Η Bella Hadid ορίζει τις flip-flops ως την απόλυτη τάση του καλοκαιριού

Πώς οι flip-flops εξελίσσονται στο απόλυτο must-have του καλοκαιριού 2026, συνδυάζοντας την άνεση με την υψηλή αισθητική του street style

Το καλοκαίρι του 2026 επαναπροσδιορίζει τους κανόνες της υπόδησης, τοποθετώντας τις flip-flops στην κορυφή των τάσεων. Αυτό που κάποτε περιοριζόταν αποκλειστικά στα όρια της παραλίας, αποτελεί πλέον το πιο ευέλικτο αξεσουάρ για τις εμφανίσεις στην πόλη, συνδυάζοντας την απόλυτη άνεση με τον δυναμισμό της υψηλής μόδας.

Η φετινή τάση αντλεί έμπνευση απευθείας από τα διεθνή catwalks, όπου οι κλασικές σαγιονάρες μεταμορφώθηκαν σε premium επιλογές. Με δερμάτινες υφές και λιτές γραμμές, το συγκεκριμένο στυλ παπουτσιού αναβαθμίζει ακόμα και τα πιο απλά σύνολα, προσδίδοντας έναν αέρα ανεπιτήδευτης κομψότητας. Η τάση της σεζόν επιτάσσει τον συνδυασμό των flip-flops με midi φορέματα σε minimal γραμμές, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που εκπέμπει φρεσκάδα και σιγουριά.

Η πρόσφατη εμφάνιση της Bella Hadid στο Σεν Τροπέ επιβεβαίωσε την κυριαρχία αυτού του στυλ. Επιλέγοντας ένα midi φόρεμα με V λαιμόκοψη σε συνδυασμό με δερμάτινες flip-flops, απέδειξε πως η ισορροπία μεταξύ πρακτικότητας και στυλ είναι το ζητούμενο του καλοκαιριού. Τα αξεσουάρ, όπως οι πλεκτές τσάντες ώμου και τα διακριτικά χρυσά κοσμήματα, ολοκληρώνουν το look, υπογραμμίζοντας ότι το καλοκαιρινό ντύσιμο για το 2026 βασίζεται στην ουσία και την effortless αισθητική.

Είναι η εποχή που το casual ύφος συναντά το street style, κάνοντας τις flip-flops τον αδιαφιλονίκητο σύμμαχο κάθε εμφάνισης, από τις ηλιόλουστες βόλτες στην πόλη μέχρι τις καλοκαιρινές αποδράσεις.

