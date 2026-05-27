Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Cinema 27.05.2026

«Toy Story 5»: Η απρόβλεπτη μεταμόρφωση του Bad Bunny σε animated πίτσα με γυαλιά

Το νέο trailer του «Toy Story 5» γεμίζει με περίεργες εκπλήξεις, αστεία για τον Woody και έναν χαρακτήρα του Bad Bunny που ήδη μονοπωλεί τα social media
Πόπη Βασιλείου

Το «Toy Story 5» δεν δείχνει διατεθειμένο να παίξει με ασφάλεια. Η Pixar επιστρέφει με μία από τις πιο πολυσυζητημένες συνέχειες των τελευταίων χρόνων και, αυτή τη φορά, φαίνεται πως θέλει να αιφνιδιάσει το κοινό με κάθε πιθανό τρόπο. Αν μεγάλωσες με τον Woody, τον Buzz Lightyear και την υπόλοιπη παρέα, ετοιμάσου να δεις το franchise να αποκτά μια εντελώς διαφορετική ενέργεια – πιο αλλόκοτη, πιο αυτοσαρκαστική και ξεκάθαρα πιο «ιντερνετική» από ποτέ.

Η μεγάλη έκπληξη ακούει στο όνομα Bad Bunny. Ο παγκόσμιος μουσικός superstar μπαίνει επίσημα στο σύμπαν του «Toy Story» και όχι, δεν θα δανείσει τη φωνή του σε κάποιο action figure ή σε έναν νέο ήρωα τύπου space ranger. Αντίθετα, η Pixar τον μεταμορφώνει σε έναν χαρακτήρα που ήδη μοιάζει έτοιμος να γίνει viral: μια πίτσα που φορά γυαλιά ηλίου και ονομάζεται «Pizza With Sunglasses». Ναι, αυτό είναι το πραγματικό όνομα του χαρακτήρα και ακριβώς γι’ αυτό το internet έχει πάθει εμμονή μαζί του.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Pixar μαζί με το πρώτο clip του χαρακτήρα, το «Pizza With Sunglasses» είναι μέρος μιας μικρής ομάδας ξεχασμένων παιχνιδιών που ζουν μέσα σε μια εγκαταλελειμμένη αποθήκη σε πίσω αυλή. Η αισθητική του χαρακτήρα μοιάζει επίτηδες υπερβολική: χαλαρός, μυστηριώδης, αμίλητος αλλά με έντονη παρουσία, σαν να ξέρει ότι όλοι θα μιλούν γι’ αυτόν πριν καν κυκλοφορήσει η ταινία.

Και κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι η Pixar δεν δημιούργησε απλώς έναν ακόμα side χαρακτήρα. Δημιούργησε έναν ήρωα φτιαγμένο για memes, social media αποσπάσματα και endless reposts. Το timing μόνο τυχαίο δεν μοιάζει. Ο Bad Bunny παραμένει μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της pop κουλτούρας παγκοσμίως και η συμμετοχή του στο «Toy Story 5» ανοίγει αυτόματα την πόρτα σε ένα νεότερο κοινό που ίσως δεν έχει την ίδια συναισθηματική σύνδεση με την original τετράδα ταινιών. Η Pixar φαίνεται να ποντάρει σε μια νέα εποχή για το franchise, όπου η νοσταλγία συναντά τη σύγχρονη pop αισθητική.

Την ίδια στιγμή, η παραγωγή ανακοίνωσε και μία ακόμη δυνατή προσθήκη στο cast. Ο Alan Cumming θα δώσει τη φωνή του στον «Evil Bullseye», μια σκοτεινή εκδοχή του αγαπημένου αλόγου του Woody. Η είδηση προκάλεσε αμέσως αντιδράσεις, καθώς οι fans προσπαθούν ήδη να καταλάβουν αν πρόκειται για villain, για παρεξήγηση ή για κάποιο meta αστείο που θα ανατρέψει όσα ξέρεις μέχρι σήμερα για τον κόσμο του «Toy Story».

Το νέο trailer της ταινίας αποκάλυψε ακόμη μία λεπτομέρεια που έγινε θέμα συζήτησης στα social media μέσα σε λίγες ώρες. Ο Woody αποκτά νέο παρατσούκλι: «Stuffalo Bill». Και φυσικά, η ατάκα για τη φαλάκρα του δεν πέρασε απαρατήρητη.


Η Pixar φαίνεται πως αυτή τη φορά επιλέγει να αυτοσαρκαστεί πιο ανοιχτά από ποτέ. Οι δημιουργοί γνωρίζουν καλά ότι το κοινό που μεγάλωσε με το franchise έχει πλέον ενηλικιωθεί και μπορεί να απολαύσει χιούμορ με περισσότερο meta χαρακτήρα. Αυτό ακριβώς κάνει το «Toy Story 5» να μοιάζει τόσο διαφορετικό ήδη από τα πρώτα του πλάνα.

16ο Off-Off Athens Theatre Festival: Οι παραστάσεις της 2ης εβδομάδας στο Επί Κολωνώ

«Είμαι τελείως ανοργάνωτη»: Ο γλυκός πανικός της Δανάης Μπάρκα πριν τον γάμο

