EVENTS 21.05.2026

TEDxArta 2026: Η Άρτα ετοιμάζεται για μια εμπειρία που δεν έχει ξαναζήσει

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Άρτα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μια από τις πιο πολυαναμενόμενες διοργανώσεις καινοτομίας και ανθρώπινης σύνδεσης στην Ήπειρο.
Mad.gr

Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο TEDxArta 2026 έχει ξεκινήσει και το ενδιαφέρον του κοινού ξεπερνά κάθε προσδοκία.

Με ελάχιστα εισιτήρια πλέον διαθέσιμα, η Άρτα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μια από τις πιο δυνατές και πολυαναμενόμενες διοργανώσεις ιδεών, καινοτομίας και έμπνευσης που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην περιοχή.

Το TEDxArta 2026 δεν θα είναι απλώς μια σειρά ομιλιών.
Θα είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

Ομιλητές από διαφορετικούς χώρους, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν, πρωτοποριακές ιδέες, καλλιτεχνικά δρώμενα, workshops, διαδραστικές εμπειρίες και activations θα μετατρέψουν την ημέρα του event σε μια γιορτή δημιουργικότητας, γνώσης και ανθρώπινης σύνδεσης.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία όχι μόνο να παρακολουθήσει TEDx talks υψηλού επιπέδου, αλλά και να συμμετάσχει σε παράλληλα workshops και δράσεις που θα πραγματοποιούνται στον χώρο της εκδήλωσης, δημιουργώντας ένα μοναδικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης, δικτύωσης και έμπνευσης.

Πίσω από το TEDxArta 2026 βρίσκεται μια δυναμική ομάδα νέων ανθρώπων, εθελοντών, συνεργατών και υποστηρικτών που εργάζονται αδιάκοπα εδώ και μήνες με στόχο να φέρουν στην Άρτα μια εμπειρία αντάξια διεθνών TEDx διοργανώσεων.

Η διοργάνωση έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον φορέων, εταιρειών και οργανισμών που στηρίζουν ενεργά αυτή τη νέα προσπάθεια για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου.

Το TEDxArta 2026 φιλοδοξεί να αποτελέσει την αρχή ενός νέου θεσμού για την Άρτα – μιας πλατφόρμας που θα ενώνει ιδέες, ανθρώπους, τεχνολογία, πολιτισμό και κοινωνία.

Όσοι επιθυμούν να ζήσουν από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία καλούνται να εξασφαλίσουν άμεσα τη θέση τους, καθώς τα διαθέσιμα εισιτήρια είναι πλέον ελάχιστα.

Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια: https://www.tedxarta.com/

#TEDxArta #TEDxArta2026 #TEDx #IdeasChangeEverything #Arta #Epirus #TEDx2026 #BridgingIdeasIntoReality

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad.gr

texdx

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

event TEDxArta
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Κάννες 2026: Το «The Man I Love» με τον Rami Malek συγκλονίζει και αποθεώνεται με 10λεπτο standing ovation

Κάννες 2026: Το «The Man I Love» με τον Rami Malek συγκλονίζει και αποθεώνεται με 10λεπτο standing ovation

21.05.2026
Επόμενο
Η Μαρία Ηλιάκη αφιερώνει live το «Ωραία που είναι η νύφη μας» στη Φαίη Σκορδά

Η Μαρία Ηλιάκη αφιερώνει live το «Ωραία που είναι η νύφη μας» στη Φαίη Σκορδά

21.05.2026

Δες επίσης

16ο Off-Off Athens Theatre Festival: Οι παραστάσεις της 1ης εβδομάδας στο Επί Κολωνώ
City Guide

16ο Off-Off Athens Theatre Festival: Οι παραστάσεις της 1ης εβδομάδας στο Επί Κολωνώ

21.05.2026
Φοίβος Δεληβοριάς: Ανεβάζει την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο το 2026
City Guide

Φοίβος Δεληβοριάς: Ανεβάζει την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο το 2026

21.05.2026
«Λεόντιος και Λένα» του Georg Büchner! Έρχεται στο Θέατρο 104
City Guide

«Λεόντιος και Λένα» του Georg Büchner! Έρχεται στο Θέατρο 104

21.05.2026
Εθνικό Θέατρο: Όλο το πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027
City Guide

Εθνικό Θέατρο: Όλο το πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027

21.05.2026
ZAMNA x PRIMER: Ανακοινώθηκαν τα πρώτα ονόματα!
City Guide

ZAMNA x PRIMER: Ανακοινώθηκαν τα πρώτα ονόματα!

21.05.2026
Έρχεται το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας αφιερωμένο στην «μαγεία» της τέχνης του Χορού
City Guide

Έρχεται το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας αφιερωμένο στην «μαγεία» της τέχνης του Χορού

20.05.2026
32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας – Το αναλυτικό πρόγραμμα
City Guide

32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας – Το αναλυτικό πρόγραμμα

20.05.2026
AIFF: Οι Ελληνικές Μικρές Ιστορίες στις Νύχτες Πρεμιέρας Πρόσκληση υποβολής ελληνικών ταινιών Μικρού Μήκους
Cinema

AIFF: Οι Ελληνικές Μικρές Ιστορίες στις Νύχτες Πρεμιέρας Πρόσκληση υποβολής ελληνικών ταινιών Μικρού Μήκους

20.05.2026
25 χρόνια Athens Jazz με το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων στην ιστορία του φεστιβάλ
City Guide

25 χρόνια Athens Jazz με το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων στην ιστορία του φεστιβάλ

20.05.2026
Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη