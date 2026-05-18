Η LP επιστρέφει με το νέο single «Shelly» – Η αληθινή ιστορία που το ενέπνευσε

Η LP επιστρέφει δυναμικά με το νέο video clip του «Shelly», του τραγουδιού που «γεννήθηκε» μέσα από μία πραγματική ιστορία φιλίας

Η LP επιστρέφει δυναμικά με το νέο music video για το τραγούδι «Shelly», παρουσιάζοντας μια από τις πιο συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές της καριέρας της. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμα single, αλλά για μια ιστορία που γεννήθηκε από μια πραγματική φιλία.Το «Shelly» δεν δημιουργήθηκε μέσα από ένα κλασικό songwriting session, αλλά από μια τηλεφωνική συνομιλία που η LP είχε με μια φίλη της, η οποία της μιλούσε γεμάτη ενθουσιασμό για μια νέα σχέση που της είχε αλλάξει τη διάθεση.

Η LP, μαζί με τους συνεργάτες της, μεταφέρει αυτή την ιστορία σε έναν ήχο γεμάτο καλοκαιρινή αύρα, συναίσθημα και απλότητα, δημιουργώντας ένα κομμάτι που μοιάζει περισσότερο με προσωπικό ημερολόγιο παρά με απλό single.

Λίγο αργότερα, στο στούντιο με τον παραγωγό Mike Del Rio και τον συμπαραγωγό PJ Bianco, η ιδέα πήρε μορφή σχεδόν τυχαία. Ο Mike Del Rio, ακούγοντας ένα πρώτο μουσικό μοτίβο, ρώτησε απλά: «πώς είναι η Shelly;» και εκείνη τη στιγμή η LP απάντησε αυθόρμητα: «Shelly got someone! He’s younger and Colombian!». Αυτή η φράση έγινε ο πυρήνας του τραγουδιού και η βάση για ένα από τα πιο τρυφερά και προσωπικά κομμάτια που έχει γράψει ποτέ.

Το «Shelly» συνυπογράφεται από τους LP, Mike Del Rio και PJ Bianco και χτίζεται πάνω σε έναν χαλαρό, καλοκαιρινό ήχο, με έντονη χρήση ukulele και μια μελωδία που κινείται αργά και νωχελικά, σαν καλοκαιρινή νύχτα γεμάτη συναισθήματα.

Το music video, σε σκηνοθεσία των Jesse Saunders και Zack Mizurik, ακολουθεί την ίδια συναισθηματική κατεύθυνση και τη μετατρέπει σε εικόνα. Το clip κινείται σε σκοτεινή, κινηματογραφική αισθητική με βαθιές κόκκινες αποχρώσεις και χαμηλό φωτισμό, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα έντονα προσωπική και σχεδόν ονειρική.

Στο κέντρο της αφήγησης βρίσκεται μια γυναίκα σε intimate σκηνές, όπου μικρές εκφράσεις και στιγμές ηρεμίας έχουν τον πρώτο ρόλο. Ένα παλιό περιστροφικό τηλέφωνο εμφανίζεται επανειλημμένα, λειτουργώντας σαν συμβολικό στοιχείο που μας επιστρέφει στο τηλεφώνημα από όπου ξεκίνησαν όλα.

Παράλληλα, εικόνες όπως vintage βαλίτσες, σαμπάνια, φράουλες και ένα κόκκινο βελούδινο κάθισμα δημιουργούν μια ρομαντική, σχεδόν παλιάς κινηματογραφικής εποχής αισθητική, ενισχύοντας τη συναισθηματική ένταση του video.

Με το «Shelly», η LP αποδεικνύει ξανά πως η δύναμή της βρίσκεται στις απλές, ανθρώπινες στιγμές που μετατρέπει σε μουσική. Μέσα από έναν ήχο που συνδυάζει ευαισθησία, ατμόσφαιρα και προσωπική αλήθεια, καταφέρνει να δημιουργεί τραγούδια που δεν ακούγονται απλώς βιώνονται.

Δείτε το video clip:

