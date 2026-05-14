2026 K-pop World Festival: Μία εκρηκτική γιορτή της K-pop κουλτούρας έρχεται στην Αθήνα

Η ασταμάτητη ενέργεια της Κορέας φτάνει στην Αθήνα μέσα από το 2026 K-Pop World Festival, μια εκρηκτική γιορτή της K-pop κουλτούρας που έχει κατακτήσει ολόκληρο τον κόσμο. Η Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Κορέας σε συνεργασία με την ομάδα K-Wave Greece, και το This is Athens – City Festival παρουσιάζει μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη χορό, αυθεντικό ταλέντο και τον φωτεινό, neon παλμό της σύγχρονης Σεούλ.

Είτε είστε παθιασμένοι fans της K-pop είτε απλώς περίεργοι να ανακαλύψετε αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο, αυτή η βραδιά υπόσχεται μια εμπειρία γεμάτη ενθουσιασμό και ζωντάνια! Δεν πρόκειται απλώς για ένα showcase. Είναι μια σκηνή υψηλών απαιτήσεων, όπου μερικοί από τους πιο δυναμικούς performers από όλη την Ελλάδα διαγωνίζονται για την ευκαιρία να προκριθούν στους παγκόσμιους τελικούς του 2026 K-Pop World Festival στο Changwon. Οι νικητές της βραδιάς θα προταθούν στο KBS, κάνοντας ίσως το πρώτο τους βήμα προς την Κορέα.

Πριν ξεκινήσει ο διαγωνισμός, μην χάσετε τις μοναδικές εμπειρίες K-Culture που έχουν ετοιμαστεί για το κοινό:

–K-Beauty: Σε συνεργασία με το Bwoman.gr , διανομέα K-beauty προϊόντων στην Ελλάδα, ανακαλύψτε περισσότερα για τα κορεατικά καλλυντικά.

–K-Modern Style Cafe: Ζήστε ευφάνταστα ροφήματα, τολμηρές γεύσεις και τη ζωντανή ενέργεια της K-culture με το Moonkiz Cafe, ένα Korean-inspired cafe concept σε έναν πολύχρωμο και immersive χώρο.

–K-Pop Culture: Μαζί με το @tokkiyo.gr , εξερευνήστε όλα όσα έχει να προσφέρει η K-pop κουλτούρα, από albums μέχρι merchandise.

–K-Traditional Culture: Γνωρίστε την παραδοσιακή κουλτούρα της Κορέας μέσα από δραστηριότητες όπως δοκιμή hanbok και παραδοσιακά παιχνίδια.

Ένα φεστιβάλ μέσα στο φεστιβάλ, αυτή η διοργάνωση γιορτάζει την έμπνευση, τη σύνδεση και την ελευθερία της έκφρασης, αποδεικνύοντας πως η μουσική και ο χορός μπορούν να ενώσουν πόλεις, κουλτούρες και ηπείρους.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Σάββατο 16 Μαΐου 2026

17:00-19:00 Cultural Experience Booth

19:30-21:00 K-Pop Contest

Θέατρο Κολωνού (Καπανέως & Ιωαννίνων, Κολωνός 10444)

