79ο Φεστιβάλ Καννών: Η συγκινητική στιγμή μεταξύ Vin Diesel και Meadow Walker που έγινε το highlight της βραδιάς

Μία άκρως συγκινητική στιγμή στο 79ο Φεστιβάλ Καννών μεταξύ Vin Diesel και Meadow Walker με μία πολύ ζεστή αγκαλιά για τα 25 χρόνια «Fast and the Furious»
Πόπη Βασιλείου

Μία από τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές των τελευταίων ημερών εκτυλίχθηκε στην ειδική προβολή για τα 25 χρόνια του «Fast & Furious» στο Cannes Film Festival, όταν ο Vin Diesel βρέθηκε αντιμέτωπος με μια εικόνα που ξεπέρασε τα όρια του κινηματογράφου και άγγιξε βαθιά το κοινό. Η παρουσία της Meadow Walker, κόρης του αείμνηστου Paul Walker, και η τρυφερή αγκαλιά με τον Vin Diesel, μετέτρεψαν τη βραδιά σε έναν ζωντανό φόρο τιμής στη μνήμη του ηθοποιού που σημάδεψε τη σειρά.

Η προβολή της πρώτης ταινίας «The Fast and the Furious» είχε επετειακό χαρακτήρα, όμως πολύ γρήγορα πήρε έναν πιο προσωπικό και συναισθηματικό τόνο. Στην αίθουσα βρέθηκαν επίσης οι Jordana Brewster και Michelle Rodriguez, δημιουργώντας ένα κλίμα επανένωσης που θύμισε στο κοινό την «οικογένεια» του franchise όπως αυτή χτίστηκε μέσα στα χρόνια.

Μετά το τέλος της προβολής, η Meadow Walker απηύθυνε έναν σύντομο χαιρετισμό με τη βοήθεια του Vin Diesel, ο οποίος μίλησε για τον Paul Walker λέγοντας πως «θα ήταν πολύ περήφανος». Λίγο αργότερα, πατέρας της οθόνης και κόρη του ηθοποιού αγκαλιάστηκαν μπροστά στο κοινό, σε μια στιγμή που προκάλεσε παρατεταμένο χειροκρότημα και έντονη συγκίνηση μέσα στην αίθουσα.

Ο Vin Diesel, εμφανώς συγκινημένος, σημείωσε επίσης: «Το άτομο που δεν θα με άφηνε να έρθω εδώ μόνος μου για να εκπροσωπήσω αυτή την αδελφότητα ήταν η Meadow Walker», δίνοντας ακόμη μεγαλύτερο βάρος στη συναισθηματική φόρτιση της βραδιάς. Η φράση του αυτή υπογράμμισε για ακόμη μία φορά πως το «Fast & Furious» δεν είναι απλώς ένα κινηματογραφικό franchise δράσης, αλλά μια «οικογένεια» που συνεχίζει να τιμά τη μνήμη του Paul Walker ακόμη και 25 χρόνια μετά την έναρξή της.

