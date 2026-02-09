Αποκαλύφθηκαν τα πρώτα πλάνα της τετραλογίας για τους Beatles

Οι Beatles επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη μέσα από μια τετραλογική ταινία με τους Paul Mescal, Harris Dickinson, Barry Keoghan και Joseph Quinn

Οι Paul Mescal, Harris Dickinson και Barry Keoghan βρίσκονται στο Λονδίνο για τα γυρίσματα της πολυαναμενόμενης τετραλογικής βιογραφίας για τους Beatles. Την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, οι ηθοποιοί φωτογραφήθηκαν ενώ αναπαριστούσαν σκηνές από τα πρώτα χρόνια της θρυλικής μπάντας, όταν οι Beatles αντιμετώπιζαν φρενήρεις οπαδούς κάθε φορά που εμφανίζονταν δημόσια.

Οι ηθοποιοί φορούσαν τις χαρακτηριστικές κουπ «mop-top» και τα σκοτεινά κοστούμια που συνόδευαν τις εμφανίσεις του συγκροτήματος στη δεκαετία του 1960. Μαζί τους υπήρχαν ηθοποιοί ντυμένοι αστυνομικοί για να αναπαριστούν τη συνοδεία των Beatles στις δημόσιες εμφανίσεις τους.

Διάβασε επίσης: Ο Robbie Williams ξεπερνά τους Beatles και γράφει ιστορία

Ο Paul Mescal υποδύεται τον Paul McCartney, ο Harris Dickinson τον John Lennon, ενώ ο Barry Keoghan και ο Joseph Quinn ενσαρκώνουν τους Ringo Starr και George Harrison αντίστοιχα. Οι πρώτες επίσημες φωτογραφίες των ηθοποιών σε ρόλους McCartney, Lennon, Harrison και Starr κυκλοφόρησαν στα τέλη Ιανουαρίου από τη Sony Pictures, δείχνοντας τα διαφορετικά στυλ τους ανάλογα με την εποχή της μπάντας: από τα πρώτα χρόνια μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ’60.

Η σκηνοθεσία ανήκει στον βραβευμένο με Όσκαρ Sam Mendes, ο οποίος ανακοίνωσε το έργο το 2024. Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι Beatles και η Apple Corps Ltd. παραχώρησαν πλήρως τα δικαιώματα της ζωής τους και της μουσικής τους για κινηματογραφική παραγωγή.

Η ταινία θα περιλαμβάνει σημαντικούς δευτερεύοντες χαρακτήρες της ζωής των Beatles, με τη Saorsie Ronan να υποδύεται τη Linda McCartney, την πρώτη σύζυγο του Paul, τη Mia McKenna Bruce να ενσαρκώνει τη Maureen Starkey, σύζυγο του Ringo, την Aimee Lou Wood να παίζει την Pattie Boyd, πρώτη σύζυγο του George, και την Anna Sawai να υποδύεται τη Yoko Ono, δεύτερη σύζυγο του Lennon. Ο James Norton θα ερμηνεύσει τον μάνατζερ της μπάντας, Brian Epstein, ενώ ο Harry Lloyd θα υποδυθεί τον παραγωγό George Martin.

Η τετραλογία «The Beatles – A Four-Film Cinematic Event» αναμένεται στους κινηματογράφους τον Απρίλιο του 2028, φέρνοντας ξανά τη μαγεία των Beatles στις οθόνες και αναβιώνοντας τη Beatlemania για νέες γενιές.

Διάβασε επίσης: Paul Mescal: Θα τραγουδήσει ο ίδιος ως Paul McCartney στις ταινίες για τους Beatles

Δες κι αυτό…