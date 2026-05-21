«Emily in Paris» στη Μύκονο: Οι 2 Ελληνίδες που συμμετέχουν στο διεθνές cast

Η Μύκονος έχει μετατραπεί τις τελευταίες ημέρες σε ένα πραγματικό διεθνές κινηματογραφικό σκηνικό, καθώς η επιτυχημένη σειρά του Netflix «Emily in Paris» πραγματοποιεί γυρίσματα για τον νέο της κύκλο στο νησί. Η άφιξη της παραγωγής, των πρωταγωνιστών και του συνεργείου έχει γεμίσει τα σοκάκια και τα γνωστά hotspots με λάμψη, κάμερες και έντονη κινηματογραφική ενέργεια. Το «νησί των Ανέμων» ζει ξανά στιγμές παγκόσμιου ενδιαφέροντος, με εικόνες που θυμίζουν μεγάλης κλίμακας χολιγουντιανή παραγωγή.

Μέσα σε αυτό το glamorous σκηνικό, ξεχωρίζει η συμμετοχή δύο γνωστών Ελληνίδων παρουσιών, της Ναυσικάς Παναγιωτακοπούλου και της Έβελυν Καζαντζόγλου, οι οποίες βρέθηκαν στη Μύκονο για τα γυρίσματα της σειράς. Οι δύο γυναίκες συμμετέχουν ως βοηθητικοί ηθοποιοί σε σκηνές που γυρίστηκαν στο διάσημο Jackie O, ενσωματώνοντας τη δική τους παρουσία στη διεθνή παραγωγή.

«Emily in Paris» στη Μύκονο: Τα backstage που δεν φαντάζεσαι από τα γυρίσματα του Netflix

Η εμφάνισή τους στο project έχει ήδη συζητηθεί έντονα, καθώς πρόκειται για μια σπάνια ευκαιρία συμμετοχής σε μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές παγκοσμίως. Η εμπειρία αυτή φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδης για τις ίδιες, καθώς το «Emily in Paris» αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά φαινόμενα του Netflix, με τεράστια απήχηση σε όλο τον κόσμο.





Η παρουσία τους στο πλευρό διεθνούς cast και μέσα σε ένα τόσο υψηλών προδιαγραφών production τους δίνει τη δυνατότητα να ζήσουν από κοντά τον ρυθμό και την αισθητική μιας παγκόσμιας σειράς.

Η Μύκονος, για ακόμη μία φορά, επιβεβαιώνει τον τίτλο της ως κορυφαίου lifestyle και luxury προορισμού, προσελκύοντας παραγωγές διεθνούς βεληνεκούς. Τα γυρίσματα του «Emily in Paris» έχουν ήδη μετατρέψει το νησί σε σκηνικό μόδας, λάμψης και κινηματογραφικής ενέργειας, με τη συμμετοχή των δύο Ελληνίδων να προσθέτει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο project.

