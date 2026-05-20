Cinema 20.05.2026

«Η Έμπιστη»: Το ανατρεπτικό θρίλερ που έρχεται στα θερινά σινεμά από 21 Μαΐου

Η ταινία «Η Έμπιστη» έρχεται στις 21 Μαΐου από τη Weirdwave, αποτυπώνοντας ένα τηλεφωνικό θρίλερ γεμάτο ένταση και κοινωνικό σχόλιο
Ειρήνη Στόφυλα

Η ταινία «Η Έμπιστη» (The Confidante) κάνει την είσοδό της στις κινηματογραφικές αίθουσες από τις 21 Μαΐου, με τη διανομή της Weirdwave, φέρνοντας στο κοινό ένα καθηλωτικό θρίλερ που ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη αφηγηματική του προσέγγιση. Πρόκειται για μια ταινία έντασης και αγωνίας που χτίζει το σασπένς της μέσα από τον ήχο, τις φωνές και τις τηλεφωνικές συνομιλίες, δημιουργώντας μια εμπειρία διαφορετική από τα συνηθισμένα.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Πανόραμα του 75ου Φεστιβάλ Βερολίνου, κερδίζοντας ήδη το ενδιαφέρον για την ιδιαίτερη θεματική και την ατμόσφαιρά της. Με φόντο την Τουρκία στα τέλη της δεκαετίας του ’90, η ιστορία εξελίσσεται σε ένα κλειστοφοβικό και συναισθηματικά φορτισμένο περιβάλλον, όπου η πραγματικότητα και ο φόβος μπλέκονται επικίνδυνα.

«Ο Επιβάτης»: Η νέα ταινία τρόμου που ξεκινά σαν ταξίδι και μετατρέπεται σε εφιάλτη

Η ιστορία τοποθετείται στην Άγκυρα το 1999, λίγο μετά τον μεγάλο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη. Η πρωταγωνίστρια είναι μια 40χρονη γυναίκα που εργάζεται σε τηλεφωνικό κέντρο ροζ γραμμής, προσπαθώντας να σταθεί όρθια σε μια δύσκολη προσωπική ζωή, καθώς μεγαλώνει μόνη τον έφηβο γιο της.

Η ζωή της αλλάζει δραματικά όταν ένας νεαρός πελάτης της παγιδεύεται στα χαλάσματα μετά τον σεισμό. Μέσα από τα τηλεφωνήματα που δέχεται, βρίσκεται ξαφνικά μπλεγμένη σε μια κατάσταση που ξεπερνά τα όρια της δουλειάς της, καθώς έρχεται αντιμέτωπη με πολιτικές διαστάσεις, διαφθορά και σκοτεινές διασυνδέσεις εξουσίας.

Η ηρωίδα δεν καλείται μόνο να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο που εξελίσσεται γύρω της, αλλά και τις πιέσεις του αφεντικού της στο τηλεφωνικό κέντρο, καθώς και τις προσωπικές της αποκαλύψεις που απειλούν να τη συντρίψουν. Η ταινία εξελίσσεται σε ένα δυνατό ηθικό δίλημμα: να προστατεύσει τον εαυτό της ή να βοηθήσει ένα παιδί που θα μπορούσε να είναι ο γιος της.

Η «Έμπιστη» ανήκει στο ιδιαίτερο είδος του λεγόμενου telephone thriller, όπου η δράση δεν βασίζεται στην εικόνα αλλά στον ήχο και στις φωνές. Οι τηλεφωνικές συνομιλίες γίνονται το βασικό εργαλείο έντασης, δημιουργώντας μια εμπειρία που αφήνει τον θεατή να “φανταστεί” τον τρόμο αντί να τον δει.

Το φιλμ εξερευνά βαθύτερα θέματα όπως η γυναικεία καταπίεση, η κοινωνική υποκρισία, η διαφθορά των ελίτ και η ανάγκη για προσωπική ελευθερία. Είναι ένα έργο που σχολιάζει την τουρκική κοινωνία μέσα από μια προσωπική αλλά και πολιτική ιστορία.

