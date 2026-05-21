Cinema 21.05.2026

8 κινηματογραφικές πρεμιέρες: Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο Star Wars

Από το νέο «Star Wars» μέχρι το horror που ήδη τρομάζει το κοινό - Οι πρεμιέρες της εβδομάδας που θα συζητηθούν παντού
Πόπη Βασιλείου

Οι κινηματογραφικές αίθουσες ετοιμάζονται να γεμίσουν ξανά κόσμο, αφού οι νέες πρεμιέρες της Πέμπτης 21 Μαΐου φέρνουν μαζί τους ταινίες που ήδη έχουν προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον. Από τη μεγάλη επιστροφή του σύμπαντος του «Star Wars» μέχρι βραβευμένα δράματα, σκοτεινά θρίλερ και animated περιπέτειες για μικρούς και μεγάλους, η νέα κινηματογραφική εβδομάδα μοιάζει ικανή να καλύψει κάθε γούστο. Και κάπου ανάμεσα σε γαλαξιακές μάχες, ψυχολογικό τρόμο και ιστορίες που έχουν ήδη αφήσει το αποτύπωμά τους σε μεγάλα φεστιβάλ, υπάρχει και μία κλασική επανέκδοση που φέρνει ξανά στη μεγάλη οθόνη τη μαγεία του παλιού κινηματογράφου.

Αν αγαπάς το σινεμά, τότε αυτή η εβδομάδα είναι από εκείνες που δύσκολα θα αφήσεις να περάσουν χωρίς μία επίσκεψη στις αίθουσες.

1. Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Το κινηματογραφικό σύμπαν του «Star Wars» επιστρέφει δυναμικά με μία από τις πιο πολυσυζητημένες πρεμιέρες της χρονιάς. Ο Jon Favreau φέρνει στη μεγάλη οθόνη τον Din Djarin και τον αγαπημένο Grogu σε μία νέα περιπέτεια γεμάτη δράση, ανατροπές και γαλαξιακές συγκρούσεις. Οι fans της σειράς περιμένουν εδώ και καιρό τη στιγμή που οι δύο ήρωες θα περάσουν από τη μικρή στη μεγάλη οθόνη και όλα δείχνουν πως αυτή η ταινία ανοίγει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο για το franchise.

Ο Grogu και ο Mandalorian σε κοντινό πλάνο.
Ο Grogu και ο Din Djarin σε μια τρυφερή στιγμή από την ταινία The Mandalorian and Grogu.

2. Αρκουδότρυπα

Η ελληνική ταινία που κατάφερε να ξεχωρίσει στο Φεστιβάλ Βενετίας έρχεται επιτέλους στις αίθουσες. Η «Αρκουδότρυπα» των Χρυσιάννας Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου αφηγείται μία έντονη και βαθιά συναισθηματική ιστορία δύο κολλητών φίλων σε ένα ορεινό χωριό, με φόντο μυστικά, φόβους και δύσκολες αποφάσεις. Το γεγονός ότι απέσπασε το βραβείο Europa Cinemas Label στα Venice Days έχει ήδη στρέψει πάνω της τα βλέμματα.

3. Η Ομηρία

Ο Gus Van Sant επιστρέφει με μία ιστορία βασισμένη σε αληθινά γεγονότα που κόβει την ανάσα. Με πρωταγωνιστή τον Bill Skarsgård, η ταινία μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την πραγματική υπόθεση ομηρίας του 1977, δημιουργώντας ένα αγωνιώδες θρίλερ που παίζει διαρκώς με την ένταση και την ψυχολογία των χαρακτήρων.

4. Ο Επιβάτης

Για τους λάτρεις του τρόμου, αυτή είναι η ταινία της εβδομάδας. Ένα ζευγάρι γίνεται μάρτυρας ενός φρικτού δυστυχήματος και σύντομα αντιλαμβάνεται ότι κάτι σκοτεινό το ακολουθεί. Ο «Επιβάτης» υπόσχεται δυνατές horror στιγμές και σκηνές που δύσκολα θα ξεχάσεις όταν βγεις από την αίθουσα.

5. Η Έμπιστη

Μία γυναίκα που εργάζεται σε ροζ γραμμή μπλέκεται σε μία απρόβλεπτη κατάσταση μετά τον φονικό σεισμό της Κωνσταντινούπολης. Η ταινία συνδυάζει κοινωνικό δράμα, πολιτικές προεκτάσεις και προσωπικές ιστορίες επιβίωσης, έχοντας ήδη κάνει αίσθηση στο Φεστιβάλ Βερολίνου.

6. Ο Ψαρομουρμούρας

Οι μικροί θεατές αλλά και όσοι αγαπούν τα animated films θα βρουν τη δική τους επιλογή στον «Ψαρομουρμούρα». Πρόκειται για μία τρυφερή και χιουμοριστική ιστορία γεμάτη περιπέτεια, χρώμα και μηνύματα για τη φιλία και τη συνεργασία.

7. Τελειωμένος

Μία σκληρή κοινωνική ιστορία μέσα στη φυλακή, με έναν πρωταγωνιστή που προσπαθεί να αφήσει πίσω του το παρελθόν. Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Cal McMó έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις για τον ρεαλισμό και την ένταση που μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη.

8. Κυρία από τη Σαγκάη

Οι φίλοι του κλασικού κινηματογράφου θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ξανά στη μεγάλη οθόνη ένα από τα πιο εμβληματικά film noir όλων των εποχών. Ο Orson Welles και η Rita Hayworth συναντιούνται σε μία ταινία γεμάτη μυστήριο, πάθος και κινηματογραφικές εικόνες που έχουν γράψει ιστορία.

Η αλήθεια είναι πως αυτή η κινηματογραφική εβδομάδα δύσκολα χωρά σε μία μόνο επιλογή. Είτε αγαπάς τη δράση, είτε το horror, είτε τα κοινωνικά δράματα ή τις κλασικές ταινίες, οι νέες πρεμιέρες της 21ης Μαΐου φέρνουν στις αίθουσες ακριβώς εκείνο το συναίσθημα που κάνει το σινεμά μοναδικό. Και κάπως έτσι, το μόνο σίγουρο είναι ότι τις επόμενες ημέρες θα ακούσεις πολλές φορές τη φράση: «Ποια ταινία να πρωτοδούμε;».

