Mad Events 27.05.2026

Melisses – Courtney στα MAD VMA 2014: Το mashup «Ένα» και «Earth Song» που απογείωσε τη βραδιά

Το stage των MAD VMA 2014 μετατράπηκε σε μια έντονη μουσική εμπειρία με τις Melisses και την Courtney να παρουσιάζουν ένα απρόσμενο αλλά δυναμικό mashup
Πόπη Βασιλείου

Τα MAD VMA είναι από εκείνες τις μουσικές βραδιές που δεν περιορίζονται απλώς σε απονομές και live εμφανίσεις. Είναι ένα ετήσιο pop event όπου η μουσική συναντά το θέαμα, οι συνεργασίες γίνονται viral και κάθε stage στιγμή έχει τη δυναμική να μείνει στη μνήμη σου για χρόνια. Αν τα σκεφτείς σαν τηλεοπτική εμπειρία, είναι η βραδιά που όλα μπορούν να συμβούν, από απρόσμενα mashups μέχρι performances που συζητιούνται έντονα την επόμενη μέρα.

Το 2014, μία από αυτές τις στιγμές ανήκε ξεκάθαρα στους Melisses και την Courtney, όταν ανέβηκαν στη σκηνή των MAD VMA και παρουσίασαν ένα ιδιαίτερο mashup που ένωσε το τραγούδι «Ένα» με το θρυλικό «Earth Song». Από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα, η ενέργεια στη σκηνή άλλαξε και το κοινό βρέθηκε μπροστά σε κάτι που δεν έμοιαζε με μια συνηθισμένη live εμφάνιση.

Η μετάβαση ανάμεσα στα δύο τραγούδια δημιούργησε ένα ενδιαφέρον μουσικό contrast, συνδυάζοντας το ελληνικό pop στοιχείο των Melisses με τη διεθνή, πιο δραματική δυναμική του «Earth Song». Η Courtney έδωσε μια επιπλέον σκηνική ένταση, κάνοντας το αποτέλεσμα να μοιάζει περισσότερο με ολοκληρωμένη performance παρά με απλό live act. Και έτσι απλά έγινε το hit του καλοκαιριού και ακόμη και τώρα όταν το ακούς σε κάνει να θες να χορέψεις και να τραγουδήσεις.

Στα MAD VMA 2014, τέτοιου είδους συνεργασίες δεν ήταν απλώς μέρος του προγράμματος, αλλά ο πυρήνας της εμπειρίας: απρόβλεπτα μουσικά παντρέματα που έδιναν νέα ζωή σε γνωστά τραγούδια και έκαναν το κοινό να αντιδρά αυθόρμητα. Το συγκεκριμένο mashup ήταν ακριβώς αυτό το είδος στιγμής που σε κάνει να σηκώσεις το βλέμμα από την οθόνη και να πεις ότι βλέπεις κάτι ξεχωριστό.

Η εμφάνιση των Melisses και της Courtney παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα acts που θυμούνται όσοι παρακολούθησαν εκείνη τη χρονιά τα βραβεία, αποδεικνύοντας πως στα MAD VMA οι πιο απρόσμενοι συνδυασμοί είναι συχνά και οι πιο δυνατοί.

COURTNEY Mad Video Music Awards MAD VMA 2026 MELISSES
«Memory Lane»: Οι Tokio Hotel επιστρέφουν με τον πιο νοσταλγικό τρόπο
«Memory Lane»: Οι Tokio Hotel επιστρέφουν με τον πιο νοσταλγικό τρόπο

«Μόνο Με Σένα»: Η live στιγμή του Γιώργου Σαμπάνη στα MAD VMA 2023 που έκανε τη σκηνή να γεμίσει συναίσθημα
«Μόνο Με Σένα»: Η live στιγμή του Γιώργου Σαμπάνη στα MAD VMA 2023 που έκανε τη σκηνή να γεμίσει συναίσθημα

Ο José James επιστρέφει στην Αθήνα για μοναδική jazz συναυλία
Ο José James επιστρέφει στην Αθήνα για μοναδική jazz συναυλία

Nelly Furtado – DVBBS: Το «Torture of the Heart» φέρνει το πιο αναμενόμενο μουσικό comeback
Nelly Furtado – DVBBS: Το «Torture of the Heart» φέρνει το πιο αναμενόμενο μουσικό comeback

Mariah Carey: Όταν η φαντασία της γίνεται ήχος – Ένα viral μουσικό στιγμιότυπο
Mariah Carey: Όταν η φαντασία της γίνεται ήχος – Ένα viral μουσικό στιγμιότυπο

Οι καλλιτέχνες που ξέρουμε μέχρι τώρα ότι θα εμφανιστούν στα MAD VMA 2026
Οι καλλιτέχνες που ξέρουμε μέχρι τώρα ότι θα εμφανιστούν στα MAD VMA 2026

«Better times»: Η νέα συνεργασία Robin Schulz feat. BARBZ είναι το απόλυτο dance anthem
«Better times»: Η νέα συνεργασία Robin Schulz feat. BARBZ είναι το απόλυτο dance anthem

«Welcome to L World»: Η Lila έρχεται με την πιο εκρηκτική καλοκαιρινή συναυλία στην Τεχνόπολη Αθηνών
«Welcome to L World»: Η Lila έρχεται με την πιο εκρηκτική καλοκαιρινή συναυλία στην Τεχνόπολη Αθηνών

Drake: Νέο παγκόσμιο επίτευγμα – Ο καλλιτέχνης που ξεπέρασε τον Michael Jackson στα No.1 hits
Drake: Νέο παγκόσμιο επίτευγμα – Ο καλλιτέχνης που ξεπέρασε τον Michael Jackson στα No.1 hits

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

