Cinema 21.05.2026

Κάννες 2026: Το «The Man I Love» με τον Rami Malek συγκλονίζει και αποθεώνεται με 10λεπτο standing ovation

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η πρεμιέρα του «The Man I Love» στο Φεστιβάλ Καννών 2026 μετατράπηκε σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της διοργάνωσης, με το κοινό να χαρίζει στην ταινία ένα εντυπωσιακό 10λεπτο χειροκρότημα
Πόπη Βασιλείου

Η πρεμιέρα της ταινίας «The Man I Love» του Ira Sachs στο Φεστιβάλ Καννών 2026 εξελίχθηκε σε μία από τις πιο δυνατές στιγμές της φετινής διοργάνωσης, καθώς το κοινό χάρισε στην ταινία ένα παρατεταμένο χειροκρότημα διάρκειας 10 λεπτών. Η ταινία, με πρωταγωνιστή τον Rami Malek, προβλήθηκε στο Grand Théâtre Lumière και κατάφερε να συγκινήσει βαθιά τους θεατές, επιβεβαιώνοντας από την πρώτη της προβολή πως πρόκειται για ένα από τα πιο συζητημένα φιλμ του διαγωνιστικού τμήματος.

https://www.instagram.com/gqmiddleeast/
https://www.instagram.com/gqmiddleeast/

Ο Ira Sachs επιστρέφει στις Κάννες με μια δραματική ιστορία που τοποθετείται στη Νέα Υόρκη των late ’80s, την περίοδο που η κρίση του AIDS έπληττε την καλλιτεχνική κοινότητα της πόλης. Ο Rami Malek υποδύεται τον Jimmy George, έναν performance artist του θεάτρου που ζει τις τελευταίες του στιγμές, προσπαθώντας όμως να παραμείνει ζωντανός μέσα από την τέχνη, την επιθυμία και την ανάγκη για έκφραση.

Κάννες 2026: Η Bella Hadid με look-αναφορά στη Jane Birkin που κάνει τη μόδα να γυρίζει πίσω στον χρόνο

Η ταινία εξερευνά όχι μόνο την τραγικότητα της εποχής, αλλά και την εσωτερική δύναμη των ανθρώπων που βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια ακραία ιστορική πραγματικότητα. Ο ήρωας του Malek, παρά τη διάγνωση, δεν παραιτείται από τη ζωή και συνεχίζει να αναζητά την ένταση της εμπειρίας μέχρι την τελευταία στιγμή. Στην πρεμιέρα στο Cannes Film Festival παρευρέθηκαν επίσης οι Luther Ford και Tom Sturridge, ενώ ο Ira Sachs βρέθηκε στο πλευρό των ηθοποιών και της ομάδας παραγωγής, με περίπου 100 συντελεστές να παρακολουθούν την προβολή. Το κοινό αντέδρασε με έντονη συγκίνηση, επιβραβεύοντας την ταινία με ένα από τα πιο θερμά standing ovations της φετινής χρονιάς.

https://www.instagram.com/gqmiddleeast/
https://www.instagram.com/gqmiddleeast/

Η κριτική υποδοχή ήταν εξίσου θετική, με αναφορές να τονίζουν πως ο Ira Sachs καταφέρνει να προσεγγίσει μια σκοτεινή ιστορική περίοδο όχι μόνο μέσα από τη θλίψη, αλλά και μέσα από την επιμονή για ζωή και δημιουργία. Όπως σημειώνεται, η ταινία λειτουργεί ως ένα συναισθηματικό αντίβαρο σε άλλα έργα που έχουν ασχοληθεί με την ίδια εποχή, επιλέγοντας μια πιο ανθρώπινη και φωτεινή προσέγγιση.


