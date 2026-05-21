Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
«James Bond»: Ποιος θα φορέσει το κοστούμι του 007 – Το casting και τα ονόματα που συζητιούνται

Η Amazon MGM Studios έχει ήδη ξεκινήσει επίσημα τη διαδικασία αναζήτησης του επόμενου 007 και η λίστα υποψηφίων όλο και μεγαλώνει
Πόπη Βασιλείου

Η επόμενη εποχή του James Bond αρχίζει να διαμορφώνεται, καθώς η Amazon MGM Studios επιβεβαιώνει ότι η διαδικασία εύρεσης του νέου 007 βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, μετά το τέλος της διαδρομής του Daniel Craig στον εμβληματικό ρόλο. Το ενδιαφέρον γύρω από το franchise παραμένει τεράστιο, με το κοινό να περιμένει με αγωνία ποιος θα αναλάβει έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες στην ιστορία του κινηματογράφου.

Σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες, την επιλογή του νέου James Bond έχει αναλάβει η Nina Gold, μία από τις πιο έμπειρες casting directors της βιομηχανίας, γνωστή για τη δουλειά της σε παραγωγές όπως τα «Game of Thrones», «The Crown» και «Conclave». Η συμμετοχή της θεωρείται ένδειξη ότι η διαδικασία επιλογής θα είναι ιδιαίτερα προσεκτική, με στόχο έναν ηθοποιό που θα δώσει νέα ταυτότητα στον 007.

Παράλληλα, ο σκηνοθέτης της επόμενης ταινίας, Denis Villeneuve, φέρεται να αναζητά έναν «φρέσκο» πρωταγωνιστή, απομακρυσμένο από τις κλασικές επιλογές, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια για μια πιο ανανεωμένη εκδοχή του θρυλικού πράκτορα. Η κατεύθυνση αυτή αφήνει ανοιχτό το πεδίο για νέα πρόσωπα που θα μπορούσαν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο.

Την ίδια στιγμή, η φημολογία στο Hollywood έχει ήδη «ανάψει», με διάφορα ονόματα να κυκλοφορούν ως πιθανοί υποψήφιοι για τον ρόλο. Μεταξύ αυτών αναφέρονται οι Callum Turner, Jacob Elordi, Damson Idris, Tom Francis, Aaron Taylor-Johnson και Regé-Jean Page, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια επίσημη επιβεβαίωση από την παραγωγή.

Καθώς η διαδικασία συνεχίζεται, το μόνο βέβαιο είναι πως η επιλογή του επόμενου James Bond θα αποτελέσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα casting των τελευταίων ετών, με το ενδιαφέρον να παραμένει στραμμένο στο ποιος θα γράψει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας του 007.

