Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 21.05.2026

Γιώργος Περρής: Έρχεται για μια μαγική καλοκαιρινή βραδιά στον Κήπο του Μεγάρου

Ο Γιώργος Περρής επιστρέφει στον Κήπο του Μεγάρου για μια καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συναίσθημα στις 9 Ιουλίου
O Γιώργος Περρής, ο αγαπημένος τραγουδιστής που έχει την ικανότητα να μπαίνει στις καρδιές μας με την βελούδινη του φωνή αλλά και την δυνατότητα του να ερμηνεύει ελληνικά και ξένα τραγούδια ενώνοντας μουσικούς κόσμους από την Ελλάδα αλλά και την Γαλλία ως την Αμερική, μας καλεί να ζήσουμε μια μαγική βραδιά στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών την Τρίτη 9 Ιουλίου.

Τον περασμένο Οκτώβρη μας κάλεσε στην γιορτή του στο Θέατρο Παλλάς στην καρδιά της Αθήνας και μας ταξίδεψε στον «αστερισμό» του τελευταίου του πολυσυλλεκτικού του άλμπουμ με τίτλο «Μαζί ή κανείς», που είναι και ο τίτλος της συναυλίας του, αλλά και στο σύμπαν των παλιότερων τραγουδιών του συνδυάζοντάς τα με ελληνικές και διεθνείς επιτυχίες που αγαπάει να τραγουδάει και μας έφτιαξε ένα ιδανικό soundtrack με φως και μεγάλες συγκινήσεις. Ένα δείγμα εκείνης της βραδιάς στο κατάμεστο αθηναϊκό θέατρο κυκλοφορεί από την Universal Music σε όλες τις πλατφόρμες με τίτλο «George Perris in Concert».

Ο Γιώργος Περρής μετά από δύο χρόνια επιστρέφει στον πανέμορφο Κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε μαζί του, να ξεδώσουμε μαζί του, να συγκινηθούμε μαζί του, να δραπετεύσουμε μαζί του για όσο διαρκεί το playlist που μας έχει ετοιμάσει μαζί με τους εξαιρετικούς συνεργάτες του μουσικούς και να φτιάξουμε μια καινούρια ανάμνηση, να ζήσουμε μια βραδιά «μαζί» χωρίς να λείπει «κανείς» .

Βρείτε ολόκληρο το album σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες: https://georgeperris.lnk.to/InConcert

Γιώργος Περρής Κήπος του Μεγάρου ΣΥΝΑΥΛΙΑ
