υποκριτική, συμμετέχοντας σε ταινίες τη δεκαετία του 1990, αφήνοντας το δικό του στίγμα στον καλλιτεχνικό χώρο.

Η απώλεια του Mike Stone έρχεται να προστεθεί σε δύο ακόμη τραγικά γεγονότα για τη Sharon Stone, καθώς το 2023 είχε χάσει τον μικρότερο αδελφό της Patrick Stone, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα είχε αποχαιρετήσει και τη μητέρα της. Οι συνεχόμενες αυτές απώλειες έχουν δημιουργήσει ένα βαρύ συναισθηματικό φορτίο που η ίδια καλείται να διαχειριστεί μακριά από τη δημόσια εικόνα της.

