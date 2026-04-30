Μουσικά Νέα 30.04.2026

Κατερίνα: Τα «Παράπονά» της έγιναν ήδη viral

Η Κατερίνα επιστρέφει με το νέο της τραγούδι «Τα Παράπονά Μου», ένα ερωτικό single γεμάτο συναίσθημα
Μετά τα super hits της «Χημεία» και «Ακούστε τι μου λέει» η Κατερίνα παρουσιάζει το νέο ερωτικό τραγούδι της με τίτλο «Τα Παράπονά Μου». Η ταλαντούχα ερμηνεύτρια συνεχίζει να μας δίνει τον καλύτερό της εαυτό και να μας χαρίζει τα μελωδίες της.

Η Κατερίνα κυκλοφορεί λοιπόν το νέο της τραγούδι σε στίχους του Απόστολου Μπούρα και μουσική του Γρηγόρη Βαξαβανέλη, το οποίο έρχεται από τη Minos EMI, a Universal Music Company.

Το ολοκαίνουργιο τραγούδι της αποτελεί ένα κομμάτι γεμάτο συναίσθημα. Με τη γεμάτη αυθεντικότητα ερμηνεία της επιβεβαιώνει ξανά τη θέση της ως μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής. «Τα Παράπονά μου» μάλιστα αγαπήθηκαν ήδη από το κοινό με το TikTok της Κατερίνα να κατακλύζεται από θετικά σχόλια.

Το νέο hit single της μάλιστα αναμένεται να έχει ένα από τα πιο ανατρεπτικά music video με την Κατερίνα να τολμά μια αλλαγή που είναι βέβαιο πως δεν θα περάσει απαρατήρητη.

Δείτε την ανάρτησή της: https://www.tiktok.com/@katerina_official_k/video/7633331022502890774is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7594809737223079447

Κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://Katerina.lnk.to/TaParaponaMou

