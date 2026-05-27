Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 27.05.2026

«Είμαι τελείως ανοργάνωτη»: Ο γλυκός πανικός της Δανάης Μπάρκα πριν τον γάμο

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Δανάη Μπάρκα μίλησε με χιούμορ για τις προετοιμασίες του γάμου της και παραδέχτηκε πως δεν τα «πάει καλά» με την οργάνωση
Ειρήνη Στόφυλα

Το κλίμα χαράς αλλά και… γλυκού πανικού που ζει αυτή την περίοδο η Δανάη Μπάρκα έγινε απόλυτα ξεκάθαρο μέσα από τις δηλώσεις της στην πρωινή εκπομπή «Happy Day» του τηλεοπτικού σταθμού Alpha. Με το γνώριμο χιούμορ και την αφοπλιστική αυθορμησία της, μίλησε για τις προετοιμασίες του καλοκαιρινού γάμου της με τον Φάνη Μπότση, παραδεχόμενη πως πολλά πράγματα βρίσκονται ακόμη… στον αέρα.

Η Δανάη Μπάρκα σε φωτογραφία από το Instagram προφίλ της για την ανακοίνωση του γάμου της.
https://www.instagram.com/danai_barka/

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι δεν έχει καταφέρει ούτε καν να δοκιμάσει το νυφικό της, ενώ οι προσκλήσεις παραμένουν ασυμπλήρωτες και αστάλτες. Παρά το χάος, όμως, η ίδια παραμένει χαμογελαστή και ενθουσιασμένη για το μεγάλο βήμα που έρχεται. Έτσι, μέσα από μερικές ατάκες γεμάτες αλήθεια, έδειξε ότι μπορεί να είναι ανοργάνωτη, αλλά ποτέ δυστυχισμένη.

Βίκυ Σταυροπούλου για Δανάη Μπάρκα: «Είχα ενοχές όταν χώρισα»

Οι δηλώσεις της έγιναν viral, ειδικά όταν αποκάλυψε πως το νυφικό της θα το δημιουργήσουν οι σχεδιαστές MI-RO, οι οποίοι την κυνηγούν κυριολεκτικά για να κάνει πρόβες. Η ίδια εξήγησε πως οι επαγγελματικές υποχρεώσεις και η περιοδεία την κράτησαν σε έντονους ρυθμούς, αφήνοντας ελάχιστο χρόνο για γαμήλιες λεπτομέρειες. Παρόλα αυτά, επιμένει πως όλα θα γίνουν στην ώρα τους, όπως γίνονται πάντα στη ζωή της: λίγο πριν το deadline αλλά με πολλή αγάπη. Μάλιστα, ανέφερε πως, παρά τις φήμες που κυκλοφορούν, μόλις τώρα άρχισε να οργανώνει τα απολύτως απαραίτητα.


Αρκετό ενδιαφέρον προκάλεσε και η αναφορά της στον ηθοποιό Γιάννη Τσιμιτσέλη, για τον οποίο δήλωσε με βεβαιότητα ότι βρίσκεται στη λίστα των καλεσμένων. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, λόγω του θεατρικού του προγράμματος είναι πολύ πιθανό να μην καταφέρει να παρευρεθεί. Παρ’ όλα αυτά, η σχέση τους παραμένει φιλική και ζεστή, κάτι που φάνηκε από τον τρόπο που τον ανέφερε. Η Δανάη έδειξε πως κρατά ανθρώπους στη ζωή της με σεβασμό, ακόμη κι όταν οι επαγγελματικές συνθήκες δεν επιτρέπουν πάντα τη φυσική παρουσία.

Η ίδια δεν έκρυψε ούτε λεπτό ότι βρίσκεται σε μια περίοδο όπου ο ενθουσιασμός και η ανοργανωσιά συνυπάρχουν. Από τη μία, ο γάμος πλησιάζει απειλητικά χωρίς βασικές εκκρεμότητες να έχουν τακτοποιηθεί. Από την άλλη, η χαρά της για όσα έρχονται υπερνικά κάθε άγχος και κάθε μικρή καθυστέρηση. Με έναν τρόπο που μόνο εκείνη μπορεί, αντιμετωπίζει το χάος με γέλιο, αισιοδοξία και αυτοσαρκασμό, δηλώνοντας ότι… «είμαι πολύ ανοργάνωτη, αλλά πολύ χαρούμενη και στην κοσμάρα μου». Κι αυτή ίσως είναι και η γοητεία της.


Η Δανάη Μπάρκα απέδειξε για ακόμη μια φορά πως, ακόμη και μέσα στο χάος της καθημερινότητας, μπορεί να βρίσκει χαρά, ισορροπία και χιούμορ. Οι δηλώσεις της για τον γάμο που πλησιάζει, το νυφικό που ακόμη δεν έχει δοκιμάσει και οι προσκλήσεις που δεν έχουν σταλεί, δημιούργησαν ένα ανθρώπινο και αυθεντικό πορτρέτο της ίδιας. Η ίδια φαίνεται να απολαμβάνει αυτή την ιδιαίτερη φάση της ζωής της, αφήνοντας τα πράγματα να κυλήσουν με τον δικό της ρυθμό. Και τελικά, ίσως αυτός ο «γλυκός πανικός» να είναι που κάνει την προετοιμασία του γάμου ακόμη πιο όμορφη και αληθινή.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Δανάη Μπάρκα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Toy Story 5»: Η απρόβλεπτη μεταμόρφωση του Bad Bunny σε animated πίτσα με γυαλιά

«Toy Story 5»: Η απρόβλεπτη μεταμόρφωση του Bad Bunny σε animated πίτσα με γυαλιά

27.05.2026
Επόμενο
Penélope Cruz: «Νόμιζα ότι θα πεθάνω» – Η διάγνωση για ανεύρυσμα που τη λύγισε στα γυρίσματα

Penélope Cruz: «Νόμιζα ότι θα πεθάνω» – Η διάγνωση για ανεύρυσμα που τη λύγισε στα γυρίσματα

27.05.2026

Δες επίσης

Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή»
Celeb News

Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή»

27.05.2026
Πέτρος Συρίγος: Το σοβαρό τροχαίο που τον κράτησε εκτός «Super Κατερίνα»
Celeb News

Πέτρος Συρίγος: Το σοβαρό τροχαίο που τον κράτησε εκτός «Super Κατερίνα»

27.05.2026
«Ήμασταν παρέα, αλλά η μουσική μάς ένωσε» – Η αποκάλυψη του Μιθριδάτη για τα Ημισκούμπρια
Celeb News

«Ήμασταν παρέα, αλλά η μουσική μάς ένωσε» – Η αποκάλυψη του Μιθριδάτη για τα Ημισκούμπρια

27.05.2026
Στην τελική ευθεία η Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Το τρυφερό story από το μαιευτήριο
Celeb News

Στην τελική ευθεία η Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Το τρυφερό story από το μαιευτήριο

27.05.2026
«Τρελάθηκα»: Η Κατερίνα Ζαρίφη έπεσε θύμα fake εικόνας AI
Celeb News

«Τρελάθηκα»: Η Κατερίνα Ζαρίφη έπεσε θύμα fake εικόνας AI

27.05.2026
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Πιο ευτυχισμένος από ποτέ» με την κόρη του και την Κατερίνα Καινούργιου
Celeb News

Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Πιο ευτυχισμένος από ποτέ» με την κόρη του και την Κατερίνα Καινούργιου

27.05.2026
«Η Λάουρα είναι ο άνθρωπός μου» – Η τρυφερή δήλωση του Χρήστου Σαντικάι για τη Λάουρα Νάργες
Celeb News

«Η Λάουρα είναι ο άνθρωπός μου» – Η τρυφερή δήλωση του Χρήστου Σαντικάι για τη Λάουρα Νάργες

27.05.2026
Το επενδυτικό πλάνο του Γιάννη Αντετοκούνμπο – Πώς να χτίσεις περιουσία από το μηδέν
Celeb News

Το επενδυτικό πλάνο του Γιάννη Αντετοκούνμπο – Πώς να χτίσεις περιουσία από το μηδέν

27.05.2026
Η Ευγενία Σαμαρά βούτηξε στον Ατλαντικό και «έριξε» το instagram
Celeb News

Η Ευγενία Σαμαρά βούτηξε στον Ατλαντικό και «έριξε» το instagram

27.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή