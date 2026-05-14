«Mom Era»: Η βόλτα της Κατερίνας Καινούργιου με την 40 ημερών κόρη της στο κέντρο της Αθήνας

Οι πρώτες μέρες της μητρότητας είναι πάντα μαγικές και γεμάτες νέες εμπειρίες και η Κατερίνα Καινούργιου φαίνεται να τις απολαμβάνει στο έπακρο. Η παρουσιάστρια, που στις 3 Απριλίου έγινε για πρώτη φορά μαμά, βιώνει την πιο τρυφερή περίοδο της ζωής της μαζί με τον σύντροφό της, τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Χθες, Τετάρτη 13 Μαΐου, η παρουσιάστρια του Alpha TV δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες που ξετρέλαναν τους followers της.

Σε αυτές, κρατά αγκαλιά τη μόλις 40 ημερών μικρή της πριγκίπισσα, κάνοντας τις πρώτες τους βόλτες στο κέντρο της Αθήνας, μια στιγμή-ορόσημο για κάθε νέα μαμά. «Mom era… Athens with you… Μαζί σε κάθε μικρή μας διαδρομή», έγραψε και όπως ήταν φυσικό, τα σχόλια αγάπης και ενθουσιασμού έπεσαν βροχή.Η χαρά της όμως δεν σταματά εκεί.

Μόλις τη Δευτέρα 11 Μαΐου, επέστρεψε στο πλατό της εκπομπής της Super Κατερίνα, όπου εμφανίστηκε πιο λαμπερή και συγκινημένη από ποτέ. Με λόγια που άγγιξαν το κοινό, εξομολογήθηκε ότι αισθάνεται «πλήρης, ευλογημένη και γεμάτη αγάπη», τονίζοντας πως η μητρότητα έχει αλλάξει τον τρόπο που βλέπει τα πάντα στη ζωή της. Όπως είπε, οι φίλες της την είχαν προετοιμάσει ότι «οι προτεραιότητες θα αλλάξουν» και πλέον το επιβεβαιώνει απόλυτα.

Παράλληλα, η Κατερίνα μίλησε ανοικτά και για κάτι που την είχε στεναχωρήσει: τα δημοσιεύματα που παρερμήνευσαν τα κιλά της εγκυμοσύνης. Ξεκαθάρισε, ζωντανά στην εκπομπή της, πως πήρε 24 κιλά και έχει χάσει 15, με στόχο να χάσει ακόμη 9-10. Υπογράμμισε ότι είναι αδύνατον να έχει χάσει 24 κιλά σε 40 μέρες και ζήτησε από τα sites να μεταφέρουν με ακρίβεια όσα λέει, χωρίς υπερβολές που μπορεί να επηρεάσουν το κοινό. Με απόλυτη ειλικρίνεια τόνισε πως τέτοιες ανακρίβειες είναι επικίνδυνες, ειδικά για γυναίκες που ήδη αγωνίζονται με το σώμα τους μετά τη γέννα.

Η παρουσιάστρια και ο σύντροφός της είναι μαζί από το 2024, διατηρώντας χαμηλότερους τόνους στην προσωπική τους ζωή. Παρ’ όλα αυτά, η νέα τους καθημερινότητα ως γονείς φαίνεται να είναι η πιο όμορφη σελίδα που έχουν γράψει μέχρι σήμερα. Με τη μικρή τους να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα και την Κατερίνα να εξελίσσεται σε μια τρυφερή, παθιασμένη μαμά, οι στιγμές που μοιράζεται στα social αποδεικνύουν ότι ζει την πιο φωτεινή εποχή της ζωής της.

