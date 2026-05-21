«Τραγουδήστε, όχι κινητά» – Το μήνυμα των Iron Maiden πριν τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Ενόψη της μεγάλης τους συναυλία το Σάββατο, 23 Μαΐου, στο ΟΑΚΑ, οι Iron Maiden ζητούν από τους fans να απολαύσουν την συναυλία χωρίς κινητό

Οι Iron Maiden επιστρέφουν στην Αθήνα για μια από τις πιο πολυαναμενόμενες συναυλίες της χρονιάς στο ΟΑΚΑ, το Σάββατο 23 Μαΐου, στο πλαίσιο της επετειακής περιοδείας τους «Run For Your Lives». Λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή, το θρυλικό συγκρότημα έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους fans: λιγότερα κινητά, περισσότερη μουσική και πραγματική συμμετοχή στη στιγμή. Η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται σε μια παγκόσμια τάση που κερδίζει συνεχώς έδαφος στη live μουσική σκηνή.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση των Iron Maiden από τον Steve Harris το 1975, η μπάντα ετοιμάζει ένα setlist-ύμνο στην κλασική της εποχή, από το πρώτο άλμπουμ «Iron Maiden» μέχρι το «Fear Of The Dark». Παράλληλα, υπόσχεται μία από τις πιο εντυπωσιακές και φιλόδοξες σκηνικές παραγωγές που έχει παρουσιάσει ποτέ στην καριέρα της, με τον εμβληματικό Eddie και το γνωστό theatrical ύφος τους να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο.

Το βασικό μήνυμα της μπάντας είναι ξεκάθαρο: η εμπειρία της συναυλίας πρέπει να ζει τη στιγμή και όχι μέσα από οθόνες κινητών. «Θέλουμε οι fans να απολαύσουν το show από κοντά και όχι μέσα από μικρές οθόνες», ανέφεραν χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η συνεχής καταγραφή αποσπά την προσοχή τόσο του κοινού όσο και των ίδιων των καλλιτεχνών πάνω στη σκηνή.

Η στάση των Iron Maiden δεν είναι μεμονωμένη. Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότεροι μεγάλοι καλλιτέχνες ζητούν από το κοινό να περιορίσει τη χρήση κινητών στις συναυλίες, με στόχο μια πιο «ζωντανή» και αυθεντική εμπειρία. Το σκεπτικό είναι απλό: λιγότερα βίντεο και stories, περισσότερη σύνδεση με τη μουσική και τη συλλογική ενέργεια του πλήθους.

Ο μάνατζερ του συγκροτήματος, Rod Smallwood, έχει επίσης καλέσει τους fans να μειώσουν δραστικά τη χρήση κινητών και tablets κατά τη διάρκεια του show, ενισχύοντας αυτό το νέο «live experience» concept. Πολλοί όσοι έχουν ήδη ζήσει αντίστοιχες συναυλίες αναφέρουν πως η ατμόσφαιρα χωρίς κινητά είναι εντελώς διαφορετική, πιο έντονη, πιο άμεση και πιο αληθινή.

Οι Iron Maiden φαίνεται πως θέλουν ακριβώς αυτό για την Αθήνα: μια βραδιά όπου το κοινό θα τραγουδάει, θα συμμετέχει και θα ζει τη στιγμή χωρίς φίλτρα. Και όπως χαρακτηριστικά τονίζουν στην ανακοίνωσή τους προς τους fans: «Τραγουδήστε όσο πιο δυνατά μπορείτε αντί να σηκώνετε το κινητό σας». Μια υπενθύμιση ότι κάποιες συναυλίες, αν όχι όλες, είναι ξεκάθαρα για να τις ζεις.

