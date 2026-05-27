Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
MAD VMA 2017: Όταν η ερωτική ατμόσφαιρα του Αντώνη Ρέμου ενώθηκε με την pop ενέργεια της Demy

Ο Αντώνης Ρέμος άνοιξε τη σκηνή με ερωτικές μπαλάντες, η Demy έφερε τη διεθνή pop ενέργεια και μαζί δημιούργησαν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά acts των MAD VMA 2017
Πόπη Βασιλείου

Τα MAD VMA δεν είναι απλώς μουσικά βραβεία. Είναι εκείνη η βραδιά που η σκηνή μετατρέπεται σε ένα τεράστιο live πάρτι, όπου όλα μπορούν να συμβούν, από απρόσμενες συνεργασίες μέχρι acts που συνδυάζουν τελείως διαφορετικά μουσικά στυλ. Κάθε χρονιά το κοινό περιμένει το επόμενο viral moment, και το 2017 είχε σίγουρα τις δικές του δυνατές στιγμές που συζητήθηκαν πολύ.

Καλλιτέχνης με μαύρο σακάκι κρατάει βραβείο Mad VMA 17 μπροστά από το wall των χορηγών.
Ένας καλλιτέχνης ποζάρει στα backstage των Mad Video Music Awards 2017 κρατώντας το βραβείο του.

Μία από αυτές ήταν η εμφάνιση του Αντώνη Ρέμου μαζί με τη Demy, ένα act που ξεκίνησε χαλαρά αλλά εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο fun και πολυσυζητημένα performances της βραδιάς.

Ο Αντώνης Ρέμος ανέβηκε πρώτος στη σκηνή και έδωσε το δικό του emotional ξεκίνημα με τα «Σπασμένα κομμάτια της καρδιάς» και «Όλος δικός σου». Με τον χαρακτηριστικό του τρόπο, κράτησε το κοινό σε πιο ήρεμο mood, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη συναίσθημα και ένταση ταυτόχρονα.

Και εκεί που όλα κυλούσαν πιο «ρομαντικά», η Demy μπήκε δυναμικά στη σκηνή και άλλαξε τελείως το vibe με το «Shape of You». Ξαφνικά το κοινό πέρασε από τις μπαλάντες στον απόλυτο pop ρυθμό, με την ενέργεια να ανεβαίνει και το show να αποκτά πιο παιχνιδιάρικο χαρακτήρα.

Η τραγουδίστρια Demy στα backstage των βραβείων Mad VMA 2017.
Demy

Το φινάλε ήρθε με το «Λένε», όπου οι δύο καλλιτέχνες ενώθηκαν στη σκηνή και έδωσαν ένα δυνατό κλείσιμο σε ένα medley που είχε τα πάντα: συναίσθημα, ρυθμό και πολύ fun διάθεση. Ήταν από εκείνες τις στιγμές των MAD VMA που δεν χρειάζονται πολλά λόγια για να καταλάβεις γιατί έμειναν αξέχαστες, αφού απλά συνέβησαν και έκλεψαν την παράσταση.

