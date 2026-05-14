Από την Άννα Βίσση στη Δήμητρα Κούστα: To iconic Versace φόρεμα των ’90s επέστρεψε στο προσκήνιο

Η Δήμητρα Κούστα κατάφερε να στρέψει όλα τα βλέμματα πάνω της στη Βενετία, σε μία εμφάνιση που δεν συζητήθηκε μόνο για τη λάμψη και την κομψότητά της, αλλά και για τη δυνατή ιστορία που κουβαλούσε πίσω της. Στο καθιερωμένο gala του οίκου Dior, όπου βρέθηκε στο πλευρό του συζύγου της, Γιάννη Κούστα, επέλεξε να φορέσει ένα εμβληματικό ολόχρυσο μεταλλικό φόρεμα του οίκου Versace, το οποίο έχει συνδεθεί με μία από τις πιο θρυλικές στιγμές της ελληνικής showbiz. Δεν πρόκειται απλώς για ένα couture κομμάτι υψηλής ραπτικής, αλλά για το iconic φόρεμα που είχε φορέσει η Άννα Βίσση το 1998, σε μία εμφάνιση που μέχρι σήμερα θεωρείται σημείο αναφοράς για τη μόδα και τη pop κουλτούρα των ’90s.

Το συγκεκριμένο φόρεμα φέρει την υπογραφή του αξέχαστου Gianni Versace και θεωρείται μία από τις πιο χαρακτηριστικές δημιουργίες της τελευταίας περιόδου πριν από τον τραγικό θάνατό του. Με βαριά μεταλλική υφή, λαμπερό χρυσό πλέγμα και τον χαρακτηριστικό σταυρό στο μπροστινό μέρος, το σχέδιο αυτό αποτυπώνει όλη τη θεατρικότητα και τη χλιδή που χαρακτήριζαν τη χρυσή εποχή της μόδας των ’90s.

Για το ελληνικό κοινό, όμως, το φόρεμα αυτό κουβαλά ακόμη μεγαλύτερο συναισθηματικό φορτίο. Το 1998 είχε φορεθεί από την Άννα Βίσση σε μία από τις πιο θρυλικές εμφανίσεις της στα Αστέρια Γλυφάδας, σε μια περίοδο που η τραγουδίστρια βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας της. Η εικόνα της Βίσση με το συγκεκριμένο Versace είχε μείνει χαραγμένη στη μνήμη της ελληνικής pop κουλτούρας, ταυτισμένη με τη λάμψη, την υπερβολή και το star quality εκείνης της εποχής.

Η ίδια η Άννα Βίσση είχε μιλήσει δημόσια για το συγκεκριμένο couture κομμάτι, περιγράφοντάς το ως «απόλυτο κειμήλιο της haute couture». Μάλιστα, είχε αποκαλύψει ότι είχε μαγευτεί όταν το είχε δει αρχικά φορεμένο από τη Ναόμι Κάμπελ, γεγονός που έκανε την επιθυμία της να αποκτήσει το συγκεκριμένο φόρεμα ακόμη πιο έντονη.

Η εμφάνιση της Δήμητρας Κούστα με το iconic Versace δεν θεωρήθηκε τυχαία ούτε από τους ανθρώπους της μόδας ούτε από όσους γνωρίζουν τη στενή σχέση που διατηρεί εδώ και χρόνια με την Άννα Βίσση. Οι δύο γυναίκες συνδέονται με βαθιά φιλία, η οποία με τα χρόνια εξελίχθηκε και σε επαγγελματική συνεργασία υψηλού προφίλ. Άλλωστε, η Άννα Βίσση είναι νονά του μικρότερου γιου της οικογένειας Κούστα, του Γιάννη Jr., ενώ η συνεργασία της με τον επιχειρηματία στο ανακαινισμένο Αθηνών Αρένα έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον του καλλιτεχνικού και επιχειρηματικού κόσμου.

