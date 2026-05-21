Cinema 21.05.2026

«Emily in Paris» στη Μύκονο: Οι 2 Ελληνίδες που συμμετέχουν στο διεθνές cast

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Οι 2 Ελληνίδες που θα συμμετέχουν ως βοηθητικοί ηθοποιοί στο διεθνές cast της πετυχημένης σειράς «Emily in Paris»
Ειρήνη Στόφυλα

Η Μύκονος έχει μετατραπεί τις τελευταίες ημέρες σε ένα πραγματικό διεθνές κινηματογραφικό σκηνικό, καθώς η επιτυχημένη σειρά του Netflix «Emily in Paris» πραγματοποιεί γυρίσματα για τον νέο της κύκλο στο νησί. Η άφιξη της παραγωγής, των πρωταγωνιστών και του συνεργείου έχει γεμίσει τα σοκάκια και τα γνωστά hotspots με λάμψη, κάμερες και έντονη κινηματογραφική ενέργεια. Το «νησί των Ανέμων» ζει ξανά στιγμές παγκόσμιου ενδιαφέροντος, με εικόνες που θυμίζουν μεγάλης κλίμακας χολιγουντιανή παραγωγή.

Η Lily Collins ως Emily Cooper στη σειρά Emily in Paris.
https://www.instagram.com/emilyinparis/

Μέσα σε αυτό το glamorous σκηνικό, ξεχωρίζει η συμμετοχή δύο γνωστών Ελληνίδων παρουσιών, της Ναυσικάς Παναγιωτακοπούλου και της Έβελυν Καζαντζόγλου, οι οποίες βρέθηκαν στη Μύκονο για τα γυρίσματα της σειράς. Οι δύο γυναίκες συμμετέχουν ως βοηθητικοί ηθοποιοί σε σκηνές που γυρίστηκαν στο διάσημο Jackie O, ενσωματώνοντας τη δική τους παρουσία στη διεθνή παραγωγή.

«Emily in Paris» στη Μύκονο: Τα backstage που δεν φαντάζεσαι από τα γυρίσματα του Netflix

Η εμφάνισή τους στο project έχει ήδη συζητηθεί έντονα, καθώς πρόκειται για μια σπάνια ευκαιρία συμμετοχής σε μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές παγκοσμίως. Η εμπειρία αυτή φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδης για τις ίδιες, καθώς το «Emily in Paris» αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά φαινόμενα του Netflix, με τεράστια απήχηση σε όλο τον κόσμο.


Η παρουσία τους στο πλευρό διεθνούς cast και μέσα σε ένα τόσο υψηλών προδιαγραφών production τους δίνει τη δυνατότητα να ζήσουν από κοντά τον ρυθμό και την αισθητική μιας παγκόσμιας σειράς.

evelin_kazantzoglou
https://www.instagram.com/evelynkazantzoglou/
https://www.instagram.com/nafsika_pan/?hl=el
https://www.instagram.com/nafsika_pan/?hl=el

Η Μύκονος, για ακόμη μία φορά, επιβεβαιώνει τον τίτλο της ως κορυφαίου lifestyle και luxury προορισμού, προσελκύοντας παραγωγές διεθνούς βεληνεκούς. Τα γυρίσματα του «Emily in Paris» έχουν ήδη μετατρέψει το νησί σε σκηνικό μόδας, λάμψης και κινηματογραφικής ενέργειας, με τη συμμετοχή των δύο Ελληνίδων να προσθέτει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο project.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Emily in Paris ΜΥΚΟΝΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Kate Winslet: «Είμαι περήφανη για τις ρυτίδες μου» – Το μήνυμα που αλλάζει την εικόνα της ομορφιάς στο Hollywood

Kate Winslet: «Είμαι περήφανη για τις ρυτίδες μου» – Το μήνυμα που αλλάζει την εικόνα της ομορφιάς στο Hollywood

21.05.2026
Επόμενο
«Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου» – Η τρυφερή ανάρτηση της Σίας Κοσιώνη για τον Κώστα Μπακογιάννη

«Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου» – Η τρυφερή ανάρτηση της Σίας Κοσιώνη για τον Κώστα Μπακογιάννη

21.05.2026

Δες επίσης

Κάννες 2026: Το «The Man I Love» με τον Rami Malek συγκλονίζει και αποθεώνεται με 10λεπτο standing ovation
Cinema

Κάννες 2026: Το «The Man I Love» με τον Rami Malek συγκλονίζει και αποθεώνεται με 10λεπτο standing ovation

21.05.2026
«Billy & Me»: Η βιογραφική ταινία για τον Billy Joel πριν γίνει θρύλος της μουσικής
Cinema

«Billy & Me»: Η βιογραφική ταινία για τον Billy Joel πριν γίνει θρύλος της μουσικής

21.05.2026
8 κινηματογραφικές πρεμιέρες: Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο Star Wars
Cinema

8 κινηματογραφικές πρεμιέρες: Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο Star Wars

21.05.2026
«Η Έμπιστη»: Το ανατρεπτικό θρίλερ που έρχεται στα θερινά σινεμά από 21 Μαΐου
Cinema

«Η Έμπιστη»: Το ανατρεπτικό θρίλερ που έρχεται στα θερινά σινεμά από 21 Μαΐου

20.05.2026
«Emily in Paris» στη Μύκονο: Τα backstage που δεν φαντάζεσαι από τα γυρίσματα του Netflix
Cinema

«Emily in Paris» στη Μύκονο: Τα backstage που δεν φαντάζεσαι από τα γυρίσματα του Netflix

20.05.2026
Επιστρέφει το Grey’s Anatomy: Το νέο spin off στο Δυτικό Texas με την υπογραφή της Shonda Rhimes
Cinema

Επιστρέφει το Grey’s Anatomy: Το νέο spin off στο Δυτικό Texas με την υπογραφή της Shonda Rhimes

20.05.2026
Μείωσε την επιδότηση της Οδύσσειας το ΕΚΚΟΜΕΔ κατά 5,11%
Cinema

Μείωσε την επιδότηση της Οδύσσειας το ΕΚΚΟΜΕΔ κατά 5,11%

20.05.2026
AIFF: Οι Ελληνικές Μικρές Ιστορίες στις Νύχτες Πρεμιέρας Πρόσκληση υποβολής ελληνικών ταινιών Μικρού Μήκους
Cinema

AIFF: Οι Ελληνικές Μικρές Ιστορίες στις Νύχτες Πρεμιέρας Πρόσκληση υποβολής ελληνικών ταινιών Μικρού Μήκους

20.05.2026
John Travolta: Η εξήγηση για το look που συζητήθηκε όσο κανένα άλλο στις Κάννες
Cinema

John Travolta: Η εξήγηση για το look που συζητήθηκε όσο κανένα άλλο στις Κάννες

20.05.2026
Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη