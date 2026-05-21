MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η πιο «καυτή» μάχη της χρονιάς ξεκινά και εσύ επιλέγεις το κορυφαίο Urban banger

Η αντίστροφη μέτρηση για τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έχει ξεκινήσει, με τη λίστα των υποψηφίων στην κατηγορία Καλύτερο Urban να αποδεικνύει για ακόμα μια φορά γιατί η rap και trap σκηνή ορίζει τους κανόνες στα digital platforms. Με τη ΔΕΗ ως Μεγάλο Χορηγό για 6η χρονιά, ο πιο ανατρεπτικός μουσικός θεσμός δίνει ραντεβού στο Tae Kwon Do στις 17 Ιουνίου, φιλοξενώντας τα bangers που «έκαψαν» τα ηχεία μας και έγιναν No1 trends.

Σε αυτή την κατηγορία με την πιο high-energy ατμόσφαιρα, η μάχη για την κορυφή αναμένεται σκληρή, καθώς τα βαρύτερα ονόματα της σκηνής και τα πιο hot viral φαινόμενα αναμετρώνται σώμα με σώμα. Ας δούμε αναλυτικά ποιοι διεκδικούν τον τίτλο του Καλύτερου Urban, τα εκατομμύρια streams που συγκέντρωσαν σε Spotify και YouTube, αλλά και το πού μπορείτε να πετύχετε live τους αγαπημένους σας artists αυτή την περίοδο. Εσύ ποιο videoclip θα ψηφίσεις;

Money Dance – FY

Το «Money Dance» του FY κυκλοφόρησε επίσημα από την Capital Music και την Panik Records, καταφέρνοντας να γίνει αμέσως ένα από τα μεγαλύτερα rap φαινόμενα της χρονιάς. Το κομμάτι προκάλεσε απόλυτη φρενίτιδα στα social media, με επίκεντρο το TikTok, όπου η χαρακτηριστική και άκρως εθιστική χορογραφία του (ο πασίγνωστος viral χορός «Money Dance») έγινε το απόλυτο trend, με χιλιάδες creators, influencers και fans να την επαναλαμβάνουν ασταμάτητα. Αυτό το τεράστιο κύμα ενθουσιασμού εκτόξευσε το single στην κορυφή των charts, ξεπερνώντας τα 7 εκατομμύρια ψηφιακά streams στο Spotify και τα 4,5 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά την ικανότητα του FY να δημιουργεί απόλυτα trends που κυριαρχούν στην urban σκηνή.

Ο FY ένωσε τις δυνάμεις του με τη Natasha Kay, μια από τις πιο ταλαντούχες καλλιτέχνιδες της γενιάς της, στο νέο single «Me Gusta» που κυκλοφορεί από την Panik Records. Το κομμάτι, σε μουσική BLVD και στίχους των δύο καλλιτεχνών, συνδυάζει latin και urban επιρροές δημιουργώντας το απόλυτο dance mood, όπου η μελωδικότητα της Natasha Kay συναντά το χαρακτηριστικό, έντονο groove του FY. Αυτό το next generation anthem, γεμάτο εκρηκτικά club vibes, έρχεται να προστεθεί στο σερί των επιτυχιών του FY που σαρώνουν σταθερά το Spotify, το YouTube και τα social media.

Eggefaliko – Kidd

Το «Eggefaliko» του Kidd κυκλοφόρησε επίσημα από την Capital Music και την Panik Records, προκαλώντας πραγματικό «εγκεφαλικό» στα ψηφιακά charts και την urban σκηνή. Το κομμάτι ξεχώρισε αμέσως για το σκοτεινό, ατμοσφαιρικό του drill beat και τα ανατρεπτικά flows του Kidd, στοιχεία που το μετέτρεψαν σε ένα από τα πιο σκληρά hits της χρονιάς. Η επιτυχία του μεταφέρθηκε αστραπιαία και στο TikTok, με χιλιάδες χρήστες να χρησιμοποιούν τον ήχο του σε edgy βίντεο και trends, γεγονός που απογείωσε τη δυναμική του. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, το single σάρωσε τις πλατφόρμες, ξεπερνώντας τα 5 εκατομμύρια streams στο Spotify και τα 3,5 εκατομμύρια views στο YouTube, εδραιώνοντας τον Kidd ως έναν από τους πιο υπολογίσιμους και επιδραστικούς artists της νέας rap γενιάς.

Πιο πρόσφατα, και συγκεκριμένα στις 26 Μαρτίου 2026, ο Kidd έκανε το επόμενο μεγάλο του δισκογραφικό βήμα, κυκλοφορώντας το ολοκαίνουργιο άλμπουμ του με τίτλο «Forever Rich». Μέσα από αυτή την πολυαναμενόμενη δουλειά, η οποία περιλαμβάνει 14 κομμάτια συνολικής διάρκειας 35 λεπτών και 35 δευτερολέπτων, ο ταλαντούχος artist ξεδιπλώνει το ανατρεπτικό του στυλ και πειραματίζεται με φρέσκους ήχους που έχουν ήδη αρχίσει να «καρφώνονται» στις ψηφιακές λίστες.

Hey Sawty – Moose & Saske & Display

Το «Hey Shawty» αποτελεί μια από τις πιο εκρηκτικές συνεργασίες της χρονιάς, ενώνοντας τρία κορυφαία ονόματα της urban σκηνής: τον Moose, τον Saske και τον Display. Κυκλοφόρησε επίσημα από την OffBeat Records και την Panik Records, κατακτώντας αμέσως τις ψηφιακές πλατφόρμες με το δυτικότροπο, ανεβαστικό του vibe και τα κορυφαία flows των τριών καλλιτεχνών. Το κομμάτι έγινε γρήγορα viral στα social media και απέκτησε τεράστια δυναμική στο TikTok, όπου οι χρήστες το μετέτρεψαν στο απόλυτο soundtrack για τα βίντεό τους. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, το single εκτοξεύτηκε στα charts, ξεπερνώντας τα 4 εκατομμύρια streams στο Spotify και τις 2,5 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, επιβεβαιώνοντας τη χημεία της τριάδας.

Παράλληλα, ο Saske επιβεβαιώνει την απόλυτη κυριαρχία του στη σκηνή, έχοντας κυκλοφορήσει στις 20 Μαρτίου 2026 το εντυπωσιακό video clip για το single «Sankara», το οποίο μαγνήτισε τα βλέμματα με τα αυθεντικά urban vibes και την ιδιαίτερη, ασπρόμαυρη αισθητική του. Αυτό το hot release αποτελεί τον ιδανικό προπομπό για το επόμενο μεγάλο του βήμα, καθώς ο δημοφιλής artist προετοιμάζει πυρετωδώς το νέο του μεγάλο τουρ. Η περιοδεία του θα ταξιδέψει σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2026 και φτάνοντας μέχρι και τον Σεπτέμβριο, υπόσχοντας ένα καλοκαίρι γεμάτο high-energy live εμφανίσεις που θα ξεσηκώσουν το κοινό.

Griselda – Rack

Το «Griselda» του Rack κυκλοφόρησε από την Barcode Entertainment και την Panik Records, επιβεβαιώνοντας από την πρώτη στιγμή την απόλυτη κυριαρχία του artist στην εγχώρια rap σκηνή. Το track ξεχώρισε για το βαρύ, επιβλητικό του beat και τους street-smart στίχους του Rack, στοιχεία που αποτελούν το σήμα κατατεθέν του. Όπως ήταν φυσικό, το «Griselda» έγινε αμέσως τεράστιο trend στο TikTok, με χιλιάδες creators να χρησιμοποιούν τις «μπάρες» του για τα πιο edgy βίντεο της πλατφόρμας. Η ανταπόκριση του κοινού αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και στους αριθμούς, με το single να ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια streams στο Spotify και τα 4 εκατομμύρια views στο YouTube, τρέχοντας με σπασμένα φρένα στα charts.

Ο Rack αποδεικνύει ότι ξέρει καλά πώς να τινάζει την μπάνκα στον αέρα, με το «1% Tour» να εξελίσσεται σε ένα πρωτοφανές sold-out φαινόμενο. Αφού προκάλεσε απόλυτο χαμό στην Ελλάδα, γεμίζοντας διπλά το WE στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο του 2025 και φτάνοντας στο σημείο να ακυρώσει live στην Τήνο τον Αύγουστο επειδή η ζήτηση ξεπέρασε τις υποδομές του νησιού, ο Rack πήγε το project worldwide. Τον Απρίλιο του 2026 πραγματοποίησε sold out εμφανίσεις μέχρι και στην Αυστραλία, επιβεβαιώνοντας ότι το flow του δεν γνωρίζει σύνορα. Με τις νύχτες στην Αθήνα να κινούνται σταθερά στους ρυθμούς του και τα μεγάλα clubs να γεμίζουν ασφυκτικά σε κάθε του εμφάνιση, ο Rack συνεχίζει να τρέχει με χίλια, κάνοντας το 2026 να του ανήκει ολοκληρωτικά.

Mandella effect – Trannos

Το «Mandella Effect» του Trannos κυκλοφόρησε από την Capital Music και την Panik Records, επιβεβαιώνοντας αμέσως τη θέση του artist ως ενός από τους μεγαλύτερους hitmakers της εγχώριας trap σκηνής. Με ένα άκρως εθιστικό beat και τα χαρακτηριστικά, γεμάτα αυτοπεποίθηση flows του Trannos, το track έγινε ακαριαία club και ραδιοφωνική επιτυχία. Φυσικά, το κομμάτι «έκαψε» τα social media και ειδικά το TikTok, όπου μετατράπηκε στο απόλυτο viral soundtrack για χιλιάδες βίντεο, με τους fans να αποθεώνουν κάθε στίχο. Η σαρωτική του πορεία αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και στα charts, ξεπερνώντας τα 6,5 εκατομμύρια streams στο Spotify και τα 4 εκατομμύρια views στο YouTube.

Ο Trannos παρουσιάζει το νέο του album με τίτλο «Why Always Me?», αποτυπώνοντας μουσικά τους λόγους που τον διατηρούν σταθερά στην κορυφή. Η νέα αυτή δουλειά ξεχωρίζει για τα χαρακτηριστικά vibes του artist και ενώνει διαφορετικές μουσικές ταυτότητες μέσα από 12 απίθανα tracks, περιλαμβάνοντας κορυφαίες συνεργασίες με ονόματα όπως οι Snik, Chekkis, FLY LO, Dirty Harry, Skez, Ivan Greko, Strat, Arab, LOSHE και Hermes. Το «Why Always Me?» διατίθεται ψηφιακά από τη No Cap, το δισκογραφικό label που έχει δημιουργήσει ο Trannos σε συνεργασία με την Panik Records, ενώ παράλληλα ο ίδιος προετοιμάζεται για ένα γεμάτο καλοκαίρι με εκρηκτικά live σε μεγάλα clubs και festivals.

Η προπώληση για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ έχει ήδη ξεκινήσει μέσω του https://www.mad.gr.