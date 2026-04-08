Celeb World 08.04.2026

Το φιλί που δεν ξέχασε ποτέ η Sharon Stone – Η αποκάλυψη που συζητά όλο το Χόλιγουντ

Υπάρχουν κινηματογραφικές στιγμές που δεν μένουν απλώς στην ιστορία του σινεμά, αλλά χαράζονται για πάντα και στη μνήμη των ίδιων των πρωταγωνιστών τους. Μία από αυτές φαίνεται πως είναι και το φιλί της Sharon Stone με τον Robert De Niro στο εμβληματικό «Casino», μια σκηνή που ακόμη και σήμερα εξακολουθεί να συζητιέται. Η αποκάλυψη της διάσημης ηθοποιού για το καλύτερο φιλί που έχει ζήσει ποτέ μπροστά στην κάμερα έφερε ξανά στο προσκήνιο μία από τις πιο δυνατές χημείες του Hollywood.

Αν αγαπάς τις ιστορίες πίσω από τις εμβληματικές ταινίες, αυτή η εξομολόγηση έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Η Sharon Stone δεν μίλησε μόνο για ένα φιλί, αλλά για μια ολόκληρη εμπειρία που συνδέθηκε με τον βαθύ θαυμασμό που είχε πάντα για τον Robert De Niro. Και αυτό είναι που κάνει τη συγκεκριμένη αποκάλυψη να ξεχωρίζει.

Η Stone σχολιάζει τις σκηνές σεξ στον σύγχρονο κινηματογράφο: «Όταν εμφανίζοντα, κάνω fast-forward»

Σύμφωνα με όσα είπε, το φιλί στο «Casino» παραμένει το κορυφαίο της κινηματογραφικής της πορείας. Η σκηνή, όπου η Ginger McKenna σκύβει και φιλά τον χαρακτήρα του Robert De Niro, δεν λειτούργησε μόνο ως μια απλή ερωτική στιγμή του σεναρίου, αλλά ως μία από τις πιο φορτισμένες σκηνές της ταινίας.

 

sharon_stone
https://www.instagram.com/sharonstone/

Η ίδια τόνισε πως ο Robert De Niro ήταν ο ηθοποιός που εκτιμούσε περισσότερο από όλους. Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι για χρόνια ήθελε απλώς να βρίσκεται απέναντί του σε μία σκηνή, γεγονός που έκανε τη συγκεκριμένη στιγμή ακόμη πιο έντονη για εκείνη.

Το πιο εντυπωσιακό είναι πως, όταν ρωτήθηκε για το χειρότερο φιλί της καριέρας της, απέφυγε να αποκαλύψει όνομα. Με χιούμορ όμως ξεκαθάρισε πως μετά τον Robert De Niro όλα τα υπόλοιπα της φάνηκαν κάπως «meh», μία ατάκα που ήδη κάνει τον γύρο των media.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αυτό που αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά είναι πως η αληθινή χημεία δύο μεγάλων stars μπορεί να ξεπεράσει την οθόνη. Η σκηνή του «Casino» παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές του κινηματογράφου και η Sharon Stone μόλις υπενθύμισε γιατί.

Η Sharon Stone εντυπωσιάζει με τη νεανική της όψη και μιλά για τις αισθητικές παρεμβάσεις

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Robert De Niro Sharon Stone φιλιά
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Ο δράκος μέσα μου» της Παρασκευής Ανεβλαβή στο θέατρο Noūs- Creative space

