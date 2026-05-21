«Press Start»: Το νέο άλμπουμ του Akyla έρχεται στις 22 Μαΐου

Μετά την επιτυχία του «Ferto», ο Akylas ετοιμάζει κάτι ακόμη πιο εντυπωσιακό στο νέο του άλμπουμ «Press Start»

Η μουσική σκηνή ετοιμάζεται να… πατήσει «start», καθώς ο Akylas επιστρέφει με ένα ολοκαίνουργιο project που ήδη έχει κάνει τους fans του να ανυπομονούν τρελά. Μετά την επιτυχία του single «Ferto», ο ταλαντούχος καλλιτέχνης φαίνεται αποφασισμένος να ανεβάσει τον πήχη ακόμη πιο ψηλά. Το νέο του άλμπουμ, με τίτλο «Press Start», αναμένεται να δώσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της καλλιτεχνικής του ταυτότητας, προσφέροντας έναν ήχο γεμάτο ενέργεια, χαρακτήρα και φρεσκάδα. Και το καλύτερο; Η κυκλοφορία του είναι κυριολεκτικά… μία ανάσα μακριά.

Ο Akylas ανακοίνωσε ότι το άλμπουμ κυκλοφορεί αύριο, 22 Μαΐου, από τη Minos EMI/Universal, επιβεβαιώνοντας έτσι τις φήμες που ήθελαν νέο release πριν το καλοκαίρι. Το «Press Start» θα περιλαμβάνει επτά ολοκαίνουργια τραγούδια, ανάμεσά τους φυσικά και το εκρηκτικό single «Ferto», που ήδη έχει αγαπηθεί από το κοινό. Μαζί με αυτό, στο tracklist βρίσκονται τα: «Parto», «I Poli <3», «Melo», «Akyla Tequila», «SpastoSpasto», «Star Final Boss» ft. Mitch-T, καθώς και το «Voulosto?».

O Ακύλας «κατακτά» το Spotify και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τον στηρίζει έμπρακτα

Το κοινό ήδη συζητά έντονα για το «Parto», το οποίο έρχεται ως συνέχεια του «Ferto», προκαλώντας μεγάλο ενθουσιασμό και περιέργεια για το πώς θα ακούγεται ολόκληρο. Το άλμπουμ φαίνεται πως θα έχει gaming vibes, fun attitude και αρκετές εκπλήξεις, ενώ το όνομα «Press Start» δίνει ξεκάθαρα την αίσθηση μιας νέας «πίστας» στην πορεία του καλλιτέχνη.

Αν κρίνουμε από την κινητοποίηση των fans στα social media, το άλμπουμ αναμένεται να κάνει δυναμικό ντεμπούτο. Η παραγωγή, οι συνεργασίες και ο fresh urban ήχος του Akylas δείχνουν πως πρόκειται για μια δουλειά που θέλει να ξεχωρίσει στο ελληνικό μουσικό σκηνικό.

Αύριο, 22/5, πατάμε όλοι… Press Start. Και το ταξίδι μόλις αρχίζει. Οι fans περιμένουν με ανυπομονησία να πατήσουν το πρώτο «play», ενώ τα κομμάτια του άλμπουμ, από το εκρηκτικό «Ferto» μέχρι το αινιγματικό «Voulosto?» είναι έτοιμα να κερδίσουν streaming, views και καρδιές. Ο Akylas ανοίγει νέο κεφάλαιο και όλα δείχνουν ότι θα είναι από τα δυνατά της χρονιάς.

Διάβασε επίσης: