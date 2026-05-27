Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 27.05.2026

Ο Ricky Martin επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από 10 χρόνια στο HeritageLive Festival

Ο Ricky Martin επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από 10 χρόνια με μεγάλη συναυλία στο Sandringham Estate
Ειρήνη Στόφυλα

Ο Ricky Martin επιστρέφει δυναμικά στη σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου, έπειτα από μια απουσία που κρατά σχεδόν μία δεκαετία. Ο διεθνής σταρ της latin pop ετοιμάζεται για μια μεγάλη συναυλία που ήδη έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των fans, σηματοδοτώντας την επιστροφή του σε μια από τις πιο σημαντικές μουσικές αγορές του κόσμου.

Η μεγάλη εμφάνιση θα πραγματοποιηθεί στο βασιλικό κτήμα Sandringham Estate στο Νόρφολκ, στις 22 Αυγούστου, και θα είναι η μοναδική συναυλία του Ricky Martin στο Ηνωμένο Βασίλειο για το 2026. Το event αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες θεατές, καθώς συνδυάζει τη λάμψη ενός παγκόσμιου pop icon με έναν ιστορικό και ιδιαίτερο χώρο.

Το μήνυμα του Ricky Martin στον Bad Bunny μετά τον θρίαμβό του στα Grammy

Στη σκηνή θα τον πλαισιώσουν επίσης γνωστά ονόματα της βρετανικής μουσικής σκηνής, όπως οι Sugababes, ο Olly Alexander και η Sophie Castillo, δημιουργώντας ένα line-up που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη pop ενέργεια και νοσταλγία.

Η συναυλία εντάσσεται στο πλαίσιο του φεστιβάλ HeritageLive Festival, το οποίο κάθε χρόνο φιλοξενεί μεγάλα διεθνή ονόματα και ξεχωριστές μουσικές βραδιές σε ιστορικές τοποθεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο ίδιο φεστιβάλ έχουν ήδη ανακοινωθεί εμφανίσεις από τον Lionel Richie και τον θρυλικό κιθαρίστα των Cream, Eric Clapton, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το κύρος της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του φεστιβάλ, Giles Cooper, το ενδιαφέρον για τη φετινή διοργάνωση είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που έχουμε τον Ricky Martin να δίνει συναυλία στο πλαίσιο του προγράμματος του 2026».

Η επιστροφή του Ricky Martin στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από τόσο μεγάλο διάστημα θεωρείται ήδη ένα από τα πιο αναμενόμενα μουσικά γεγονότα της χρονιάς, με τους fans να περιμένουν ένα show γεμάτο ενέργεια, επιτυχίες και latin ρυθμό.

Melisses – Courtney στα MAD VMA 2014: Το mashup «Ένα» και «Earth Song» που απογείωσε τη βραδιά

Το καλοκαιρινό μανικιούρ της Hailey Bieber που μπορείς να αντιγράψεις εύκολα στο σπίτι

«Memory Lane»: Οι Tokio Hotel επιστρέφουν με τον πιο νοσταλγικό τρόπο
«Μόνο Με Σένα»: Η live στιγμή του Γιώργου Σαμπάνη στα MAD VMA 2023 που έκανε τη σκηνή να γεμίσει συναίσθημα
Ο José James επιστρέφει στην Αθήνα για μοναδική jazz συναυλία
Nelly Furtado – DVBBS: Το «Torture of the Heart» φέρνει το πιο αναμενόμενο μουσικό comeback
Mariah Carey: Όταν η φαντασία της γίνεται ήχος – Ένα viral μουσικό στιγμιότυπο
Οι καλλιτέχνες που ξέρουμε μέχρι τώρα ότι θα εμφανιστούν στα MAD VMA 2026
«Better times»: Η νέα συνεργασία Robin Schulz feat. BARBZ είναι το απόλυτο dance anthem
«Welcome to L World»: Η Lila έρχεται με την πιο εκρηκτική καλοκαιρινή συναυλία στην Τεχνόπολη Αθηνών
Drake: Νέο παγκόσμιο επίτευγμα – Ο καλλιτέχνης που ξεπέρασε τον Michael Jackson στα No.1 hits
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