Η ταινία σκηνοθετείται από τους Çağla Zencirci και Guillaume Giovanetti, ένα δημιουργικό δίδυμο με πολυετή συνεργασία και ξεχωριστή φιλμογραφία.

Πρωταγωνιστεί η Saadet Aksoy, γνωστή από τις συνεργασίες της με τον σκηνοθέτη Semih Kaplanoğlu στις ταινίες Egg και Milk, πλαισιωμένη από τους Οσμάν Αλκάς, Ερκάν Κολτσάκ Κιοστέντιλ, Μουχαμέτ Ουζουνέρ και Νιλγκιούν Τουρκσεβέρ.

Οι δημιουργοί εμπνεύστηκαν από τον φονικό σεισμό της Κωνσταντινούπολης το 1999, αλλά και από τον πιο πρόσφατο σεισμό του 2023 στη Νοτιοανατολική Τουρκία. Αντί να δείξουν ρεαλιστικές εικόνες καταστροφής, επέλεξαν να μεταφέρουν την ένταση μέσα από τον ήχο, δημιουργώντας ένα πιο εσωτερικό και ψυχολογικό δράμα.

Η ταινία βασίζεται επίσης σε έρευνα για το πώς λειτουργούν τα τηλεφωνικά κέντρα ροζ γραμμών σε διαφορετικές χώρες, προσθέτοντας ρεαλισμό στους διαλόγους και στην ατμόσφαιρα.

Με διάρκεια 76 λεπτών, η «Έμπιστη» είναι ένα συνεχές ταξίδι έντασης, όπου η κλειστοφοβική ατμόσφαιρα και το ψυχολογικό σασπένς δεν αφήνουν τον θεατή να πάρει ανάσα. Το αποτέλεσμα είναι μια ταινία που βασίζεται στη δύναμη της αφήγησης και όχι στα εντυπωσιακά εφέ.

Η «Έμπιστη» έρχεται στα θερινά σινεμά ως μια διαφορετική κινηματογραφική πρόταση, που συνδυάζει κοινωνικό σχόλιο, ψυχολογικό δράμα και αγωνία σε ένα μοναδικό «τηλεφωνικό θρίλερ». Με δυνατή ερμηνεία, ιδιαίτερη σκηνοθετική ματιά και έμπνευση από πραγματικά γεγονότα, η ταινία υπόσχεται μια εμπειρία γεμάτη ένταση και συναίσθημα. Είναι ένα φιλμ που δεν βασίζεται σε αυτό που βλέπεις, αλλά σε αυτό που φαντάζεσαι.

Η 4ήμερη εβδομάδα εργασίας: Από ουτοπία στη νέα πραγματικότητα

Είναι τα παιχνίδια στα online καζίνο πράγματι τυχαία;

«Emily in Paris» στη Μύκονο: Τα backstage που δεν φαντάζεσαι από τα γυρίσματα του Netflix

Επιστρέφει το Grey’s Anatomy: Το νέο spin off στο Δυτικό Texas με την υπογραφή της Shonda Rhimes

Μείωσε την επιδότηση της Οδύσσειας το ΕΚΚΟΜΕΔ κατά 5,11%

AIFF: Οι Ελληνικές Μικρές Ιστορίες στις Νύχτες Πρεμιέρας Πρόσκληση υποβολής ελληνικών ταινιών Μικρού Μήκους

John Travolta: Η εξήγηση για το look που συζητήθηκε όσο κανένα άλλο στις Κάννες

Θρήνος για τον Tom Kane: H θρυλική φωνή του Γιόντα «έφυγε» στα 64

3 ταινίες που έκαναν την Cameron Diaz σημείο αναφοράς στις rom-coms των ’90s και ’00s

Michael Fassbender – Alicia Vikander: Το ζευγάρι που γεννήθηκε στα γυρίσματα επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη

Η Amazon αποκτά το «Pumping Black» με Natalie Portman και Jonathan Bailey – Η συμφωνία που ταράζει τις Κάννες

