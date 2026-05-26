Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb News 26.05.2026

Shakira: «Έχω περάσει τόσο πολύ πόνο» – Η πιο ειλικρινής εξομολόγηση για τον χωρισμό από τον Piqué

Η Shakira εξηγεί πώς ο χωρισμός από τον Piqué και οι οικογενειακές δοκιμασίες την οδήγησαν σε μια νέα αντίληψη για τη ζωή, την ανθεκτικότητα και τον εαυτό της
Πόπη Βασιλείου

Η Shakira και ο Gerard Piqué υπήρξαν για περισσότερα από 10 χρόνια ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και φωτογραφημένα ζευγάρια της παγκόσμιας showbiz, με μια σχέση που έμοιαζε να συνδυάζει ιδανικά την οικογενειακή ισορροπία, την καριέρα και μια δημόσια εικόνα σχεδόν αψεγάδιαστη. Υπάρχουν, άλλωστε, ιστορίες στη showbiz που μοιάζουν με παραμύθια όσο διαρκούν και με σιωπηλές ανατροπές όταν τελειώνουν. Η δική τους ήταν ακριβώς μία από αυτές. Όμως, ο χωρισμός τους το 2022 δεν έβαλε απλώς τέλος σε μια σχέση, αλλά άνοιξε για τη Shakira ένα νέο, πιο σκοτεινό αλλά και βαθιά μεταμορφωτικό κεφάλαιο ζωής, μέσα από το οποίο επαναπροσδιορίζει τον εαυτό της, τις προτεραιότητές της και τον τρόπο που βλέπει πλέον την έννοια της οικογένειας και της προσωπικής ανθεκτικότητας.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στους The Times, η Shakira επέλεξε να μιλήσει με σπάνια ειλικρίνεια για εκείνη την περίοδο, περιγράφοντάς την ως «την πιο σκοτεινή στιγμή» της ζωής της. Δεν πρόκειται, όπως ξεκαθάρισε, για έναν απλό χωρισμό, αλλά για τη διάλυση της οικογένειας που είχε χτίσει και οραματιστεί να κρατήσει για πάντα. Αυτή η φράση από μόνη της αποτυπώνει το μέγεθος της συναισθηματικής απώλειας που βίωσε.

Την ίδια περίοδο, η ζωή της επιβάρυνε ακόμη περισσότερο, καθώς ο πατέρας της αντιμετώπισε ένα σοβαρό ατύχημα. Η διπλή αυτή πίεση, προσωπική και οικογενειακή, την έφερε αντιμέτωπη με μια συναισθηματική κατάσταση που, όπως παραδέχεται, δεν είχε βιώσει ποτέ ξανά σε τέτοια ένταση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Shakira αναγκάστηκε να ανακαλύψει αντοχές που δεν ήξερε ότι διέθετε.

Η Shakira και ο Gerard Piqué σε εκδήλωση.
Η Shakira και ο Gerard Piqué ποζάρουν μαζί μπροστά από μια έκθεση φωτογραφίας.

«Έχω περάσει τόσο πολύ πόνο, αλλά αυτό με έκανε ίσως πιο σοφή ή, τουλάχιστον, πιο δυνατή», σημείωσε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως η εμπειρία αυτή δεν έμεινε μόνο ως τραύμα, αλλά μετατράπηκε σε διαδικασία εξέλιξης. Η ίδια υπογράμμισε ότι είναι εντυπωσιακό να συνειδητοποιείς πόση ανθεκτικότητα κρύβει ο άνθρωπος μέσα του, ειδικά όταν η ζωή τον φέρνει στα όριά του. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Shakira τόνισε πως οι δύσκολες στιγμές λειτουργούν συχνά ως καταλύτης αυτογνωσίας. «Μέσα από τις δυσκολίες και τον πόνο ανακαλύπτουμε πόσο δυνατοί μπορούμε να γίνουμε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η εμπειρία της την έκανε να εκτιμήσει βαθύτερα τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα της.

Ανάμεσα σε αυτούς, ξεχώρισε η στήριξη φίλων από τον χώρο της μουσικής, όπως ο Chris Martin και η Adele. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η συμβολική κίνηση του Chris Martin, ο οποίος της έστειλε μια εικόνα ενός σπασμένου αγγείου που έχει επιδιορθωθεί με χρυσό, εμπνευσμένο από την ιαπωνική τέχνη kintsugi, υπενθυμίζοντάς της πως οι «ρωγμές» μπορούν να μετατραπούν σε πηγή ομορφιάς και δύναμης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η σημερινή της στάση απέναντι στον Gerard Piqué. Παρότι ο χωρισμός τους ήταν δύσκολος, η Shakira δηλώνει ότι διατηρεί μέσα της ευγνωμοσύνη για τον πατέρα των παιδιών της, Milan και Sasha, καθώς όπως λέει «Θα έχω πάντα αυτή την ευγνωμοσύνη στην καρδιά μου για τον πατέρα των παιδιών μου και για το ότι με έκανε τη μητέρα που είμαι σήμερα». Αυτή η τοποθέτηση δείχνει μια πιο ώριμη και συμφιλιωμένη ματιά απέναντι στο παρελθόν.

Carys Douglas: Η κόρη των Michael Douglas και Catherine Zeta-Jones κάνει το πρώτο της θεατρικό βήμα

Ο Bad Bunny κάνει τη μεγάλη ανατροπή στη μόδα και φέρνει την επιστροφή της κλασικής βερμούδας

