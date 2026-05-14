Η περιοδεία της Μαρίνας Σάττι στην Αμερική – Πού θα εμφανιστεί

Η Μαρίνα Σάττι ετοιμάζεται να ζήσει μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας της, καθώς ξεκινά τις πρόβες για τη μεγάλη της περιοδεία στην Αμερική, σηματοδοτώντας την πρώτη της εκτεταμένη επαφή με το αμερικανικό κοινό σε μια σειρά συναυλιών που ήδη προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον. Μετά από μια πορεία που την έχει καθιερώσει ως μία από τις πιο ιδιαίτερες καλλιτεχνικές παρουσίες της ελληνικής μουσικής σκηνής, η Σάττι περνά πλέον σε ένα πιο διεθνές στάδιο, με εμφανίσεις σε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές μουσικές σκηνές των ΗΠΑ και του Καναδά.

Η ίδια μοιράστηκε με τους fans της τη χαρά της για το νέο αυτό ξεκίνημα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Αμερική! Λοιπόν…πήραμε τις βίζες μας και αυτή τη φορά όντως συμβαίνει! Τα λέμε σύντομα!», δίνοντας το σήμα για την έναρξη ενός ταξιδιού που συνδυάζει ενθουσιασμό, προετοιμασία και μεγάλη προσμονή. Οι αντιδράσεις στα social media ήταν άμεσες, με το κοινό της να δείχνει έτοιμο να την ακολουθήσει σε κάθε στάση της περιοδείας.

Η αμερικανική της περιοδεία περιλαμβάνει σταθμούς σε τέσσερις σημαντικές πόλεις. Στις 17 Μαΐου θα εμφανιστεί στο Τορόντο στο The Mod Club, στις 19 Μαΐου στη Φιλαδέλφεια στο The Fillmore @ The Foundry, στις 20 Μαΐου στη Νέα Υόρκη στο Bowery Ballroom και στις 21 Μαΐου στη Βοστώνη στο Brighton Music Hall, σε μια σειρά εμφανίσεων που αναμένεται να αναδείξουν τη σκηνική της ταυτότητα σε ένα νέο κοινό.

Παράλληλα, η Μαρίνα Σάττι έχει ήδη ξεκινήσει εντατικές πρόβες, προετοιμάζοντας ένα live πρόγραμμα που θα συνδυάζει τον ιδιαίτερο μουσικό της χαρακτήρα με τη δυναμική ενέργεια που τη συνοδεύει στις ζωντανές εμφανίσεις της. Η μετάβαση στην αμερικανική αγορά δεν αποτελεί απλώς μια περιοδεία, αλλά ένα σημαντικό βήμα εξωστρέφειας για μια καλλιτέχνιδα που έχει καταφέρει να ξεχωρίσει για τον σύγχρονο και πολυδιάστατο ήχο της.

Το σίγουρο είναι πως η Μαρίνα Σάττι μπαίνει σε μια περίοδο όπου όλα δείχνουν να κινούνται πιο γρήγορα, πιο διεθνώς και πιο δυναμικά από ποτέ, με το αμερικανικό κοινό να ετοιμάζεται να τη γνωρίσει από κοντά μέσα από τέσσερις εμφανίσεις που ήδη συζητιούνται έντονα.

