Μουσική 14.05.2026

Βίκυ Λέανδρος: «Ο Akylas μπορεί να κερδίσει τη Eurovision 2026»

Η Βίκυ Λέανδρος μιλά για τη συνάντηση με τον Akyla και τη συμμετοχή της στη Eurovision 2026
Ειρήνη Στόφυλα

Η φετινή Eurovision είχε μια στιγμή γεμάτη νοσταλγία αλλά και συγκίνηση, καθώς η θρυλική Βίκυ Λέανδρος επέστρεψε στη σκηνή που την ανέδειξε διεθνώς. Μετά από 59 ολόκληρα χρόνια από την πρώτη της εμφάνιση, ερμήνευσε ξανά το εμβληματικό «L’amour est bleu», προσφέροντας μια μαγική έναρξη στον Α’ Ημιτελικό. Η παρουσία της για ακόμη μια φορά απέδειξε γιατί θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές φωνές που πέρασαν ποτέ από τον διαγωνισμό.

Η Βίκυ Λέανδρος στη Eurovision 2026 για την εναρκτήρια εμφάνιση με το τραγούδι L’amour est bleu.
Η αγαπημένη τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή Buongiorno, περιγράφοντας την εμπειρία της επιστροφής της στη σκηνή αλλά και τη γνωριμία της με τον νεαρό καλλιτέχνη Akyla, που φέτος συμμετέχει στον διαγωνισμό και έχει κερδίσει τις εντυπώσεις. Με τον τρόπο που μίλησε για εκείνον, ήταν ξεκάθαρο πόσο θετική εντύπωση της άφησε.

Η Βίκυ Λέανδρος αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια των προβών εντυπωσιάστηκε από το τεχνικό επίπεδο της διοργάνωσης. Όπως είπε, η Eurovision έχει εξελιχθεί σε ένα πραγματικό «υπερθέαμα», γεμάτο φώτα, εφέ και μια ενέργεια που μεταμορφώνει κάθε εμφάνιση σε καλλιτεχνική εμπειρία. «Είναι ένα τεχνικό θαύμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πόσο πολύ έχει αλλάξει το show σε σχέση με τις δεκαετίες του ’60 και του ’70.

Μιλώντας για τον Akyla, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της. Χαρακτήρισε τον ταλαντούχο καλλιτέχνη «πολύ καλό παιδί» και εξαιρετικό τραγουδιστή, παρά το νεαρό της ηλικίας και τη σχετικά μικρή σκηνική εμπειρία του. Η συνάντησή τους στη Βιέννη, όπου διεξάγεται φέτος ο διαγωνισμός, φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα θετική και για τους δύο, με την ίδια να επισημαίνει ότι το team του την υποδέχθηκε θερμά, όπως ακριβώς έκανε κι εκείνη.

Δεν δίστασε, μάλιστα, να εκφράσει την άποψή της ότι ο Akylas έχει όλα τα φόντα να διεκδικήσει ακόμα και τη νίκη. «Κάνει καταπληκτικό σόου, έχει ενέργεια, ταλέντο και παρουσία», είπε γεμάτη θαυμασμό σε όσα δήλωσε στην πρωινή εκπομπή του MEGA.


Η στιγμή αυτή, πέρα από μια τηλεοπτική δήλωση, αποτελεί και ένα όμορφο πέρασμα σκυτάλης από μια διεθνή Ελληνίδα σταρ σε έναν νέο καλλιτέχνη που διεκδικεί το δικό του ξεκίνημα στην ιστορία της Eurovision. Μια συνάντηση γενεών, γεμάτη σεβασμό, θαυμασμό και καλλιτεχνική αγάπη.

Το μόνο σίγουρο; Αυτές οι εικόνες και δηλώσεις έδωσαν ακόμα μεγαλύτερη λάμψη στη φετινή διοργάνωση και άφησαν το κοινό με μεγάλη ανυπομονησία για τη συνέχεια.

Eurovision 2026 Ακύλας Βίκυ Λέανδρος
«Mom Era»: Η βόλτα της Κατερίνας Καινούργιου με την 40 ημερών κόρη της στο κέντρο της Αθήνας

Από την Άννα Βίσση στη Δήμητρα Κούστα: To iconic Versace φόρεμα των '90s επέστρεψε στο προσκήνιο

Eurovision 2026: Η εμφάνιση των Lordi στον τελικό και η στάση τους απέναντι στον Ακύλα
Έλενα Παπαρίζου – Χρήστος Δάντης: Το αξέχαστο ντουέτο στα MAD VMA 2004 που ακόμα μάς ξεσηκώνει
Η περιοδεία της Μαρίνας Σάττι στην Αμερική – Πού θα εμφανιστεί
«Jalla»: Οι ευχές της Άννας Βίσση πριν τον Β' Ημιτελικό της Eurovision
Eurovision 2026: Διέρρευσαν πλάνα από την πρόβα της Antigoni για τον Β' Ημιτελικό
Eurovision 2026: Τραυματίστηκε ο Ακύλας λίγο πριν τον τελικό
Πότε θα εμφανιστεί η Antigoni στον Β' Ημιτελικό – Το «Jalla» είναι το απόλυτο χορευτικό κομμάτι
Καίτη Γαρμπή x Φοίβος: Επανασύνδεση για το remake του «Υποσυνείδητο» – Αναδρομή στις μεγαλύτερες επιτυχίες του διδύμου
Το KPop Demon Hunters αποκτά παγκόσμιο concert tour από το Netflix
