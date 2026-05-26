Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Fashion 26.05.2026

Ο Bad Bunny κάνει τη μεγάλη ανατροπή στη μόδα και φέρνει την επιστροφή της κλασικής βερμούδας

Ο Bad Bunny φέρνει την επανάσταση στην ανδρική μόδα επαναφέροντας τη βερμούδα στο κανονικό της μήκος
Μαρία Χατζηγιάννη

Για χρόνια, η ανδρική μόδα του καλοκαιριού έμοιαζε να έχει εγκλωβιστεί σε μια μάχη εντυπώσεων, όπου το μήκος του σορτς λειτουργούσε ως δείκτης αυτοπεποίθησης. Από τα «hot pants» του Paul Mescal που έκαναν θραύση το 2020 μέχρι τις τολμηρές εμφανίσεις του Alexander Skarsgård το 2025, τα εξαιρετικά κοντά σορτς, συχνά με ραφή μόλις 3 ιντσών, κυριάρχησαν στα catwalks και στις βιτρίνες των μεγάλων καταστημάτων. Ωστόσο, το καλοκαίρι του 2026 φαίνεται να φέρνει μια αναπάντεχη αλλαγή πλεύσης.

Την πιο ηχηρή παρέμβαση στο ζήτημα έκανε αυτή την εβδομάδα ο Bad Bunny. Μέσα από την πρώτη του συλλογή για λογαριασμό της Zara, ο super star από το Πουέρτο Ρίκο προτείνει κάτι που φαντάζει πλέον επαναστατικό στην απλότητά του: μια βερμούδα σε «σοκαριστικά κανονικό» μήκος, που σταματά λίγα εκατοστά πάνω από το γόνατο. Για πολλούς άνδρες, αυτή η επιλογή αποτελεί μια ανακούφιση από την τάση που απαιτούσε τα πόδια να είναι εκτεθειμένα στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Δεν είναι μόνο ο Bad Bunny που υιοθετεί αυτή τη «μετριοπαθή» προσέγγιση. Οι επαγγελματίες αθλητές του τένις, όπως ο Grigor Dimitrov, επιλέγουν πλέον σταθερά μακρύτερα σορτς στα γήπεδα, μια τάση που περνά άμεσα στην καθημερινή ένδυση. Σύμφωνα με τον Hikmat Mohammed, beauty editor της Vogue Business, παρατηρούμε μια φυσική μετατόπιση προς τη χαλάρωση. «Υπάρχει μια κίνηση προς το πιο άνετο, το πιο χαλαρό και το πιο “slouchy”», σημειώνει, υποστηρίζοντας πως οι άνδρες αναζητούν πλέον μια πιο άνετη σχέση με το σώμα τους, μακριά από τον περιορισμό των στενών και κοντών ρούχων.

Η θεωρία του «πολιτικού» σορτς

Στη συζήτηση μπήκε, κάπως απρόσμενα, και ο πολιτικός κόσμος. Μετά την εμφάνιση του Andy Burnham με εξαιρετικά κοντά αθλητικά σορτς, η συζήτηση για τα όρια του στυλ φούντωσε ξανά. Όπως συμβαίνει συχνά στη μόδα, ορισμένες στιλιστικές επιλογές που γίνονται αντικείμενο σχολιασμού μπορούν να σημάνουν το τέλος μιας τάσης. Αντίστοιχα, υπάρχει και η οικονομική διάσταση: η θεωρία του «hemline index» υποστηρίζει πως τα ρούχα τείνουν να «κονταίνουν» σε περιόδους ευημερίας. Ίσως η επιστροφή στο πιο μακρύ μήκος να αποτελεί και ένα κοινωνικό σχόλιο για τους καιρούς που ζούμε.

Είναι το τέλος των micro-shorts;

Παρά τη στροφή προς το κανονικό μήκος, τα κοντά σορτς δεν πρόκειται να εξαφανιστούν. Icons όπως ο Harry Styles παραμένουν πιστοί στην αισθητική των «tiny track-shorts», και σε ορισμένα αθλητικά πλαίσια, όπως είδαμε στην καμπάνια του Hudson Williams για την Peloton, η κοντή γραμμή παραμένει λειτουργική και δημοφιλής. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Mohammed, για το 2026, το υπερβολικά κοντό σορτς μπορεί να φαντάζει πλέον «επιτηδευμένο» ή «performative».

Στο τέλος της ημέρας, η τάση του 2026 μας απελευθερώνει από τον φόβο της υπέρβασης. Είτε επιλέγετε ένα σορτς που αγκαλιάζει τον μηρό είτε ένα που ακουμπά το γόνατο, το σημαντικότερο είναι η άνεση. Αν παρακολουθείτε τις τάσεις με το άγχος του χρηματιστηρίου, η απάντηση είναι απλή: ό,τι φοράγατε μέχρι σήμερα, παραμένει μια απόλυτα έγκυρη επιλογή.

Shakira: «Έχω περάσει τόσο πολύ πόνο» – Η πιο ειλικρινής εξομολόγηση για τον χωρισμό από τον Piqué

Γιάννης Αντετοκούνμπο & The Rock: Το viral promo της Disney για τη Μοάνα

