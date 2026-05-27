Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 27.05.2026

«Τρελάθηκα»: Η Κατερίνα Ζαρίφη έπεσε θύμα fake εικόνας AI

Η Κατερίνα Ζαρίφη μιλά για fake AI εικόνα που τη δείχνει με παιδί και προκάλεσε αντιδράσεις και ρατσιστικά σχόλια
Ειρήνη Στόφυλα

Ένα σοκαριστικό περιστατικό με «πρωταγωνιστή» την τεχνητή νοημοσύνη περιέγραψε η Κατερίνα Ζαρίφη, μέσα από την εκπομπή «Buongiorno». Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως βρέθηκε στο επίκεντρο μιας ψευδούς ιστορίας που δημιουργήθηκε μέσω AI, η οποία τη συνόδευε με μια κατασκευασμένη εικόνα και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media.

Το περιστατικό, όπως είπε, την επηρέασε βαθιά ψυχολογικά, καθώς ξαφνικά βρέθηκε να απολογείται για κάτι που δεν συνέβη ποτέ. Η υπόθεση ανοίγει ξανά τη συζήτηση γύρω από τα όρια και τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή ενημέρωση.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε on air, η κατάσταση ξέφυγε όταν κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο μια ψεύτικη φωτογραφία που τη δείχνει να έχει υιοθετήσει ένα παιδί από την Αφρική, κάτι που δεν ισχύει. Όπως εξήγησε, όλα ξεκίνησαν μετά από δημόσια συζήτηση που είχε κάνει για την υιοθεσία, η οποία όμως παρερμηνεύτηκε και «μετατράπηκε» σε fake είδηση μέσω AI εικόνας. Η ψεύτικη φωτογραφία έκανε τον γύρο των social media, προκαλώντας τόσο θετικά όσο και αρνητικά σχόλια, ενώ δεν έλειψαν και ρατσιστικές επιθέσεις προς το πρόσωπό της.

Η ίδια, μιλώντας ζωντανά, περιέγραψε με έντονη συγκίνηση τι συνέβη, λέγοντας: «Χθες έπεσα θύμα του ΑΙ. Προχθές συζητούσαμε και λέγαμε για την υιοθεσία… Βγήκε αυτή η φωτογραφία με το παιδί που υποτίθεται ότι έχω υιοθετήσει. Αρχίζω να λαμβάνω συγχαρητήρια από κάποιους για το παιδί που υιοθέτησα, αλλά άρχισα να δέχομαι και ρατσιστική επίθεση από κάποιους που υιοθέτησα ένα μαύρο παιδάκι. Το λέω και ανατριχιάζω. Εμένα αυτό με διέλυσε ψυχολογικά χθες. Ήμουν στην πρόβα του θεάτρου και διαλύθηκα ψυχολογικά. Τρελάθηκα με τα ρατσιστικά σχόλια».

Η Κατερίνα Ζαρίφη δεν έκρυψε ότι η εμπειρία αυτή την τάραξε ιδιαίτερα, τονίζοντας πόσο εύκολα μπορεί μια ψεύτικη εικόνα να δημιουργήσει λάθος εντυπώσεις και να προκαλέσει κύμα αντιδράσεων. Το περιστατικό έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν ανησυχία για την ταχύτητα με την οποία διαδίδονται πλέον τα AI-generated fake περιεχόμενα.

Η υπόθεση της Ζαρίφη έρχεται να προστεθεί σε μια ολοένα αυξανόμενη λίστα περιστατικών όπου δημόσια πρόσωπα γίνονται στόχος παραπληροφόρησης μέσω τεχνητής νοημοσύνης, αναδεικνύοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή και έλεγχο στο τι κυκλοφορεί online.

