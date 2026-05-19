Ariana Grande: Το πρώτο teaser από το «Petal» έγινε ήδη viral πριν καν κυκλοφορήσει το album

Το πρώτο δείγμα από το νέο album «Petal» της Ariana Grande κυκλοφόρησε και μέσα σε λίγες ώρες έγινε talk of the town στα social media πριν καν βγει επίσημα

Η Ariana Grande επιστρέφει δυναμικά στη μουσική σκηνή και ήδη το νέο της era αρχίζει να δημιουργεί buzz πριν καν κυκλοφορήσει επίσημα. Με το album «Petal» να βρίσκεται προ των πυλών, η pop star δίνει στο κοινό της μια πρώτη γεύση από το τι πρόκειται να ακολουθήσει, ανεβάζοντας ένα teaser που έγινε αμέσως viral.

Το νέο κομμάτι με τίτλο «Hate That I Made You Love Me» αναμένεται να αποτελέσει το lead single του επερχόμενου άλμπουμ της, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 31 Ιουλίου. Η Ariana Grande μοιράστηκε ένα σύντομο snippet τη Δευτέρα 18 Μαΐου, προκαλώντας έντονη ανυπομονησία στους fans της παγκοσμίως.

Ariana Grande ξαναφέρνει το iconic «Dangerous Woman» era με τη νέα συλλογή της r.e.m. beauty

Το teaser συνοδεύεται από ένα ασπρόμαυρο visual, όπου αποτυπώνονται λέξεις από τον τίτλο του τραγουδιού και καλλιτεχνικές φωτογραφίες της Ariana Grande. Ο ήχος που ακούγεται δεν περιλαμβάνει φωνητικά ή στίχους, αλλά ένα ατμοσφαιρικό, σχεδόν υδάτινο ηχητικό τοπίο που δίνει μια πιο experimental και συναισθηματική διάθεση στο project.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το τραγούδι είναι μία από τις πιο προσωπικές δημιουργίες της Ariana Grande, η οποία το έχει συν-παράγει μαζί με τους Max Martin και ILYA. Η ίδια έχει δηλώσει πως πρόκειται για ένα από τα αγαπημένα της τραγούδια που έχει γράψει ποτέ, κάτι που ανεβάζει ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες.

Το «Hate That I Made You Love Me» θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 29 Μαΐου, δίνοντας στο κοινό αρκετό χρόνο να πάρει μια πρώτη γεύση πριν την πλήρη κυκλοφορία του album «Petal». Το άλμπουμ θα περιλαμβάνει συνολικά 12 τραγούδια και σηματοδοτεί την όγδοη δισκογραφική δουλειά της. Η χρονική στιγμή της κυκλοφορίας δεν είναι τυχαία, καθώς η Ariana Grande ετοιμάζεται και για την μεγάλη επιστροφή της στις περιοδείες με το «Eternal Sunshine Tour», που ξεκινά στις 6 Ιουνίου. Πρόκειται για την πρώτη της μεγάλη περιοδεία μετά από έξι χρόνια, με 41 shows σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη.

Το νέο era της Ariana Grande φαίνεται πως συνδυάζει έντονη καλλιτεχνική ταυτότητα, πιο σκοτεινή αισθητική και συναισθηματικό βάθος, δημιουργώντας ήδη μεγάλες προσδοκίες για ένα από τα πιο πολυσυζητημένα pop albums της χρονιάς.

Είσαι έτοιμος για την απόλυτη metal εμπειρία; 5 Iron Maiden classics που πρέπει να ξέρεις