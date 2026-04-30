«The Drew Barrymore Show»: Η Sharon Stone μιλά για τη viral εμφάνισή της στα Oscars

Η Sharon Stone μιλά στο «The Drew Barrymore Show» για τη viral εμφάνισή της στα Oscars και αποκαλύπτει πώς κατέληξε να φορέσει Gap στο κόκκινο χαλί

Η Sharon Stone βρέθηκε καλεσμένη στο «The Drew Barrymore Show» και μίλησε για μία από τις πιο συζητημένες και απρόβλεπτες στιγμές της καριέρας της στο κόκκινο χαλί, αποκαλύπτοντας πώς κατέληξε να εμφανιστεί στα Oscars φορώντας Gap, μια επιλογή που τότε προκάλεσε εντύπωση και σήμερα θεωρείται σχεδόν iconic fashion moment.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πήγα στα Oscars με Gap». Με αυτή τη φράση, η Sharon Stone περιέγραψε μια στιγμή που δεν είχε σχεδιαστεί ως fashion statement, αλλά προέκυψε αυθόρμητα, μακριά από τις αυστηρές απαιτήσεις της υψηλής μόδας που συνήθως συνοδεύουν το κόκκινο χαλί.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι εκείνη την περίοδο οι επιλογές στο styling δεν ήταν τόσο «στημένες» όσο σήμερα, και πως πολλές φορές η άνεση και η προσωπική της διάθεση έπαιζαν μεγαλύτερο ρόλο από τις επιταγές των σχεδιαστών και των red carpet κανόνων.

Η αποκάλυψή της προκάλεσε ξανά συζήτηση γύρω από το πώς η μόδα στο Hollywood έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια, με τις εμφανίσεις πλέον να είναι πιο προσεγμένες και στρατηγικά σχεδιασμένες, σε αντίθεση με πιο αυθόρμητες στιγμές του παρελθόντος.

Παρόλα αυτά, η ιστορία της Sharon Stone με το Gap στα Oscars παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του πώς μια απλή επιλογή μπορεί να μετατραπεί σε εμβληματικό pop culture στιγμιότυπο, που συνεχίζει να συζητιέται δεκαετίες μετά.

