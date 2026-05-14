Celeb World 14.05.2026

«Mom Era»: Η βόλτα της Κατερίνας Καινούργιου με την 40 ημερών κόρη της στο κέντρο της Αθήνας

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε την πρώτη βόλτα με την 40 ημερών κόρη της στο κέντρο της Αθήνας και συγκίνησε τους followers της
Ειρήνη Στόφυλα

Οι πρώτες μέρες της μητρότητας είναι πάντα μαγικές και γεμάτες νέες εμπειρίες  και η Κατερίνα Καινούργιου φαίνεται να τις απολαμβάνει στο έπακρο. Η παρουσιάστρια, που στις 3 Απριλίου έγινε για πρώτη φορά μαμά, βιώνει την πιο τρυφερή περίοδο της ζωής της μαζί με τον σύντροφό της, τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.  Χθες, Τετάρτη 13 Μαΐου, η παρουσιάστρια του Alpha TV δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες που ξετρέλαναν τους followers της.

https://www.instagram.com/katken85/?hl=el
https://www.instagram.com/katken85/?hl=el

Σε αυτές, κρατά αγκαλιά τη μόλις 40 ημερών μικρή της πριγκίπισσα, κάνοντας τις πρώτες τους βόλτες στο κέντρο της Αθήνας, μια στιγμή-ορόσημο για κάθε νέα μαμά. «Mom era… Athens with you… Μαζί σε κάθε μικρή μας διαδρομή», έγραψε και όπως ήταν φυσικό, τα σχόλια αγάπης και ενθουσιασμού έπεσαν βροχή.Η χαρά της όμως δεν σταματά εκεί.

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Η πρόταση γάμου στο Παρίσι και η ανατροπή στον γάμο τους

Μόλις τη Δευτέρα 11 Μαΐου, επέστρεψε στο πλατό της εκπομπής της Super Κατερίνα, όπου εμφανίστηκε πιο λαμπερή και συγκινημένη από ποτέ. Με λόγια που άγγιξαν το κοινό, εξομολογήθηκε ότι αισθάνεται «πλήρης, ευλογημένη και γεμάτη αγάπη», τονίζοντας πως η μητρότητα έχει αλλάξει τον τρόπο που βλέπει τα πάντα στη ζωή της. Όπως είπε, οι φίλες της την είχαν προετοιμάσει ότι «οι προτεραιότητες θα αλλάξουν» και πλέον το επιβεβαιώνει απόλυτα.

Παράλληλα, η Κατερίνα μίλησε ανοικτά και για κάτι που την είχε στεναχωρήσει: τα δημοσιεύματα που παρερμήνευσαν τα κιλά της εγκυμοσύνης. Ξεκαθάρισε, ζωντανά στην εκπομπή της,  πως πήρε 24 κιλά και έχει χάσει 15, με στόχο να χάσει ακόμη 9-10. Υπογράμμισε ότι είναι αδύνατον να έχει χάσει 24 κιλά σε 40 μέρες και ζήτησε από τα sites να μεταφέρουν με ακρίβεια όσα λέει, χωρίς υπερβολές που μπορεί να επηρεάσουν το κοινό. Με απόλυτη ειλικρίνεια τόνισε πως τέτοιες ανακρίβειες είναι επικίνδυνες, ειδικά για γυναίκες που ήδη αγωνίζονται με το σώμα τους μετά τη γέννα.

Η παρουσιάστρια και ο σύντροφός της είναι μαζί από το 2024, διατηρώντας χαμηλότερους τόνους στην προσωπική τους ζωή. Παρ’ όλα αυτά, η νέα τους καθημερινότητα ως γονείς φαίνεται να είναι η πιο όμορφη σελίδα που έχουν γράψει μέχρι σήμερα. Με τη μικρή τους να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα και την Κατερίνα να εξελίσσεται σε μια τρυφερή, παθιασμένη μαμά, οι στιγμές που μοιράζεται στα social αποδεικνύουν ότι ζει την πιο φωτεινή εποχή της ζωής της.

Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η Γωγώ Μαστροκώστα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ μωρό
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η RAYE κατακτά το Hollywood με τον πρώτο της κινηματογραφικό ρόλο

Η RAYE κατακτά το Hollywood με τον πρώτο της κινηματογραφικό ρόλο

14.05.2026
Επόμενο
Βίκυ Λέανδρος: «Ο Akylas μπορεί να κερδίσει τη Eurovision 2026»

Βίκυ Λέανδρος: «Ο Akylas μπορεί να κερδίσει τη Eurovision 2026»

14.05.2026

Δες επίσης

Ρία Ελληνίδου: Η τρυφερή φωτογραφία με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου για τα γενέθλιά του
Celeb News

Ρία Ελληνίδου: Η τρυφερή φωτογραφία με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου για τα γενέθλιά του

14.05.2026
Πέθανε και ο δεύτερος αδερφός της Sharon Stone
Celeb News

Πέθανε και ο δεύτερος αδερφός της Sharon Stone

14.05.2026
Demi Moore: Οι δηλώσεις της για την τεχνητή νοημοσύνη που διχάζουν
Celeb News

Demi Moore: Οι δηλώσεις της για την τεχνητή νοημοσύνη που διχάζουν

13.05.2026
Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η Γωγώ Μαστροκώστα
Celeb News

Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η Γωγώ Μαστροκώστα

13.05.2026
Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Η πρόταση γάμου στο Παρίσι και η ανατροπή στον γάμο τους
Celeb News

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Η πρόταση γάμου στο Παρίσι και η ανατροπή στον γάμο τους

13.05.2026
Victoria Swarovski: Ποια είναι η εντυπωσιακή παρουσιάστρια του Α’ Ημιτελικού της Eurovision
Celeb News

Victoria Swarovski: Ποια είναι η εντυπωσιακή παρουσιάστρια του Α’ Ημιτελικού της Eurovision

13.05.2026
George και Amal Clooney: Eντυπωσίασαν στο Λονδίνο στο πλευρό του Βασιλιά Καρόλου
Celeb News

George και Amal Clooney: Eντυπωσίασαν στο Λονδίνο στο πλευρό του Βασιλιά Καρόλου

12.05.2026
Lady Gaga x Doechii: Το fashion project που κάνει Los Angeles και Νέα Υόρκη να μοιάζουν με ταινία
Celeb News

Lady Gaga x Doechii: Το fashion project που κάνει Los Angeles και Νέα Υόρκη να μοιάζουν με ταινία

12.05.2026
«Όσο περισσότεροι, τόσο το καλύτερο»: Η συγκινητική αποκάλυψη της Sienna Miller για το τρίτο της παιδί
Celeb News

«Όσο περισσότεροι, τόσο το καλύτερο»: Η συγκινητική αποκάλυψη της Sienna Miller για το τρίτο της παιδί

12.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία