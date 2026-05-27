Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Το καλοκαιρινό μανικιούρ της Hailey Bieber που μπορείς να αντιγράψεις εύκολα στο σπίτι

Το νέο καλοκαιρινό μανικιούρ της Hailey Bieber που αποθεώνει την ατέλεια και μετατρέπει το nail art σε πιο παιχνιδιάρικη και ελεύθερη μορφή έκφρασης
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν υπάρχει ένα beauty signature που έχει ταυτιστεί με τη Hailey Bieber είναι τα μίνιμαλ, καθαρά και γυαλιστερά νύχια που δείχνουν πάντα προσεγμένα χωρίς υπερβολές. Αυτή τη φορά όμως, το look της κινήθηκε σε μια πιο παιχνιδιάρικη κατεύθυνση, δείχνοντας ότι ακόμη και το minimal μπορεί να γίνει δημιουργικό και αυθόρμητο. Κατά το πρόσφατο ταξίδι της στη Σεούλ, η Hailey μοιράστηκε φωτογραφίες που αποκάλυψαν ένα διαφορετικό μανικιούρ. Μια βάση σε απαλό butter yellow συνδυασμένη με μπλε οργανικά σχήματα που έμοιαζαν σαν χειροποίητες πινελιές πάνω στο νύχι.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο σε αυτό το nail look δεν είναι η τεχνική αλλά η διάθεση πίσω από αυτό. Τα μπλε σχέδια δεν είναι συμμετρικά ούτε απόλυτα ίδια μεταξύ τους. Αντίθετα δείχνουν αυθόρμητα, σαν μικρές καλλιτεχνικές κινήσεις χωρίς προσπάθεια τελειότητας. Σε μια εποχή όπου τα social media προβάλλουν έντονα το άψογο αποτέλεσμα, αυτό το μανικιούρ λειτουργεί σχεδόν ανατρεπτικά. Προβάλλει την ιδέα ότι η ομορφιά μπορεί να είναι πιο ελεύθερη, πιο ανθρώπινη και λιγότερο αυστηρή.

Γιατί αυτό το trend ξεχωρίζει

Ο συνδυασμός butter yellow και μπλε δημιουργεί μια καλοκαιρινή αντίθεση που δείχνει φωτεινή αλλά όχι υπερβολική. Το αποτέλεσμα θυμίζει κάτι ανάμεσα σε παιχνίδι και καλλιτεχνική έκφραση, χωρίς κανόνες και περιορισμούς. Αυτό που το κάνει ξεχωριστό είναι ότι δεν απαιτεί επαγγελματική ακρίβεια για να δείχνει ωραίο. Αντίθετα, όσο πιο «χειροποίητο» είναι, τόσο πιο σύγχρονο και ενδιαφέρον φαίνεται.

Πώς μπορείς να το δοκιμάσεις εύκολα στο σπίτι

Για να δημιουργήσεις αυτό το look χρειάζεσαι λίγα μόνο υλικά. Μια butter yellow βάση, ένα μπλε βερνίκι, ένα λεπτό πινέλο για nail art ή μια οδοντογλυφίδα και ένα γυαλιστερό top coat. Αφού στεγνώσει η κίτρινη βάση, πρόσθεσε μικρά μπλε σχήματα στο κέντρο ή σε διαφορετικά σημεία κάθε νυχιού. Δεν χρειάζεται να είναι ίδια μεταξύ τους. Η φυσικότητα και η διαφοροποίηση είναι αυτό που δίνει χαρακτήρα στο αποτέλεσμα. Ολοκλήρωσε με top coat για λάμψη και διάρκεια.

Η νέα κατεύθυνση στο beauty των νυχιών

Το συγκεκριμένο trend δείχνει μια ευρύτερη αλλαγή στη φιλοσοφία του nail art. Η τελειότητα δεν είναι πλέον ο μοναδικός στόχος. Αντίθετα, η προσωπική έκφραση και η δημιουργικότητα παίζουν μεγαλύτερο ρόλο από ποτέ. Τα νύχια γίνονται μικροί καμβάδες όπου επιτρέπεται η ατέλεια και η αυθορμησία. Και αυτό ακριβώς είναι που κάνει το αποτέλεσμα πιο σύγχρονο και πιο ενδιαφέρον. Ίσως τελικά η πιο δυνατή τάση της σεζόν να είναι η ελευθερία να μην χρειάζεται τίποτα να είναι τέλειο.

