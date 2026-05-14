Μουσική 14.05.2026

2026 K-pop World Festival: Μία εκρηκτική γιορτή της K-pop κουλτούρας έρχεται στην Αθήνα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το Σάββατο 16 Mαΐου έρχεται το 2026 K-Pop World Festival, στο Θέατρο Κολωνού
Πόπη Βασιλείου

Η ασταμάτητη ενέργεια της Κορέας φτάνει στην Αθήνα μέσα από το 2026 K-Pop World Festival, μια εκρηκτική γιορτή της K-pop κουλτούρας που έχει κατακτήσει ολόκληρο τον κόσμο. Η Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Κορέας σε συνεργασία με την ομάδα K-Wave Greece, και το This is Athens – City Festival παρουσιάζει μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη χορό, αυθεντικό ταλέντο και τον φωτεινό, neon παλμό της σύγχρονης Σεούλ.

2026 kpop poster final (3)

Είτε είστε παθιασμένοι fans της K-pop είτε απλώς περίεργοι να ανακαλύψετε αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο, αυτή η βραδιά υπόσχεται μια εμπειρία γεμάτη ενθουσιασμό και ζωντάνια! Δεν πρόκειται απλώς για ένα showcase. Είναι μια σκηνή υψηλών απαιτήσεων, όπου μερικοί από τους πιο δυναμικούς performers από όλη την Ελλάδα διαγωνίζονται για την ευκαιρία να προκριθούν στους παγκόσμιους τελικούς του 2026 K-Pop World Festival στο Changwon. Οι νικητές της βραδιάς θα προταθούν στο KBS, κάνοντας ίσως το πρώτο τους βήμα προς την Κορέα.

Το ντουέτο της Alicia Keys και της RAYE που ένωσε δύο γενιές και έγινε viral

 

Πριν ξεκινήσει ο διαγωνισμός, μην χάσετε τις μοναδικές εμπειρίες K-Culture που έχουν ετοιμαστεί για το κοινό:

K-Beauty: Σε συνεργασία με το Bwoman.gr , διανομέα K-beauty προϊόντων στην Ελλάδα, ανακαλύψτε περισσότερα για τα κορεατικά καλλυντικά.

K-Modern Style Cafe: Ζήστε ευφάνταστα ροφήματα, τολμηρές γεύσεις και τη ζωντανή ενέργεια της K-culture με το Moonkiz Cafe, ένα Korean-inspired cafe concept σε έναν πολύχρωμο και immersive χώρο.

K-Pop Culture: Μαζί με το @tokkiyo.gr , εξερευνήστε όλα όσα έχει να προσφέρει η K-pop κουλτούρα, από albums μέχρι merchandise.

K-Traditional Culture: Γνωρίστε την παραδοσιακή κουλτούρα της Κορέας μέσα από δραστηριότητες όπως δοκιμή hanbok και παραδοσιακά παιχνίδια.

Ένα φεστιβάλ μέσα στο φεστιβάλ, αυτή η διοργάνωση γιορτάζει την έμπνευση, τη σύνδεση και την ελευθερία της έκφρασης, αποδεικνύοντας πως η μουσική και ο χορός μπορούν να ενώσουν πόλεις, κουλτούρες και ηπείρους.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Σάββατο 16 Μαΐου 2026
17:00-19:00 Cultural Experience Booth
19:30-21:00 K-Pop Contest
Θέατρο Κολωνού (Καπανέως & Ιωαννίνων, Κολωνός 10444)

Ποιοι θα τραγουδήσουν στο ημίχρονο του τελικού Fifa World Cup Final

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το ντουέτο της Alicia Keys και της RAYE που ένωσε δύο γενιές και έγινε viral

Το ντουέτο της Alicia Keys και της RAYE που ένωσε δύο γενιές και έγινε viral

14.05.2026
Επόμενο
79ο Φεστιβάλ Καννών: Η συγκινητική στιγμή μεταξύ Vin Diesel και Meadow Walker που έγινε το highlight της βραδιάς

79ο Φεστιβάλ Καννών: Η συγκινητική στιγμή μεταξύ Vin Diesel και Meadow Walker που έγινε το highlight της βραδιάς

14.05.2026

Δες επίσης

Το ντουέτο της Alicia Keys και της RAYE που ένωσε δύο γενιές και έγινε viral
Μουσικά Νέα

Το ντουέτο της Alicia Keys και της RAYE που ένωσε δύο γενιές και έγινε viral

14.05.2026
«Όνειρο Βαθύ»: Η Klavdia σε ένα ονειρικό, κινηματογραφικό music video
Μουσικά Νέα

«Όνειρο Βαθύ»: Η Klavdia σε ένα ονειρικό, κινηματογραφικό music video

14.05.2026
Η «μεταμόρφωση» της Sarah Engels: Το αστείο βίντεο με την εκπρόσωπο της Γερμανίας
EUROVISION

Η «μεταμόρφωση» της Sarah Engels: Το αστείο βίντεο με την εκπρόσωπο της Γερμανίας

14.05.2026
Νατάσα Θεοδωρίδου – Χρήστος Μάστορας: Το ντουέτο στο φινάλε των MAD VMA 2021 και το φιλί στο στόμα
Μουσικά Νέα

Νατάσα Θεοδωρίδου – Χρήστος Μάστορας: Το ντουέτο στο φινάλε των MAD VMA 2021 και το φιλί στο στόμα

14.05.2026
«Καίγομαι»: Η Έλενα Τσαγκρινού επιστρέφει με το πιο εκρηκτικό της τραγούδι
Μουσικά Νέα

«Καίγομαι»: Η Έλενα Τσαγκρινού επιστρέφει με το πιο εκρηκτικό της τραγούδι

14.05.2026
APON: «Ηχογένεια Tour» – Ο viral τραγουδοποιός σαρώνει την Ελλάδα!
City Guide

APON: «Ηχογένεια Tour» – Ο viral τραγουδοποιός σαρώνει την Ελλάδα!

14.05.2026
Ποιοι θα τραγουδήσουν στο ημίχρονο του τελικού Fifa World Cup Final
Μουσικά Νέα

Ποιοι θα τραγουδήσουν στο ημίχρονο του τελικού Fifa World Cup Final

14.05.2026
«Ferto Promo Tour – The Movie»: Το συναρπαστικό ταξίδι του Akyla προς τη σκηνή της Eurovision
EUROVISION

«Ferto Promo Tour – The Movie»: Το συναρπαστικό ταξίδι του Akyla προς τη σκηνή της Eurovision

14.05.2026
Eurovision 2026: Το τραγούδι της Γερμανίας και οι συγκρίσεις με το θρυλικό «Fuego»
EUROVISION

Eurovision 2026: Το τραγούδι της Γερμανίας και οι συγκρίσεις με το θρυλικό «Fuego»

14.05.2026
Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία