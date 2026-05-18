Νews 18.05.2026

«Γαλάζια Σημαία 2026»: 2η θέση η Ελλάδα – Ποιες ακτές της Αττικής βραβεύτηκαν

Η Ελλάδα κατακτά τη 2η θέση παγκοσμίως στο πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» για το 2026, με 17 βραβευμένες παραλίες στην Αττική
Πόπη Βασιλείου

Μία ακόμη σημαντική διεθνής διάκριση καταγράφει η Ελλάδα στο πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» για το 2026, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι παραμένει ανάμεσα στους κορυφαίους παγκόσμιους προορισμούς για καθαρές, οργανωμένες και ποιοτικές παραλίες. Με τη χώρα να κατακτά τη 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 συμμετέχουσες χώρες, η εικόνα του ελληνικού καλοκαιριού ενισχύεται ακόμη περισσότερο, αναδεικνύοντας τη σταθερή αξία του ελληνικού τουρισμού.

Συνολικά, η Ελλάδα συγκεντρώνει 624 βραβευμένες ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη, αριθμοί που αποτυπώνουν τη συνεχή προσπάθεια για αναβάθμιση των υποδομών και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Με αυτόν τον τρόπο, η χώρα διατηρεί περίπου το 14% των συνολικά βραβευμένων ακτών παγκοσμίως, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση της στον διεθνή χάρτη.

Στην Αττική, το ενδιαφέρον παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, καθώς 17 παραλίες κατάφεραν να κερδίσουν τη «Γαλάζια Σημαία» για το 2026. Οι ακτές αυτές ξεχωρίζουν τόσο για τα καθαρά νερά τους όσο και για τις οργανωμένες υποδομές που προσφέρουν στους επισκέπτες, αποτελώντας ιδανικές επιλογές για καλοκαιρινές αποδράσεις κοντά στην Αθήνα.

 

Ανάμεσα στις βραβευμένες παραλίες βρίσκεις τη Μπρεξίζα στον Δήμο Μαραθώνος, τη Διασταύρωση και τη Λίμνη στους Δήμους Σπάτων-Αρτέμιδας, αλλά και το Αυλάκι στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας. Ξεχωριστή θέση έχει και το Σούνιο με την παραλία Grecotel Cape Sounio, που συνδυάζει φυσική ομορφιά και ιστορικό τοπίο.

Στον Δήμο Σαρωνικού, οι παραλίες Λαγονήσι 1, 2 και 3, καθώς και το Μαύρο Λιθάρι (EverEden Beach), συνεχίζουν να αποτελούν σταθερές αξίες για τους επισκέπτες που αναζητούν οργανωμένες ακτές υψηλού επιπέδου. Αντίστοιχα, στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ο Αστέρας Βουλιαγμένης, η Βούλα Α και η Βουλιαγμένη παραμένουν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Αττικής.

Η λίστα συνεχίζεται με τις παραλίες της Γλυφάδας (Γλυφάδα, Γλυφάδα Α και Γλυφάδα Β), την Κινέττα στον Δήμο Μεγαρέων και την Αγία Μαρίνα στην Αίγινα, συμπληρώνοντας ένα σύνολο ακτών που επιβεβαιώνουν την υψηλή ποιότητα του παράκτιου μετώπου της Αττικής.

Η διεθνής αυτή διάκριση δεν αποτελεί μόνο επιβράβευση, αλλά και υπενθύμιση της σημασίας της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Και καθώς το καλοκαίρι πλησιάζει, οι 17 παραλίες της Αττικής με Γαλάζια Σημαία για το 2026 σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις από κοντά, προσφέροντας εμπειρίες που συνδυάζουν καθαρότητα, οργάνωση και αυθεντική ελληνική καλοκαιρινή αίσθηση.

Eurovision 2026: Η θερμή υποδοχή της Dara στη Βουλγαρία

Κάννες 2026: Η Εβδομάδα Μόδας «μετακόμισε» στο Φεστιβάλ με τα πιο εντυπωσιακά φορέματα
