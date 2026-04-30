«The Drew Barrymore Show»: Η Sharon Stone μιλά για τη viral εμφάνισή της στα Oscars

Η Sharon Stone μιλά στο «The Drew Barrymore Show» για τη viral εμφάνισή της στα Oscars και αποκαλύπτει πώς κατέληξε να φορέσει Gap στο κόκκινο χαλί
Η Sharon Stone βρέθηκε καλεσμένη στο «The Drew Barrymore Show» και μίλησε για μία από τις πιο συζητημένες και απρόβλεπτες στιγμές της καριέρας της στο κόκκινο χαλί, αποκαλύπτοντας πώς κατέληξε να εμφανιστεί στα Oscars φορώντας Gap, μια επιλογή που τότε προκάλεσε εντύπωση και σήμερα θεωρείται σχεδόν iconic fashion moment.

Sharon Stone
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πήγα στα Oscars με Gap». Με αυτή τη φράση, η Sharon Stone περιέγραψε μια στιγμή που δεν είχε σχεδιαστεί ως fashion statement, αλλά προέκυψε αυθόρμητα, μακριά από τις αυστηρές απαιτήσεις της υψηλής μόδας που συνήθως συνοδεύουν το κόκκινο χαλί.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι εκείνη την περίοδο οι επιλογές στο styling δεν ήταν τόσο «στημένες» όσο σήμερα, και πως πολλές φορές η άνεση και η προσωπική της διάθεση έπαιζαν μεγαλύτερο ρόλο από τις επιταγές των σχεδιαστών και των red carpet κανόνων.

Η αποκάλυψή της προκάλεσε ξανά συζήτηση γύρω από το πώς η μόδα στο Hollywood έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια, με τις εμφανίσεις πλέον να είναι πιο προσεγμένες και στρατηγικά σχεδιασμένες, σε αντίθεση με πιο αυθόρμητες στιγμές του παρελθόντος.

https://www.instagram.com/muglerofficial/

Παρόλα αυτά, η ιστορία της Sharon Stone με το Gap στα Oscars παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του πώς μια απλή επιλογή μπορεί να μετατραπεί σε εμβληματικό pop culture στιγμιότυπο, που συνεχίζει να συζητιέται δεκαετίες μετά.

Η αξία του δαχτυλιδιού που χάρισε ο Harry Styles στη Zoë Kravitz… ζαλίζει

Κατερίνα: Τα «Παράπονά» της έγιναν ήδη viral

Παγκόσμια Ημέρα Χορού σήμερα και η Ευγενία Σαμαρά μοιράζεται το πιο fun throwback video

Η αξία του δαχτυλιδιού που χάρισε ο Harry Styles στη Zoë Kravitz… ζαλίζει

Το συγκινητικό φινάλε της Έλενας Παπαρίζου και του Τάκη Ζαχαράτου στο ΝΟΧ μετά τον επιτυχημένο χειμώνα

Η συνάντηση-έκπληξη της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου και του Στάθη Σχίζα που κανείς δεν περίμενε

«Λατρεύω το πρόσωπό μου»: Η Kris Jenner απαντά στις φήμες για το facelift των 100.000 δολαρίων

«100 χρόνια μαζί της ήμουν» – Το νέο κεφάλαιο του Νικόλα Ραπτάκη μετά την πολυετή πορεία του δίπλα στην Άννα Βίσση

Η Τόνια Σωτηροπούλου γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον πιο ξεχωριστό τρόπο

Το GNTM στη Θεσσαλονίκη: Το casting που υπόσχεται να αλλάξει ζωές ξεκινά

Το νέο «μουσικό concept» της Αντιγόνης δεν είναι αυτό που περίμενες και όμως έχει γίνει ήδη viral

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