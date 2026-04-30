Η αξία του δαχτυλιδιού που χάρισε ο Harry Styles στη Zoë Kravitz… ζαλίζει

Φήμες θέλουν τον Harry Styles να έχει κάνει πρόταση γάμου στη Zoë Kravitz, με ένα εντυπωσιακό μονόπετρο που κάνει τους πάντες να παραμιλούν

Φήμες για αρραβώνα ανάμεσα στον Harry Styles και τη Zoë Kravitz έχουν κάνει τον γύρο του διεθνούς lifestyle Τύπου, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι η σχέση τους φαίνεται να έχει περάσει σε πιο σοβαρό επίπεδο μετά από λίγους μήνες.

Σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν σε βρετανικά και αμερικανικά μέσα, η Kravitz εμφανίστηκε πρόσφατα δημόσια φορώντας ένα εντυπωσιακό μονόπετρο, γεγονός που πυροδότησε έντονη φημολογία περί πρότασης γάμου. Πηγές από τον χώρο της κοσμηματοποιίας εκτιμούν ότι πρόκειται για ένα δαχτυλίδι με μεγάλο οβάλ διαμάντι, πιθανόν γύρω στα 10 καράτια, τοποθετημένο σε χρυσή βάση και ειδικά σχεδιασμένο κατά παραγγελία. Η αξία του, όπως αναφέρεται, ενδέχεται να αγγίζει ακόμη και το ένα εκατομμύριο δολάρια.

Τα ίδια δημοσιεύματα περιγράφουν την πρόταση γάμου ως ιδιαίτερα ρομαντική και «παλιομοδίτικη», με την ηθοποιό να έχει απαντήσει θετικά σχεδόν αμέσως, εμφανώς ενθουσιασμένη. Παράλληλα, πηγές από το περιβάλλον του ζευγαριού υποστηρίζουν ότι και οι 2 δείχνουν ιδιαίτερα ερωτευμένοι, με τη σχέση τους να έχει αναπτυχθεί γρήγορα αλλά έντονα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τον Harry Styles αυτός θα ήταν ο πρώτος αρραβώνας του, ενώ η Zoë Kravitz έχει στο παρελθόν παντρευτεί τον ηθοποιό Karl Glusman και αργότερα υπήρξε αρραβωνιασμένη με τον Channing Tatum, σχέσεις που έχουν πλέον λήξει.

Μέχρι στιγμής, κανένας από τους 2 δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τις φήμες, ενώ το ζήτημα παραμένει στο επίπεδο των δημοσιευμάτων και των πληροφοριών από «πηγές κοντά στο ζευγάρι».

