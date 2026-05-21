Οι Iron Maiden στην Αθήνα: Ποιες είναι οι οδηγίες για το live στο ΟΑΚΑ

Όσα πρέπει να γνωρίζεις για το μεγάλο metal live των Iron Maiden, το Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ, εν όψει της κακοκαιρίας

Το ΟΑΚΑ ετοιμάζεται να υποδεχτεί ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα live της χρονιάς, με τους Iron Maiden να ανεβαίνουν στη σκηνή το Σάββατο 23 Μαΐου στο πλαίσιο της επετειακής τους περιοδείας «Run For Your Lives». Παρά το γεγονός ότι ο καιρός δείχνει απρόβλεπτος, οι διοργανωτές ξεκαθαρίζουν πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση αναβολής ή αλλαγής στο πρόγραμμα.

Το κοινό ήδη μετρά αντίστροφα για μια βραδιά γεμάτη heavy metal ενέργεια και ιστορικά κομμάτια. Το γεγονός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη ένταση, καθώς έρχεται αμέσως μετά το sold-out show των Metallica στο ίδιο στάδιο. Όλα δείχνουν πως το ΟΑΚΑ θα ζήσει ξανά μια μεγάλη metal γιορτή.

Οι Iron Maiden επιστρέφουν στην Ελλάδα για να γιορτάσουν 50 χρόνια πορείας, παρουσιάζοντας ένα setlist που θα εστιάζει στα πρώτα δέκα άλμπουμ τους. Μαζί τους στη σκηνή θα βρίσκονται και οι Anthrax ως special guests, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον πήχη της βραδιάς. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι πόρτες ανοίγουν στις 17:00, οι Anthrax εμφανίζονται στις 19:00 και οι Iron Maiden στις 20:40.

Οι διοργανωτές έχουν ήδη εκδώσει αναλυτική ενημέρωση προς το κοινό, ζητώντας προετοιμασία για πιθανές δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι προβλέψεις δείχνουν βροχή από το πρωί και πιθανές καταιγίδες μέσα στην ημέρα στο Μαρούσι, γεγονός που κάνει την κατάσταση πιο απαιτητική για τους θεατές.

Παρά τον καιρό, το show θα πραγματοποιηθεί κανονικά και οι οδηγίες προς τους fans είναι σαφείς: αδιάβροχο ή poncho απαραίτητα. Οι ομπρέλες δεν επιτρέπονται για λόγους ασφαλείας, όπως επίσης και οι μεγάλες τσάντες ή σακίδια άνω του Α4. Οι διοργανωτές τονίζουν ότι στόχος είναι η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της συναυλίας, ώστε το κοινό να απολαύσει το live χωρίς προβλήματα.

Όλοι ελπίζουν πως, παρά τη βροχή, η ατμόσφαιρα θα παραμείνει εκρηκτική και αντάξια της ιστορίας των Iron Maiden. Μια βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη για τους fans του συγκροτήματος στην Αθήνα.

