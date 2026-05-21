«Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου» – Η τρυφερή ανάρτηση της Σίας Κοσιώνη για τον Κώστα Μπακογιάννη

Η Σία Κοσιώνη ευχήθηκε δημόσια στον Κώστα Μπακογιάννη με μία τρυφερή ανάρτηση στα social media, όπου είναι ο σύζυγός της μαζί με τον γιο τους

Μια πολύ γλυκιά και προσωπική στιγμή μοιράστηκε στα social media η Σία Κοσιώνη, με αφορμή την ονομαστική γιορτή του Κώστα Μπακογιάννη. Η σημερινή ημέρα, Πέμπτη 21 Μαΐου, έχει ξεχωριστό χαρακτήρα για την οικογένειά τους, καθώς ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων δέχτηκε ευχές από αγαπημένα πρόσωπα, με τη σύζυγό του να ξεχωρίζει.

Η δημοσιογράφος επέλεξε να εκφράσει δημόσια την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της μέσα από μια ανάρτηση που συγκέντρωσε αμέσως σχόλια και αντιδράσεις. Παράλληλα, η εικόνα που μοιράστηκε έδωσε μια πιο προσωπική ματιά στην οικογενειακή τους καθημερινότητα.

«Ο τελευταίος χορός» – Η Σία Κοσιώνη «αποχαιρετά» τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια συνεργασίας

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, ο Κώστας Μπακογιάννης εμφανίζεται μαζί με τον γιο τους, Δήμο, σε μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή που αποτυπώνει τη σχέση πατέρα και παιδιού. Η Σία Κοσιώνη, που πρόσφατα ολοκλήρωσε τη μακρόχρονη συνεργασία της με τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια, θέλησε να συνδυάσει την ευχή της με ένα πολύ συναισθηματικό μήνυμα.

Με λόγια γεμάτα αγάπη έγραψε: «Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που γεμίζει τη ζωή μου φως, χαρά και αισιοδοξία! Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου», συνοδεύοντας το μήνυμα με μια κόκκινη καρδιά. Η ανάρτηση έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας θετικά σχόλια για τον αυθορμητισμό και τη ζεστασιά της.

Η δημόσια αυτή ευχή έρχεται να επιβεβαιώσει για ακόμη μια φορά το δεμένο προφίλ του ζευγαριού, που συχνά επιλέγει να μοιράζεται μικρές αλλά ουσιαστικές στιγμές της προσωπικής του ζωής. Παρά τις απαιτητικές επαγγελματικές τους διαδρομές, φαίνεται πως δίνουν ιδιαίτερη αξία στην οικογένεια και στις μεταξύ τους σχέσεις. Η σημερινή ανάρτηση της Σίας Κοσιώνη ήταν μια ακόμη υπενθύμιση αυτής της ισορροπίας ανάμεσα στη δημόσια εικόνα και την προσωπική ζωή.

Διάβασε επίσης: