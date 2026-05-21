Μουσική 21.05.2026

Οι Iron Maiden στην Αθήνα: Ποιες είναι οι οδηγίες για το live στο ΟΑΚΑ

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Όσα πρέπει να γνωρίζεις για το μεγάλο metal live των Iron Maiden, το Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ, εν όψει της κακοκαιρίας
Ειρήνη Στόφυλα

Το ΟΑΚΑ ετοιμάζεται να υποδεχτεί ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα live της χρονιάς, με τους Iron Maiden να ανεβαίνουν στη σκηνή το Σάββατο 23 Μαΐου στο πλαίσιο της επετειακής τους περιοδείας «Run For Your Lives». Παρά το γεγονός ότι ο καιρός δείχνει απρόβλεπτος, οι διοργανωτές ξεκαθαρίζουν πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση αναβολής ή αλλαγής στο πρόγραμμα.

https://www.instagram.com/p/DM9orVfNZV1/?img_index=1
https://www.instagram.com

Το κοινό ήδη μετρά αντίστροφα για μια βραδιά γεμάτη heavy metal ενέργεια και ιστορικά κομμάτια. Το γεγονός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη ένταση, καθώς έρχεται αμέσως μετά το sold-out show των Metallica στο ίδιο στάδιο. Όλα δείχνουν πως το ΟΑΚΑ θα ζήσει ξανά μια μεγάλη metal γιορτή.

Είσαι έτοιμος για την απόλυτη metal εμπειρία; 5 Iron Maiden classics που πρέπει να ξέρεις

Οι Iron Maiden επιστρέφουν στην Ελλάδα για να γιορτάσουν 50 χρόνια πορείας, παρουσιάζοντας ένα setlist που θα εστιάζει στα πρώτα δέκα άλμπουμ τους. Μαζί τους στη σκηνή θα βρίσκονται και οι Anthrax ως special guests, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον πήχη της βραδιάς. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι πόρτες ανοίγουν στις 17:00, οι Anthrax εμφανίζονται στις 19:00 και οι Iron Maiden στις 20:40.

Το συγκρότημα Iron Maiden σε προωθητική φωτογραφία για το ντοκιμαντέρ Burning Ambition.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι διοργανωτές έχουν ήδη εκδώσει αναλυτική ενημέρωση προς το κοινό, ζητώντας προετοιμασία για πιθανές δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι προβλέψεις δείχνουν βροχή από το πρωί και πιθανές καταιγίδες μέσα στην ημέρα στο Μαρούσι, γεγονός που κάνει την κατάσταση πιο απαιτητική για τους θεατές.

Παρά τον καιρό, το show θα πραγματοποιηθεί κανονικά και οι οδηγίες προς τους fans είναι σαφείς: αδιάβροχο ή poncho απαραίτητα. Οι ομπρέλες δεν επιτρέπονται για λόγους ασφαλείας, όπως επίσης και οι μεγάλες τσάντες ή σακίδια άνω του Α4. Οι διοργανωτές τονίζουν ότι στόχος είναι η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της συναυλίας, ώστε το κοινό να απολαύσει το live χωρίς προβλήματα.

https://www.instagram.com/ironmaiden/
https://www.instagram.com/ironmaiden/

Όλοι ελπίζουν πως, παρά τη βροχή, η ατμόσφαιρα θα παραμείνει εκρηκτική και αντάξια της ιστορίας των Iron Maiden. Μια βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη για τους fans του συγκροτήματος στην Αθήνα.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Iron Maiden ΟΑΚΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Harry Styles tour: Η εντυπωσιακή παραγωγή αλλάζει τη σκηνική διάταξη μετά από θύελλα αντιδράσεων

Harry Styles tour: Η εντυπωσιακή παραγωγή αλλάζει τη σκηνική διάταξη μετά από θύελλα αντιδράσεων

21.05.2026
Επόμενο
«Press Start»: Το νέο άλμπουμ του Akyla έρχεται στις 22 Μαΐου

«Press Start»: Το νέο άλμπουμ του Akyla έρχεται στις 22 Μαΐου

21.05.2026

Δες επίσης

Σε δημοπρασία το φλάουτο των Beatles – Οι συλλέκτες το θεωρούν ιστορικό αντικείμενο
Μουσικά Νέα

Σε δημοπρασία το φλάουτο των Beatles – Οι συλλέκτες το θεωρούν ιστορικό αντικείμενο

21.05.2026
«Press Start»: Το νέο άλμπουμ του Akyla έρχεται στις 22 Μαΐου
Μουσικά Νέα

«Press Start»: Το νέο άλμπουμ του Akyla έρχεται στις 22 Μαΐου

21.05.2026
Harry Styles tour: Η εντυπωσιακή παραγωγή αλλάζει τη σκηνική διάταξη μετά από θύελλα αντιδράσεων
Μουσικά Νέα

Harry Styles tour: Η εντυπωσιακή παραγωγή αλλάζει τη σκηνική διάταξη μετά από θύελλα αντιδράσεων

21.05.2026
«Τραγουδήστε, όχι κινητά» – Το μήνυμα των Iron Maiden πριν τη συναυλία στο ΟΑΚΑ
Μουσικά Νέα

«Τραγουδήστε, όχι κινητά» – Το μήνυμα των Iron Maiden πριν τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

21.05.2026
«The Cure»: Το νέο τραγούδι της Olivia Rodrigo έγινε viral πριν κυκλοφορήσει
Μουσικά Νέα

«The Cure»: Το νέο τραγούδι της Olivia Rodrigo έγινε viral πριν κυκλοφορήσει

21.05.2026
«Έδωσα την ψυχή μου»: Ο Akylas εξηγεί γιατί ζήτησε συγγνώμη
EUROVISION

«Έδωσα την ψυχή μου»: Ο Akylas εξηγεί γιατί ζήτησε συγγνώμη

21.05.2026
Ariana Grande: Το «Dangerous Woman» επιστρέφει 10 χρόνια μετά
Μουσικά Νέα

Ariana Grande: Το «Dangerous Woman» επιστρέφει 10 χρόνια μετά

21.05.2026
Έλενα Παπαρίζου: 21 χρόνια από τη θρυλική νίκη της στη Eurovision
EUROVISION

Έλενα Παπαρίζου: 21 χρόνια από τη θρυλική νίκη της στη Eurovision

21.05.2026
Eurovision 2026: «Είμαι ευγνώμων για το ταξίδι που ζήσαμε» – Η πρώτη ανάρτηση του Φωκά Ευαγγελινού
EUROVISION

Eurovision 2026: «Είμαι ευγνώμων για το ταξίδι που ζήσαμε» – Η πρώτη ανάρτηση του Φωκά Ευαγγελινού

21.05.2026
Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη