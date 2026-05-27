16ο Off-Off Athens Theatre Festival: Οι παραστάσεις της 2ης εβδομάδας στο Επί Κολωνώ

Η 2η εβδομάδα του 16ου OFF-OFF ATHENS THEATRE FESTIVAL υπόσχεται δυνατές ιστορίες, αναπάντεχες και δημιουργικές καλλιτεχνικές συναντήσεις!

Έτσι λοιπόν, στη σκηνή του Επί Κολωνώ θα συναντήσουμε τους βίλατζερς με την παράσταση «Ο άνθρωπος του δήμου», θα ακολουθήσει η Κατερίνα Κας με την παράσταση «Καλά! Ευχαριστώ! Μια ιστορία για όσ@ μια μέρα δεν ξύπνησαν καλά». Η Ομάδα χωρίς Όνομα θα μας παρουσιάζει μια παράσταση εμπνευσμένη από την Λυσιστράτη του Αριστοφάνη με τίτλο «Λυσιστράτες» ενώ η ομάδα Lauras θα μας ρωτήσει «Είδα όνειρο, να στο πω;»

Τη 2η εβδομάδα του Φεστιβάλ κλείνουν οι ομάδες the defects και Los Nadies με τις παραστάσεις «Το παιδί» και « Έρημος Ατακάμα» αντίστοιχα.

Για αγορά εισιτηρίων https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/festival/off-off-athens-theater-festival-2026/

Διάρκεια Φεστιβάλ: Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου 2026

Τόπος: Κεντρική Σκηνή του Επί Κολωνώ (Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, Κολωνός, Αθήνα)

Διάρκεια Παραστάσεων: Οι παραστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 60 λεπτά

Εισιτήρια: Γενική είσοδος: 9€. Eισιτήριo ημέρας 2 παραστάσεων 15€

Κάρτα για 10 παραστάσεις: 50€

Ώρα έναρξης: Καθημερινά στις 20:15 για την πρώτη παράσταση και στις 22:00 για τη δεύτερη παράσταση.

Doors Open at: 19:00

Το μπαρ και η αυλή του θεάτρου είναι ανοιχτά καθημερινά από τις 19.00 ως αργά το βράδυ.

Ομάδα 8η

Τρίτη 2 Ιουνίου στις 20:15 & Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 22:00

«ο άνθρωπος του δήμου»

Σε μια πόλη που γκρεμίζεται και ξαναχτίζεται διαρκώς, στην Αθήνα που όποιον δρόμο κι αν διαλέξεις θα σκοντάψεις σε κάποιο εργοτάξιο ή σ’ ένα πεζοδρόμιο γεμάτο τρύπες, κόνους και επισημάνσεις, κινείται μια παράξενη φιγούρα. Ο άνθρωπος του Δήμου. Μέσα στα ερείπια αυτής της πόλης χτίζει έναν δικό του κόσμο όπου πασχίζει να επιβιώσει. Παλεύει ενάντια στην ψευδαίσθηση του αμνημόνευτου και αναλαμβάνει έναν αλλόκοτο ρόλο: να σώσει ό,τι έχει χαθεί, να προστατεύσει κάθε χώρο μνήμης που κινδυνεύει να σβήσει.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική ομάδα: βίλατζερς

Συγγραφέας: Άρτεμις Λεπτοκαροπούλου

Σκηνοθεσία: Άρτεμις Λεπτοκαροπούλου

Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Άρτεμις Δοδοπούλου

Κίνηση: Αφροδίτη Δαουλτζή

Ερμηνεύουν: Μιχάλης Αναγνώστου

Δείτε το trailer της παράστασης: https://youtu.be/XNS9suHhETk

Διάρκεια: 45 λεπτά

Ομάδα 9η

Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 20:15 & Πέμπτη 4 Ιουνίου στις 22:00

«Καλά! Ευχαριστώ!» Μια ιστορία για όσ@ μια μέρα δεν ξύπνησαν καλά

Ένα δωμάτιο, ένας άνθρωπος, ο κόσμος. Πολλές καθημερινές διαδρομές, πολλές αναμνήσεις που μοιάζουν χειροποίητες. Πολλή ζωή. Και ξαφνικά… ένα κενό. Ένα κενό εκκολαπτόμενο μέσα σε ένα δωμάτιο. Ένας άνθρωπος διαπερασμένος από ύπαρξη, ακούσια και οδυνηρή. Χωρίς προειδοποίηση. Αυτό είναι ίσως ένα καταθλιπτικό επεισόδιο. Αυτό είναι ίσως ένα επεισόδιο γραμμένο από ανθρώπους που μια μέρα δεν ξύπνησαν “καλά”. Ανθρώπους του σύγχρονου κόσμου που είναι ίδι@ με την κολλητή, τον σύντροφο, τον εραστή, τ@ συνάδελφ@, την αδερφή, τον γιο, τ@ περαστικ@ και δηλώνουν “καλά”. Εξάλλου ό,τι δηλώνεις αρκεί. Σωστά;

Η ταυτότητα της παράστασης:

Σκηνοθεσία/Σχεδιασμός Κίνησης: Κατερίνα Κας

Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Μαριλένα Γεωργαντζή

Trailer βίντεο και μοντάζ: Κατερίνα Συναπίδου, Τόνια Στεφανάτου

Ερμηνεύουν: Κατερίνα Κας

Ακούγονται οι φωνές των: Φανή Βλάχου, reesejohanson, Αργυρώ Κεπεσίδη, Σταύρος Κολομέτσος, Κατερίνα Συναπίδου, Τόνια Στεφανάτου, Μάντυ Φλέσσα

Δείτε το trailer της παράστασης: https://youtu.be/czxNpFuObB8

Διάρκεια: 50 λεπτά

Ομάδα 10η

Πέμπτη 4 Ιουνίου στις 20:15 & Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 22:00

«Λυσιστράτες»

εμπνευσμένο από την Λυσιστράτη του Αριστοφάνη

2026 μ.Χ. Ο Αριστοφάνης πέθανε. Οι γυναίκες κατέβηκαν από την Ακρόπολη. Η Λυσιστράτη κατακρεουργήθηκε πολλάκις στην Επίδαυρο. Ο πόλεμος τελείωσε. Κι ύστερα άλλοι πολλοί πόλεμοι ξεκίνησαν και τελείωσαν. Και σήμερα, ακόμα κι εκεί που δεν έχει πόλεμο, πάλι πόλεμο έχει. Σε μία εταιρία, οι γυναίκες του τμήματος μάρκετινγκ συνειδητοποιούν πως πια δε δουλεύουν για να ζούνε, αλλά ζούνε για να δουλεύουν. Κάθε μέρα, χαράματα πιασμένες από τις χειρολαβές, η κάθε μία με τα δικά της προβλήματα ξεχασμένα στην αναμονή. Μέχρι την ημέρα που συνωμοτικά, δύο ώρες πριν την βάρδια, αποφασίζουν την αποχή από τα εργασιακά τους καθήκοντα.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική ομάδα: Ομάδα Χωρίς Όνομα

Συγγραφέας: Χρήστος Κούλας

Σκηνοθεσία: Χρήστος Κούλας Δραματουργία: Γιώργος Ριζόπουλος

Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Δημήτρης Καλαμπαλίκης

Βοηθός σκηνοθέτη: Σία Μακριδάκη

Σχεδιασμός αφίσας: Δημήτρης Καλαμπαλίκης

Φωτογραφίες: Μαριζέτα Βερούκη

Ερμηνεύουν: Αριστέα Αδαμίδου, Άννα Μαρία Θεοδόση, Βίκυ Κοκώνη, Χρήστος Κούλας, Σία Μακριδάκη, Αναστασία Μάργαρη, Δήμητρα Μπουγέλη

Δείτε το trailer της παράστασης: https://youtu.be/I8VM1tc_e_E

Διάρκεια: 60 λεπτά

Ομάδα 11η

Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 20:15 & Σάββατο 6 Ιουνίου στις 22:00

«Είδα όνειρο, να στο πω;»

Μια χορική παράσταση που εξερευνά, με χιούμορ και τρυφερότητα, τις σκοτεινές περιοχές του έρωτα. Μια ακροβασία στα προσωπικά και κοινωνικά συντρίμμια που διαχωρίζουν τον εαυτό από τον άλλον. Ό,τι μας χωρίζει, είμαστε εμείς: όσα έχουμε καταναλώσει, όσα έχουμε φοβηθεί, όσα χτίσαμε και έγιναν η προσωπική μας φυλακή. Υπάρχει κάτι που μπορεί να μας γκρεμίσει; Και τι είναι, τελικά, η αγάπη;

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική ομάδα: Lauras

Κείμενο: Αριάδνη Χριστοφορίδου

Σκηνοθεσία: Αριάδνη Χριστοφορίδου

Σκηνογραφία και ενδυματολογία: Kykeon

Φωτισμοί: Βασίλης Σταυρόπουλος

Μουσική: Νεφέλη Γεωργιάδου

Κίνηση: Αναστασία Αντωνακάκη

Βοηθός σκηνοθέτη: Έφη Παχή

Σχεδιασμός αφίσας: Πάνος Κονιδάρης

Φωτογραφίες: Βασίλης Σταυρόπουλος

Ερμηνεύουν: Μελίνα Ποτουρίδου, Βασιλική Χρυσικού, Αριάδνη Χριστοφορίδου

Δείτε το trailer της παράστασης: https://youtu.be/cvNMFiePrHY

Διάρκεια: 45 λεπτά

Ομάδα 12η

Σάββατο 6 Ιουνίου στις 20:15 & Κυριακή 7 Ιουνίου στις 22:00

«Το παιδί»

Ο Φρέντρικ και η Ανιές γνωρίζονται και ερωτεύονται σε μια στάση λεωφορείου. Ξεκινάνε μια ζωή, μέσα από την οποία προκύπτει μια εγκυμοσύνη. Το μωρό, όμως, δυστυχώς πεθαίνει στη γέννα. Και ο Φρέντρικ κι η Ανιές πρέπει να αντιμετωπίσουν μαζί αυτήν την κατάσταση. Ένα έργο για τον ανθρώπινο ψυχισμό, για το πώς λειτουργούμε οι άνθρωποι, πώς σκεφτόμαστε, πώς προσπαθούμε να καταλάβουμε τον κόσμο, τα συναισθήματά μας και τις καταστάσεις. Πώς αντιμετωπίζουμε το τραύμα. Μόνο μέσα από το τραύμα, το τραύμα που κρύβουμε όλοι μέσα μας, μπορούμε να καταλάβουμε έναν άνθρωπο – εν τη ουσία του.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική ομάδα: the defects

Κείμενο: Jon Fosse

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Παναγιωτίδης

Ερμηνεύουν: Γιώργος Ταλιάνης, Στέφη Κόντου, Κωνσταντίνος Παναγιωτίδης, Έλσα Θεοχάρη

Δείτε το trailer της παράστασης: https://youtu.be/ZSzq-8QtBAo

Διάρκεια: 45 λεπτά

Ομάδα 13η

Κυριακή 7 Ιουνίου στις 20:15 & Τρίτη 9 Ιουνίου στις 22:00

«έρημος ατακάμα»

Τρεις ηθοποιοί ξεκινούν ένα ταξίδι στην έρημο ατακάμα, αναζητώντας έναν τόπο και έναν λόγο για να συνεχίσουν να δημιουργούν. Η διαδρομή τους, πραγματική και φαντασιακή, μετατρέπεται σε σκηνική έρευνα για τη μνήμη, την Ιστορία και την αλήθεια. Μέσα από αφηγήσεις, σωματικές εμπειρίες και αποσπάσματα βιβλίων, η προσωπική ανάγκη για δημιουργία συναντά τη συλλογική τραυματική μνήμη της Χιλής. Η έρημος λειτουργεί ως τόπος σιωπής και αρχείο πολιτικής βίας και τραυμάτων, ενώ το έργο συνδέει ντοκουμέντο και μυθοπλασία, προτείνοντας τη δημιουργία ως πράξη αντίστασης στη λήθη.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική ομάδα: Los Nadies

Κείμενο: Η ομάδα

Δραματουργία: Η ομάδα

Σύνθεση Δραματουργίας: Άννα-Μαρία Ιακώβου, Ραφαηλία Γαβαλά

Σκηνοθεσία: Άννα-Μαρία Ιακώβου

Σκηνογραφία και ενδυματολογία: Ζενεβιέβ Αθανασοπούλου

Φωτισμοί: Αλέξανδρος Καλτζίδης

Μουσική: Χάρης Αναστασιάδης

Κίνηση: Αλέξανδρος Καλτζίδης

Βοηθός σκηνοθέτη: Αλέξανδρος Καλτζίδης

Σχεδιασμός αφίσας: bobinafilms

Φωτογραφίες: bobinafilms

Ερμηνεύουν: Στέφανος Μανουσαρίδης, Σοφία Νίνου, Μαριάνθη Ξυνταριανού-Τσιροπινά | Μουσικός Επί Σκηνής: Θεοχάρης Αναστασιάδης

Δείτε το trailer της παράστασης: https://youtu.be/VEbwGGSXLTs

Διάρκεια: 50 λεπτά

Το συνολικό πρόγραμμα των παραστάσεων του 16ου Off–Off Athens Theatre Festival μπορείτε να το βρείτε και στο ανανεωμένο website του Επί Κολωνώ

Social media Επί Κολωνώ:

epi_kolono

@epikolono.gr

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2