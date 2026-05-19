Γενοκτονία των Ποντίων: Η 19η Μαΐου 1919 και η σκοτεινή διαδρομή που σημάδεψε 353.000 ζωές

Η 19η Μαΐου δεν είναι μια απλή ημερομηνία στο ημερολόγιο, είναι μια ημέρα που σε φέρνει αντιμέτωπο με τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου δεν μιλάμε απλά για μια ημερομηνία στο ημερολόγιο. Μιλάμε για μια ημέρα μνήμης που βαραίνει βαθιά την ιστορία του ελληνισμού και θυμίζει μία από τις πιο σκοτεινές και τραγικές σελίδες του 20ού αιώνα: τη Γενοκτονία των Ποντίων. Είναι μια μέρα που δεν αφήνει περιθώριο για αδιαφορία, γιατί πίσω της κρύβονται 353.000 ζωές που χάθηκαν, ξεριζώθηκαν και χάραξαν ανεξίτηλα τη συλλογική μνήμη.

Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά μια μακρά και βίαιη περίοδος που εκτείνεται από το 1913 έως το 1923. Σε αυτά τα δέκα χρόνια, ο ποντιακός ελληνισμός βρέθηκε αντιμέτωπος με διωγμούς, πορείες θανάτου, εκτοπίσεις και σφαγές που οδήγησαν στον αφανισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Ο αριθμός των θυμάτων, που υπολογίζεται περίπου στις 353.000 ψυχές, αποτυπώνει μόνο ένα μέρος της τραγωδίας, καθώς πίσω από κάθε αριθμό υπήρχε μια ολόκληρη ζωή, μια οικογένεια και μια πατρίδα που χάθηκε.

Η 19η Μαΐου έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς συνδέεται με την αποβίβαση του Κεμάλ Ατατούρκ στη Σαμψούντα το 1919, γεγονός που σηματοδότησε την πιο έντονη και οργανωμένη φάση των διώξεων. Αν και οι διώξεις είχαν ξεκινήσει ήδη από το 1913, εκείνη η περίοδος θεωρείται καθοριστική για την κλιμάκωση της βίας και του ξεριζωμού.

Η ιστορία του Πόντου δεν είναι κάτι που ανήκει μόνο στο παρελθόν ή σε σελίδες βιβλίων. Είναι μια μνήμη που παραμένει ζωντανή και ενεργή, μέσα από αφιερώματα, τελετές και ιστορικές καταγραφές που κρατούν την αλήθεια μπροστά στον χρόνο. Κάθε 19η Μαΐου λειτουργεί σαν υπενθύμιση ότι η ιστορία δεν ξεχνιέται εύκολα, ειδικά όταν έχει γραφτεί με τόσο πόνο και απώλεια.

Σήμερα, η ημέρα αυτή δεν έχει μόνο ιστορικό χαρακτήρα αλλά και συναισθηματικό βάρος για τον ποντιακό ελληνισμό και όχι μόνο. Είναι μια στιγμή περισυλλογής, μνήμης και σεβασμού προς τους ανθρώπους που χάθηκαν, αλλά και προς τις επόμενες γενιές που κουβαλούν αυτή την ιστορία ως κομμάτι της ταυτότητάς τους.

