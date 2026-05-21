Κάννες 2026: Το «The Man I Love» με τον Rami Malek συγκλονίζει και αποθεώνεται με 10λεπτο standing ovation

Η πρεμιέρα του «The Man I Love» στο Φεστιβάλ Καννών 2026 μετατράπηκε σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της διοργάνωσης, με το κοινό να χαρίζει στην ταινία ένα εντυπωσιακό 10λεπτο χειροκρότημα

Η πρεμιέρα της ταινίας «The Man I Love» του Ira Sachs στο Φεστιβάλ Καννών 2026 εξελίχθηκε σε μία από τις πιο δυνατές στιγμές της φετινής διοργάνωσης, καθώς το κοινό χάρισε στην ταινία ένα παρατεταμένο χειροκρότημα διάρκειας 10 λεπτών. Η ταινία, με πρωταγωνιστή τον Rami Malek, προβλήθηκε στο Grand Théâtre Lumière και κατάφερε να συγκινήσει βαθιά τους θεατές, επιβεβαιώνοντας από την πρώτη της προβολή πως πρόκειται για ένα από τα πιο συζητημένα φιλμ του διαγωνιστικού τμήματος.

Ο Ira Sachs επιστρέφει στις Κάννες με μια δραματική ιστορία που τοποθετείται στη Νέα Υόρκη των late ’80s, την περίοδο που η κρίση του AIDS έπληττε την καλλιτεχνική κοινότητα της πόλης. Ο Rami Malek υποδύεται τον Jimmy George, έναν performance artist του θεάτρου που ζει τις τελευταίες του στιγμές, προσπαθώντας όμως να παραμείνει ζωντανός μέσα από την τέχνη, την επιθυμία και την ανάγκη για έκφραση.

Κάννες 2026: Η Bella Hadid με look-αναφορά στη Jane Birkin που κάνει τη μόδα να γυρίζει πίσω στον χρόνο

Η ταινία εξερευνά όχι μόνο την τραγικότητα της εποχής, αλλά και την εσωτερική δύναμη των ανθρώπων που βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια ακραία ιστορική πραγματικότητα. Ο ήρωας του Malek, παρά τη διάγνωση, δεν παραιτείται από τη ζωή και συνεχίζει να αναζητά την ένταση της εμπειρίας μέχρι την τελευταία στιγμή. Στην πρεμιέρα στο Cannes Film Festival παρευρέθηκαν επίσης οι Luther Ford και Tom Sturridge, ενώ ο Ira Sachs βρέθηκε στο πλευρό των ηθοποιών και της ομάδας παραγωγής, με περίπου 100 συντελεστές να παρακολουθούν την προβολή. Το κοινό αντέδρασε με έντονη συγκίνηση, επιβραβεύοντας την ταινία με ένα από τα πιο θερμά standing ovations της φετινής χρονιάς.

Η κριτική υποδοχή ήταν εξίσου θετική, με αναφορές να τονίζουν πως ο Ira Sachs καταφέρνει να προσεγγίσει μια σκοτεινή ιστορική περίοδο όχι μόνο μέσα από τη θλίψη, αλλά και μέσα από την επιμονή για ζωή και δημιουργία. Όπως σημειώνεται, η ταινία λειτουργεί ως ένα συναισθηματικό αντίβαρο σε άλλα έργα που έχουν ασχοληθεί με την ίδια εποχή, επιλέγοντας μια πιο ανθρώπινη και φωτεινή προσέγγιση.





Ο Rami Malek ξεχωρίζει με μια ερμηνεία που ήδη συζητιέται έντονα στο φεστιβάλ, καθώς αποδίδει με λεπτότητα και ένταση τον εσωτερικό αγώνα ενός καλλιτέχνη που προσπαθεί να διατηρήσει την ταυτότητά του απέναντι στην απώλεια και την ασθένεια. Το «The Man I Love» φαίνεται πως έρχεται να προστεθεί στη λίστα των πιο σημαντικών ταινιών του φετινού διαγωνιστικού προγράμματος, αφήνοντας ήδη ισχυρό αποτύπωμα από την πρώτη του προβολή στις Κάννες.

Cannes 2026: Η τιμητική βράβευση στον John Travolta που αιφνιδίασε το Hollywood