Ο Rami Malek ξεχωρίζει με μια ερμηνεία που ήδη συζητιέται έντονα στο φεστιβάλ, καθώς αποδίδει με λεπτότητα και ένταση τον εσωτερικό αγώνα ενός καλλιτέχνη που προσπαθεί να διατηρήσει την ταυτότητά του απέναντι στην απώλεια και την ασθένεια. Το «The Man I Love» φαίνεται πως έρχεται να προστεθεί στη λίστα των πιο σημαντικών ταινιών του φετινού διαγωνιστικού προγράμματος, αφήνοντας ήδη ισχυρό αποτύπωμα από την πρώτη του προβολή στις Κάννες.

Cannes 2026: Η τιμητική βράβευση στον John Travolta που αιφνιδίασε το Hollywood

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Rami Malek Κάννες 2026 ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Meryl Streep – Martin Short: Το δείπνο στο Λονδίνο που αναζωπύρωσε τα σενάρια για τη σχέση τους

Meryl Streep – Martin Short: Το δείπνο στο Λονδίνο που αναζωπύρωσε τα σενάρια για τη σχέση τους

21.05.2026
Επόμενο
TEDxArta 2026: Η Άρτα ετοιμάζεται για μια εμπειρία που δεν έχει ξαναζήσει

TEDxArta 2026: Η Άρτα ετοιμάζεται για μια εμπειρία που δεν έχει ξαναζήσει

21.05.2026

Δες επίσης

«Emily in Paris» στη Μύκονο: Οι 2 Ελληνίδες που συμμετέχουν στο διεθνές cast
Cinema

«Emily in Paris» στη Μύκονο: Οι 2 Ελληνίδες που συμμετέχουν στο διεθνές cast

21.05.2026
«Billy & Me»: Η βιογραφική ταινία για τον Billy Joel πριν γίνει θρύλος της μουσικής
Cinema

«Billy & Me»: Η βιογραφική ταινία για τον Billy Joel πριν γίνει θρύλος της μουσικής

21.05.2026
8 κινηματογραφικές πρεμιέρες: Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο Star Wars
Cinema

8 κινηματογραφικές πρεμιέρες: Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο Star Wars

21.05.2026
«Η Έμπιστη»: Το ανατρεπτικό θρίλερ που έρχεται στα θερινά σινεμά από 21 Μαΐου
Cinema

«Η Έμπιστη»: Το ανατρεπτικό θρίλερ που έρχεται στα θερινά σινεμά από 21 Μαΐου

20.05.2026
«Emily in Paris» στη Μύκονο: Τα backstage που δεν φαντάζεσαι από τα γυρίσματα του Netflix
Cinema

«Emily in Paris» στη Μύκονο: Τα backstage που δεν φαντάζεσαι από τα γυρίσματα του Netflix

20.05.2026
Επιστρέφει το Grey’s Anatomy: Το νέο spin off στο Δυτικό Texas με την υπογραφή της Shonda Rhimes
Cinema

Επιστρέφει το Grey’s Anatomy: Το νέο spin off στο Δυτικό Texas με την υπογραφή της Shonda Rhimes

20.05.2026
Μείωσε την επιδότηση της Οδύσσειας το ΕΚΚΟΜΕΔ κατά 5,11%
Cinema

Μείωσε την επιδότηση της Οδύσσειας το ΕΚΚΟΜΕΔ κατά 5,11%

20.05.2026
AIFF: Οι Ελληνικές Μικρές Ιστορίες στις Νύχτες Πρεμιέρας Πρόσκληση υποβολής ελληνικών ταινιών Μικρού Μήκους
Cinema

AIFF: Οι Ελληνικές Μικρές Ιστορίες στις Νύχτες Πρεμιέρας Πρόσκληση υποβολής ελληνικών ταινιών Μικρού Μήκους

20.05.2026
John Travolta: Η εξήγηση για το look που συζητήθηκε όσο κανένα άλλο στις Κάννες
Cinema

John Travolta: Η εξήγηση για το look που συζητήθηκε όσο κανένα άλλο στις Κάννες

20.05.2026
Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη