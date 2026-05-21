Ιωάννα Τούνη: Το «ταξίδι-express» στις Κάννες για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Η Ιωάννα Τούνη ετοιμάζεται για μία ακόμη εντυπωσιακή διεθνή εμφάνιση, καθώς όπως αποκάλυψε μέσα από τα social media της, ταξιδεύει στις Κάννες για να βρεθεί στο κόκκινο χαλί του διάσημου Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Η γνωστή influencer μοιράστηκε το νέο της σχέδιο με τους followers της το πρωί της Πέμπτης 21 Μαΐου, προκαλώντας αμέσως μεγάλο ενδιαφέρον.

Το ταξίδι, όπως τόνισε, οργανώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Παρόλα αυτά, δείχνει ενθουσιασμένη για την εμπειρία που την περιμένει στη Γαλλία. Πρόκειται για μια ακόμη δημόσια εμφάνιση που αναμένεται να συζητηθεί.

Το ζευγάρι της χρονιάς: Ιωάννα Τούνη – Δημήτρης Σπυριδωνίδης τραγουδούν μαζί στο live του Σάκη Ρουβά

Όπως εξήγησε η ίδια σε βίντεο που δημοσίευσε, η απόφαση πάρθηκε «σαν την τρελή», με όλες τις λεπτομέρειες να κλείνονται μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Η παραμονή της στις Κάννες θα είναι εξαιρετικά σύντομη, καθώς θα μείνει λιγότερο από 24 ώρες αποκλειστικά για την εμφάνισή της στο red carpet.

Η Ιωάννα Τούνη άφησε επίσης να εννοηθεί ότι θα μοιραστεί αναλυτικά την εμπειρία της σε επόμενο story, αποκαλύπτοντας πώς κατάφερε να εξασφαλίσει πρόσβαση σε έναν χώρο που, όπως είπε, δεν είναι εύκολα προσβάσιμος. Συγκεκριμένα ανέφερε πως τέτοιες προσκλήσεις συνήθως δίνονται μέσω χορηγών ή σε πρόσωπα του κινηματογραφικού χώρου, κάτι που η ίδια δεν είναι, όπως σημείωσε με ειλικρίνεια.

https://www.instagram.com/j.touni/?hl=el

Η influencer δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «πανηγυρίζει από τη χαρά της», ενώ ετοιμάζεται ήδη για το ταξίδι=αστραπή στη Γαλλική Ριβιέρα. Η εμφάνισή της στο Φεστιβάλ Καννών αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα, καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο πολυσυζητημένα events παγκοσμίως. Μετά την άφιξή της, όπως υποσχέθηκε, θα αποκαλύψει περισσότερα για όλο το παρασκήνιο της συμμετοχής της.

Διάβασε επίσης: